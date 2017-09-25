Десять качеств управленца, которые могут погубить компанию

Что-то идет не так: команда уходит, новых заказов нет, а старые клиенты расторгают соглашения. В чем причина?

"Главное качество руководителя - реализм", - отмечал древнеримский император Марк Аврелий. Наверное, он знал, о чем говорил. Если бы не мудрость, умение руководить и философское видение развития государства, ему бы не удалось около 20 лет успешно управлять Великой империей и войти в историю, как последний из пяти хороших императоров династии Антонинов.

И неважно, какого звена руководитель. Важно понимать, что от его личностных качеств зависит судьба не только государства, бизнеса, инвестиций, но и людей. Они, как змеиный яд, могут спасти компанию, а могут загубить ее. Легко и предсказуемо. Что это за негативные качества и как понять, что у руководителя "передозировка"?

Маниакальная склонность к контролю

Контроль - важнейший инструмент руководителя. Но еще важнее умение владеть этим инструментом. Если подчиненные дольше пишут отчеты, чем выполняют работу, - что-то пошло не так. Следует учесть, что самые эффективные сотрудники обычно "заточены на результат". Поэтому заполнение многочисленных отчетов, участие в совещаниях или ответы на гневные вопросительные письма/звонки руководства для них - не результат.

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Готовность только к проверенным решениям

Реальность такова, что еще вчерашние удачные решения сегодня уже не гарантируют успешного ведения бизнеса. Оперирование только "проверенными технологиями и методами", как правило, хорошо для консервативных бизнесов, но смертельно для инновационных сфер и стартапов. Конечно, все мы хотим избежать ошибок, потому проверенные решения кажутся нам надежными и эффективными. Но решат ли вчерашние ответы сегодняшние задачи?

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Нерешительность или прокрастинация

Случается, что решение требует переосмысления, обдумывания или ему просто ужно "отлежаться". Но есть руководители, возводящие обдумывание и передумывание буквально в культ. Иногда это признак перфекционизма - бесконечного поиска лучшего решения. Иногда это свойство людей нерешительных. А иногда просто привычка откладывать решение проблемы в надежде, что все рассосется само собой - и не надо будет принимать на себя ответственность. А если не рассосется? Если накопится, как снежный ком, и погребет под собой и прежние достижения компании, и саму компанию?

Непоследовательность

Такие руководители - самая большая головная боль подчиненных. По данным опроса rabota.ua, более 30% сотрудников чувствуют себя в состоянии стресса, не понимая ожиданий руководства. Только они составили планы, настроились на работу - а их приглашают на совещание, где объявляют новый курс компании. Или просто рассылка по почте - всем спасибо, все свободны. Иногда без спасибо. Делает ли этот стиль управления работу подчиненных комфортной и эффективной? Конечно нет. Бесконечные смены курса изматывают подчиненных, самые решительные просто разбегаются, оставляя компанию, как Титаник, наедине с айсбергом.

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Деспотичность

Многие подчиненные ждут от руководителя "твердой руки" и стратегической мысли. Но не все догадываются, что твердая рука может буквально "держать за горло" сотрудников. Жесткий график работ, постоянный контроль почты, наказание за попытки делать по-своему хороши на режимных объектах. Годится ли такой стиль управления в быстроменяющемся мире современного бизнеса? Вряд ли.





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Безответственность

Звучит не так страшно, как деспотичность, но имеет не менее ужасные последствия. Руководитель, который успешно "распихал" свою ответственность между подчиненными и теперь "переводит стрелки" на каждого в зависимости от того, что за промах обнаружился, - зачем он вообще нужен? Сотрудники, которые не получили вовремя корректирующую обратную связь от непосредственного начальника, зато заработали "буханы" от высочайшего руководства и "подгавкивание" от своего шефа, как правило, впадают в панику, злость или шок. При этом они могут натворить дел - нарочно или в состоянии аффекта. И тогда если не компанию, то свой проект/производство загубить могут точно.

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Любимчики

Сложно назвать одним словом процесс появления у шефа любимчиков, фавориток или просто сегментации подчиненных на своих-чужих, хороших-плохих и т.д. Вне зависимости от категории подчиненного, в конце концов ничего хорошего не выходит. Зазнавшиеся любимчики увольняются из компании (или их увольняют) точно так же, как и затюканные второсортники. Опасность в том, что любимчики, уверенные в своей безнаказанности, способны наделать серьезных ошибок, а прикрывающий их начальник может распознать беду, когда будет слишком поздно.

Негативизм

Еще одно качество, не сулящее ничего хорошего ни подчиненным, ни компании. Положение, когда руководитель видит только грехи своих подчиненных, за которые безжалостно карает, изначально деструктивно. Если ситуация отрабатывается на 100% - босс принципиально не замечает достижений и не хвалит за них (это нормально, что люди выкладываются на рабочем месте), но беспощаден к малейшим промахам. У такого руководителя в компании начинается текучка, что заканчивается провалами значимых проектов, исполнители которых просто устали от нахлобучек и спеха.

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Поверхностность

Это когда шефу важны только атрибуты статуса - участие в высоких совещаниях и обучение МВА, кабинет размером с половину футбольного поля, секретариат в приемной, ноутбук последней модели, служебное авто класса люкс. А на поработать ни сил, ни времени не хватает. Пока он из кожи вот лезет, чтобы "соответствовать", либо кто-то из замов несет за него нелегкую службу, либо все валится и губит компанию.

Двуличность

Такой руководитель похож на камбалу - светлый бок радует глаз вышестоящего руководства, а темна сторона - удел подчиненных. Двуличие, лесть начальству, презрение к сотрудникам и коллегам - в этом он весь. Когда такое вскрывается, иногда выяснение отношений раскалывает и губит компанию.

Вариантов "губительных" привычек руководителей много. Постарайтесь не обжечься на представителях нашей великолепной десятки.

Татьяна Пашкина, HR-эксперт портала rabota.ua

















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