Учения "Запад-2017": что осталось за кулисами
27.09.2017 08:00
Игорь Тышкевич (Фото - facebook.com/Ihar.Tyshkevich)
Эксперт Игорь Тышкевич считает, что маневры "Запад-2017" вылились в полускрытое противостояние России и Беларуси
Учения "Запад-2017", к которым было приковано внимание прессы и политиков целого региона, закончились, российские войска выходят из Беларуси, официальные лица объявили об успешной реализации сценария маневров. Тем не менее, есть то, что "осталось за кадром": процессы, которые происходили в беларуско-российских отношениях на фоне учений, не попадая под пристальное внимание СМИ.
Россия на фоне "Запада" провела несколько атак в информационном поле, а Беларусь не слишком затягивала с асимметричными ответами. Динамика процессов, повышение ставок в игре и резкость реакций позволяет утверждать, что учения союзников стали очередным яблоком раздора между Минском и Москвой.
События до "Запада" и начало информационной игры
Беларусь не поддержала Российскую Федерацию в ее "украинских операциях", что вызвало, мягко говоря, раздражение в Кремле. В начале 2014 года, пока были надежды на быстрый успех в Украине, Москва не обращала на это внимания, а к осени создать еще одну точку напряженности в регионе (тем более, там, где проходили переговоры) позволить себе уже не могла. Оставалась возможность влиять политически, используя свое сильное положение в беларуском информационном пространстве. Но такие атаки имели лишь частичный успех, а "накат" 2016 года в преддверии парламентских выборов был нейтрализован выносом беларусами российского флага па паралимпиаде в Рио, - эта простая акция сделала крайне неуместной информационную атаку во время парламентских выборов в Беларуси. Критика "предателя Лукашенко" за три дня до начала голосования сменилась "слезами умиления", а закончилась одами "союзникам" через неделю после подведения важных для Лукашенко итогов.
Еще одной проблемой, с которой столкнулась Россия, было полное отсутствие в Беларуси значительных пророссийских движений. На фоне "дружбы" с соседом Лукашенко весьма ревниво относится к попыткам создать более-менее мощную силу, ориентированную на "союзника". Если в отношении условно "прозападной" оппозиции в ход пускаются репрессии против лидеров, то для "провосточных" групп спецслужбы работали на уничтожение структуры как таковой. Как шутят в Беларуси, "любить Россию в нашей стране может лишь один человек - а остальные действуют в очерченных рамках". В 2009-2011 и в 2014-2015 годах в руководстве Беларуси были проведены серьезные кадровые перестановки, в результате которых многие влиятельные лица, имевщие поддержку Кремля, лишились своих постов. Более подробно логика развития событий и даже схема влияний в окружении Лукашенко описаны в большом докладе Украинского Института Будущего "Беларусь: состояние, угрозы, возможности взаимодействия".
Тем временем, политика официального Минска с 2014 года была направленная на развитие сотрудничества с Киевом и нормализацию отношений с ЕС и США. О разрыве с РФ говорить, конечно, не приходится - Беларусь критически зависит от импорта российской нефти и российского рынка как места сбыта своей продукции (на нее приходится от 37 до 42% беларуского экспорта). Тем не менее, озвученные и зафиксированные в утвержденных планах правительства цели по уравновешиванию к 2020 году дисбалансов импорта и экспорта по "трети" на долю ЕС с США, ЕАЭС и стран "Дальней дуги" (развивающиеся страны) - тревожный сигнал для Кремля, поскольку экономика - едва ли не единственный доступный для него рычаг давления на Минск.
Стоит заметить, что аналогичная ситуация уже наблюдалась в 2008-2010 годах, когда Беларусь, работая на сближение с Западом, отказалась признавать Абхазию и Южную Осетию, несмотря на настоятельные просьбы России. В экономике в тот период происходили аналогичные изменения - страна сделала рывок в рейтинге Doing Budiness Всемирного Банка, а Минск не желал вхоить в Таможенный Союз на условиях Москвы. Тогда удалось за счет информационной раскачки в преддверии президентских выборов вызвать нервную реакцию Лукашенко и спровоцировать его на силовой разгон акций протеста (некоторые беларуские аналитики считают, что брутальный разгон был спровоцирован пророссийскими силами как среди протестующих, так и в кругах силовиков). В результате Беларусь попала под ужесточение санкций со стороны ЕС и Россия смогла настоять на подписании документов о создании Таможенного Союза.
Но вернемся к делам сегодняшним. В чувствительной теме "альтернатив для Минска" нашлось место и украинским инициативам. Осенью 2016 года Киев предложил Минску совместные проекты, среди которых, в частности, были:
- переработка "украинской нефти" по давальческим схемам на Мозырьском НПЗ с поставками сырья трубопроводом Одесса-Броды. Речь идет о объемах, которые в перспективе могут составить до 3-4 млн т. сырой нефти (Беларусь импортирует из РФ от 20 до 24 млн т., а ее НПЗ способны переработать до 28-30 млн т.);
- развитие европейского водного коридора Е-40: от Балтийского моря по рекам Польши, Беларуси, Украины до Черного моря. Чрезвычайно важное направление, поскольку Беларусь не имеет своего выхода к морю, а крупнейшими покупателями, например, калийных удобрений (Беларусь контролирует до 20% мирового рынка) являются Китай и Индия;
- развитие промышленной кооперации, в том числе для выхода на рынки третьих стран а так же создания и производства военной техники и техники двойного назначения.
На фоне неприятных для нее тенденций, ближе к ноябрю 2016 года Россия начала новую серию информационных атак на Беларусь. Только, в отличие от предыдущих попыток, в качестве арены большинства "вбросов" было выбрано информационное пространство третьих стран, в первую очередь Украины. Беларуские медиа в данном случае лишь ретранслировали отголоски споров соседей. Ключевые тезисы разворачивались вокруг учений "Запад" и военного сотрудничества двух стран:
- В ноябре 2016 года поднимается тема 4 тысяч вагонов для переброски российских солдат в Беларусь.
- На ее основе в СМИ, в первую очередь в Украине, разворачивается дискуссия не о возможности, а о сроках аннексии Беларуси Россией;
- Весной, на фоне протестов, охвативших ряд регионов страны, вводится новый тезис - о российском контингенте, который появится в рамках (или в результате) политического кризиса в Беларуси;
- К июню формируется третья тема освещения учений - возможность того, что часть российских войск останется в Беларуси на постоянной основе.
- Июль: поднята тема военной базы в рамках совместной группировки войск ПВО - якобы Путин подал соответствующий законопроект на рассмотрение Госдумы (хотя речь шла об изменении терминологии действующего с 2010 года документа).
Ближе к началу учений РФ от информационных атак переходит к прямым провокациям:
- Организуется похищение украинца Павла Гриба (об особенностях данной операции я писал в заметке "Зачем ФСБ похищение Павла Гриба")
- В РФ анонсируется "автопробег-крестный ход" "Великая Россия", причем по территории Беларуси он должен пройти (и прошел) как раз во время учений.
- Сами учения начинаются с сообщения на сайте МО РФ о том, что 1 танковая армия поднята по тревоге и будет переброшена в Беларусь. Информация не была изменена или удалена даже после опровержения от МО Беларуси.
Аудитория информационных атак
Говоря о целевой аудитории информационных атак, сложно выделить одну страну. Шум вокруг учений (и не только) имеет несколько целей и несколько целевых групп:
- Беларуское направление - продемонстрировать, что "Лукашенко не контролирует ситуацию", усилить нервозность в беларуских политических элитах и, что очень важно, усилить вражду и недоверие между силовиками. Беларуская система держится на ключевом тезисе о всех нитях управления, сосредоточенных в руках президента, и если удастся показать его слабость (как это было в 2010 году), то с одной стороны можно ожидать роста протестов оппонентов Лукашенко, а с другой - нервозности и непродуманных решений со стороны окружения беларуского диктатора, в первую очередь силовиков.
- Украинское направление - продемонстрировать, что Беларусь не является надежным партнёром, усилить недоверие между Минском и Киевом, в идеале сорвать или затормозить работу над совместными проектами.
- "Западное" направление не являлось основным. Задача была поднять волну в прессе, дать немного аргументов своим политическим союзникам (вроде "глупо отказываться от сотрудничества с мошной в военном и политическом смысле Россией"), а также оценить, насколько НАТО готов усилить свой военный потенциал в регионе и как блок будет наблюдать за перегруппировкой сил, учениями альянса и отдельных стран. Но вал информации в прессе ЕС и США все же служил базой для более важной информационной операции - работе на "внутренний рынок".
- Внутрироссийское направление - в данном случае любая истерия за пределами РФ была полезна, поскольку демонстрировала "страх" соседей перед "мощью" России. Чрезвычайно важный фактор, если учесть жизнеспособность старой советско-российской поговорки "боятся - значит уважают". Для российского обывателя вполне нормально не обращать внимания на качество государственных сервисов и даже качество своей жизни пока государство "генерирует гордость". В Кремле это понимают - отсюда и пышные парады, угрозы войной, стремление демонстрировать политику силы на международной арене. В 2018 году в РФ будут выборы, а значит, еще одна доза "гордости" для благодарного электората не помешает. Дополнительное направление - факт "совместности" учений: на фоне войны в Украине и "особой позиции" Минска по данному конфликту важно было продемонстрировать то, что Беларусь остается "союзником" России.
Беларуский ответ и повышение ставок
Беларуский режим худо-бедно научился работать с информационным напором Российской Федерации, организовывая точечные акции, которые апеллируют к "гордости" и эмоциям, благодаря чему время от времени Лукашенко удается остановить информационные атаки из-за поребрика. Но в конце 2016 и в 2017 году Беларусь "проспала" начало атак и продемонстрировала неспособность резко, быстро реагировать в информационном поле других государств, в частности, Украины.
Беларусь не могла себе позволить отказаться от учений - отказ от плановых (они проводятся регулярно с 2009 года) учений, проведение которых является одним из механизмов реализации межгосударственных соглашений, был бы воспринят как явно недружественный выпад, первый шаг к началу открытого дипломатического конфликта. А это, в условиях критической зависимости от российского рынка, российского сырья, сильных позиций российских медиа на внутреннем информационном пространстве и при открытых границах, было слишком рискованно и непродуктивно.
Минск не мог себе позволить и резкой антироссийской риторики, обвинений "союзника" в информационных атаках (по крайней мере, до брифинга МО Беларуси 14 сентября по поводу упомянутого выше сообщения на сайте российского МО), но это не значит, что беларуская сторона ничего не предпринимала.
Беларуский ответ можно с полной уверенностью назвать "асимметричным". Если говорить непосредственно об учениях "Запад-2017", то было сделано следующее:
- При обсуждении формата учений и их сценария Беларусь на правах хозяйки маневров настояла на использовании пусть менее удобных, но наиболее удаленных от украинской границы полигонов.
- В легенду учений были введены темы "гибридной войны" - фактически велась отработка противодействия "донецкому сценарию".
- Лукашенко и Министр иностранных дел Макей посетили практически все столицы сопредельных государств, где заявили о гарантиях безопасности со стороны Беларуси до и после маневров.
- Начиная с осени 2015 года в прессе (в первую очередь государственной), в сводках о правонарушениях достаточно часто публикуется информация о проступках священников. Причем подчеркивается их принадлежность к РПЦ и (если такое есть) российское гражданство.
- Летом 2017 года осуждается за незаконное хранение оружия арестованный несколькими месяцами ранее священник, бывший духовник РНЕ. При освещении процесса особый упор делается на увлечении "отца" символикой Третьего Рейха, татуировках свастики на его теле. В СМИ фигуранта дела называют не иначе как "батюшка со свастикой".
- Через 2 недели после оглашения приговора "батюшке со свастикой" беларуская милиция задерживает еще одного российского священника - на этот раз в компании проституток, которых тот пытался вывезти поработать в Санкт-Петербург. "Батюшке" теперь грозит обвинение в "торговле людьми" и "сутенерстве".
- Еще через 2 недели задерживают священника при попытке обменять фальшивые российские рубли. Причем государственное информационное агентство БЕЛТА подчеркивает, что купюры не кустарные, а "изготовлены не предприятием, осуществляющим выпуск денежных билетов Банка России".
Но наиболее резкой была реакция официального Минска на провокацию с Павлом Грибом. Еще в начале информационной атаки по "Западу" в декабре 2016 года в Беларуси была задержана вся местная редакция российского ресурса "Регнум.ру". А 29 августа, в разгар кризиса с похищением украинца Минск посылает Москве недвусмысленный сигнал: всем троим задержанным предъявлено максимально серьезное из возможных обвинений - разжигание межнациональной розни группой лиц с предусмотренной УК санкцией от 5 до 12 лет лишения свободы. Четвертый, находящийся в Москве "редактор беларуского направления" Юрий Баранчик, объявляется в международный розыск.
И, наконец, венцом всего стал отказ Лукашенко от предварительных планов инспектировать вместе с Путиным войска на одном из российских полигонов. Изначально это действо планировалось на 16 сентября. 18 сентября российский президент без присутствия мало-мальски значимых гостей из Беларуси наблюдал за учениями на полигоне Лужский под Санкт-Петербургом. Лукашенко же инспектировал войска 20 сентября в Беларуси, также в гордом одиночестве - "союзника" при нем представлял аж целый посол РФ. При этом Лукашенко не упустил возможности потроллить российского коллегу, упомянув об инциденте с вертолетами на Лужском: "если снаряд в одно место - двоих сразу не станет" - пошутил беларуский президент, говоря о причине отсутствия союзника на полигоне.
Таким образом, учения "Запад 2017" стали первыми маневрами, на которых руководители Беларуси и России демонстративно не приехали "в гости" друг к другу. Вместо демонстрации единства, совместные маневры стали маневрами раздора, особенно, если обратить внимание на происходившие вокруг них события.
РФ не достигла своей цели воспрепятствовать развитию беларуско-украинских экономических проектов. Российская пропаганда дала сбой и на беларуском направлении, где Минск повысил ставки и послал недвусмысленные сигналы в виде арестов и посадок. А значит, в ближайшие месяцы можно ожидать нового витка информационных атак, которые неизбежно затронут и украинское медиа-пространство.
Игорь ТышкевичЧитайте также: Учения "Запад-2017": известные факты и анализ угроз
Украинский институт будущего
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