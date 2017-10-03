Эпоха дезинформации: новые черты медиа-пространства

Взрывной рост информационной среды опережает способность общества и государства создавать инструменты для выявления недобросовестных публикаций





Озабоченность распространением дезинформации и пропаганды дошла до такой степени, что многие правительства предлагают принять новые законодательные акты, чтобы повлиять на ситуацию. Но предлагаемые ими решения отражают неадекватное понимание проблемы - и могут вызвать непредвиденные отрицательные последствия.

В июне этого года парламент Германии принял закон, согласно одной из статей которого популярные сайты, такие как Facebook и YouTube, могут быть оштрафованы на сумму до 50 миллионов евро (59 миллионов долларов США), если они в течение 24 часов не удалят "заведомо незаконный" контент, такой как пропаганда ненависти и подстрекательство к насилию. Сингапур объявил о планах ввести аналогичный закон в следующем году для борьбы с "поддельными новостями".

В июле Конгресс США одобрил широкие санкции против России, частично в ответ на предполагаемое спонсорство кампаний дезинформации, направленных на то, чтобы повлиять на выборы в США. Диалог между Конгрессом США и Facebook, Twitter и Google стал более интенсивным за последние несколько недель, когда появились очевидные доказательства покупки рекламных кампаний российскими организациями.

Такие меры жизненно важны, если мы хотим разорвать порочный круг дезинформации и политической поляризации, подрывающий дееспособность демократических государств. Но хотя все эти законодательные вмешательства нацелены на цифровые платформы, они часто не учитывают по крайней мере шесть моментов, которыми сегодняшняя дезинформация и пропаганда отличаются от вчерашних.



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Во-первых, происходит демократизация создания и распространения информации. Как недавно заметил Рэнд Уолцман, бывший сотрудник Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США, любое лицо или группа теперь могут общаться с большим количеством других пользователей в Интернете и тем самым влиять на них. Это имеет свои преимущества, но сопряжено и с серьезными рисками - начиная с потери журналистских стандартов качества, обычно применяемых в устоявшихся медиа-структурах. В отсутствие традиционных институциональных медиа-посредников политический дискурс больше не основывается на общем наборе фактов.

Вторая особенность эпохи цифровой информации - прямой побочный продукт демократизации - это социализация информации. Вместо того чтобы получать нашу информацию непосредственно от институциональных медиа-посредников, - которые все же в основном старались соблюдать редакционные стандарты, пусть и делали это зачастую небезупречно, - сегодня мы обмениваемся ею с другими по как равноправные участники процесса.

Такие "равноаправные" сети могут повышать значимость контента на основании таких факторов, как количество кликов или дружеская поддержка, а не точность или важность. Более того, информация, которая фильтруется через сети друзей, может привести к появлению новостной эхо-камеры, усиливающей собственные предубеждения человека (хотя далеко не все ясно насчет того, насколько серьезна эта проблема). Это также означает, что люди, вместо того чтобы потреблять новости в умеренном количестве, погружаются в политическую полемику и дебаты, где присутствуют экстремистские взгляды и ложь, что усиливает риск дезинформирования или поляризации широкой общественности.

Третьим элементом современного информационного ландшафта является атомизация - отчуждение конкретных новостей от бренда или источника. Раньше читатели могли легко отличить недостоверные источники, такие как яркие и сенсационные таблоиды, размещенные возле касс в супермаркетах, от заслуживающих доверия, например, давно издающихся местных или национальных газет. Теперь же статья из The New York Times, которой делится с тобой друг или член семьи, может не очень-то отличаться от статьи из блога какого-нибудь сторонника теории заговора. И, как выяснилось в недавнем исследовании Института американской прессы, исходный источник статьи имеет для читателей меньшее значение, чем то, кто именно из их круга делится ссылкой на нее.



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Четвертым элементом, о котором нужно знать тем, кто борется с дезинформацией, является анонимность в создании и распространении информации. В онлайн-новостях часто недостает не только бренда, но и подписи. Это скрывает потенциальные конфликты интересов, создает возможность для государственных субъектов, вмешивающихся в зарубежную информационную среду, правдоподобно отрицать свое участие и создает благодатную почву для активности ботов.

В одном исследовании, проведенном в 2015 году, было обнаружено, что боты генерируют около 50% всего веб-трафика, причем 50 миллионов пользователей Twitter и 137 миллионов пользователей Facebook демонстрируют поведение, отличное от человеческого. Конечно, есть "хорошие" боты, скажем, для обслуживания клиентов или обновления погоды в режиме реального времени. Но есть и множество плохих актеров, "разыгрывающих" онлайн-информационные системы для продвижения экстремистских взглядов и неверной информации, создавая им видимость популярности и признания.



В 2015 году было обнаружено, что боты генерируют около 50% всего веб-трафика, причем 50 миллионов пользователей Twitter и 137 миллионов пользователей Facebook демонстрируют поведение, отличное от человеческого.

В-пятых, сегодняшняя информационная среда характеризуется персонализацией. В отличие от своих печатных, радио или даже телевизионных коллег, создатели интернет-контента могут проводить A/B тестирование (на контрольных группах - Ред.) и адаптацию сообщений, нацеленных на микрогруппы, в реальном времени.

"Используя автоматические эмоциональные манипуляции, а также армии ботов, темные сообщения в Facebook, A/B тестирование и сети поддельных новостей", такие группы, как Cambridge Analytica, согласно недавнему разоблачению, могут создавать персонализированную, адаптивную и в конечном итоге захватывающую пропаганду. Кампания Дональда Трампа ежедневно измеряла реакцию на 40-50 тысяч вариантов рекламы, а затем адаптировала и настраивала сообщения соответствующим образом.

Последний элемент, отделяющий сегодняшнюю информационную экосистему от системы прошлого, как отметил профессор Стэнфордского права Нейт Персили, - это суверенитет. В отличие от телевидения, печати и радио, социальные медиа-платформы, такие как Facebook или Twitter, являются саморегулируемыми - и не особенно хорошо с этим справляются. Несмотря на острые вопросы, возникшие по поводу агитационной кампании в США в последние несколько недель, ни одна платформа пока не консультировалась с ведущими экспертами, вместо этого пытаясь решить проблемы внутренними средствами. Только в середине сентября Facebook вообще согласился раскрыть информацию о политических рекламных кампаниях; он по-прежнему отказывается предоставить данные о других формах дезинформации.

Именно этот недостаток данных мешает отреагировать на распространение дезинформации и пропаганды, не говоря уже о вызванных ими политической поляризации и фанатической приверженности. Главным виновником является Facebook: имея в среднем 1,32 миллиарда активных пользователей ежедневно, он оказывает мощное влияние, но компания отказывается предоставить внешним исследователям доступ к информации, необходимой для понимания самых фундаментальных вопросов на пересечении Интернета и политики. (Twitter делится данными с исследователями, но он остается исключением).

Сегодня мы существуем в дивном новом мире дезинформации. Пока только у ее разносчиков есть данные, которые нам нужны, чтобы этот мир понять, наши ответы будут оставаться неадекватными. И если мы промахиваемся слишком сильно, они могут даже принести больше вреда, чем пользы.

Келли Борн

эксперт в Madison Initiative при Hewlett Foundation

Copyright: Project Syndicate, 2017

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