Душный новый мир: Туманные перспективы коалиции в Бундестаге

После выборов в политике Германии сложилась неоднозначная ситуация: Меркель победила, но формирование коалиции в Бундестаге будет трудным





Итоги воскресных федеральных выборов в Германии оказались неожиданными и тревожными, по крайней мере, по немецким стандартам. После четырех лет правления в составе большой коалиции под руководством канцлера Ангелы Меркель два главные партии страны - Социал-демократы (СДП) и Христианско-демократический союз (ХДС), вместе с родственной ему баварской партией Христианско-социальный союз (ХСС), - были наказаны на избирательных участках.

СДП показала худший результат на федеральных выборах с момента проведения первых выборов в Федеративной республике в 1949 году. А у альянса ХДС/ХСС, начиная с 1949 года, результат был хуже лишь однажды, при этом ХСС понес рекордные потери на федеральных выборах в своей истории. И это важно, потому что в следующем году в Баварии пройдут региональные выборы.

В целом эти выборы стали провалом для большой коалиции Меркель. И в значительной мере речь идет о протестном голосовании против самой Меркель. В мире ее ценят как эффективного государственного деятеля, гаранта стабильности и морального авторитета Запада. Но на ее родине это уже больше не так.

Самой большой ошибкой Меркель в завершившейся избирательной кампании стала опора на ту же самую оборонительную стратегию, которую она применяла на двух предыдущих выборах, когда она уверенно побеждала. Они, видимо, полагала, что стратегия уклонения от противоречий и молчания на тему ключевых проблем Европы сработает снова. Но такая оценка оказалась неоправданной на фоне разразившегося в 2015 году кризиса беженцев и его последствий для Германии, не говоря уже о росте популярности ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD), которая в итоге получила около 13% голосов.

Спустя 72 года ультраправые вернулись в Бундестаг - и у них там третья по силе фракция.

Многие немцы стали задаваться вопросом, а что ждет впереди их страну и их национальную идентичность. Меркель не дала убедительных ответов на эти вопросы. И пока она молчала, популисты, подобные вице-председателю AfD Александру Гауланду, заполнили эфир, громко апеллируя к этнической и националистической ностальгии.

Более того, главную победу на этих выборах одержала партия AfD, в которую входят неонацисты и другие экстремисты. Ее успех стал позором для Германии. Спустя 72 года ультраправые вернулись в Бундестаг - и у них там третья по силе фракция. А в федеральных землях (Länder) на территории бывшей Восточной Германии AfD теперь является второй крупнейшей партией.

Германия стала не просто единственной страной в Европе, где ультраправым популистам удается улучшать свои результаты на выборах в последние годы. Нигде больше возрождение ультраправых не является столь же тревожным, как в Германии; это связано с особенностями истории страны. Нельзя позволить правым нанести непоправимый ущерб немецкой демократии, поэтому партии, которые продолжают отстаивать демократические ценности, должны серьезно отнестись к своей обязанности сформировать новое правительство.

Мало сомнений в том, что Меркель останется канцлером в новом правительстве. В ближайшие дни члены ХДС и ХСС будут обсуждать этот вопрос, но они не смогут найти столь же авторитетного и популярного альтернативного кандидата. Не важно, были потеряны голоса на выборах или нет, вы не можете сбросить своего канцлера, не имея убедительной замены наготове. Меркель повезло: ножи недовольства пока не извлечены; но даже если их и извлекут, кровь, наверное, не прольется, - по крайней мере, не сейчас.

Меркель повезло: ножи недовольства пока не извлечены; но даже если их и извлекут, кровь, наверное, не прольется, - по крайней мере, не сейчас.

Другим неожиданным результатом выборов стало желание лидеров СДП перейти в оппозицию, как будто участие в правительстве - это проклятие, которого следует избегать любой ценой. Из-за этого процесс формирования нового правительства станет длительным и болезненным, что необычно для немецкой политики.

Поскольку СДП отказывается от участия в большой коалиции, единственным математически возможным вариантом становится "альянс Ямайки" в составе ХДС/ХСС, либеральных "Свободных демократов" и "Зеленых" (он получил свое название из-за цветов флага Ямайки - черный, желтый и зеленый). Однако создать такой альянс будет нелегко: хотя эти партии могут без проблем прийти к необходимым политическим компромиссам, они заметно различаются в менталитете управления и стиле лидерства.

Кроме того, внутриполитический календарь, по всей видимости, приведет к затягиванию переговоров о коалиции. Партийные лидеры будут пытаться сохранить лицо перед своими избирателями, и пока не пройдут выборы в земле Нижняя Саксония 15 октября, значимых событий не стоит ожидать. Впрочем, даже после этого новое правительство не будет сформировано быстро.

Помимо "коалиции Ямайки" существуют только две альтернативы: либо миноритарное правительство ХДС/ХСС, либо новые выборы следующей весной, которые, наверное, лишь усилят позиции AfD. Оба варианта плохи для Германии, которую многие считают якорем стабильности в Европе (и на которую привыкли опираться).

Это означает, что будущее немецкой демократии и европейской стабильность зависит от того, насколько у меньших партий возобладает разум. Партии "коалиции Ямайки" должны поддержать Меркель и пойти на необходимые компромиссы для формирования правительства. Их лидеры, как можно надеяться, будут достаточно умны, чтобы начать добросовестно работать вместе, а не стремится к одной только узкопартийной выгоде. Они могли бы начать с признания безопасности, экономических реформ, а также экологической и цифровой модернизации тремя главными приоритетами правительственной коалиции нового типа.

Что же касается Меркель, то в случае провала попытки сформировать стабильное правительство большинства, ее канцлерству, видимо, наступит конец. А в более широком смысле такой провал знаменует собой начало нового периода политического хаоса. Никому не стоит желать подобного Германии - или Европе.

Йошка Фишер

лидер Партии зеленых,

бывший министр иностранных дел и вице-канцлер Германии



Copyright: Project Syndicate, 2017



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