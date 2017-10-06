Как компаниям снизить затраты на энергоносители?
Увеличение тарифов, рост курса национальной валюты, снижение ВВП и другие кризисные явления последних лет ставят перед энергоемкими компаниями амбициозные задачи по оптимизации затрат на энергоносители.
По результатам опроса EY, большинство крупнейших промышленных компаний в странах СНГ (77%) в настоящее время реализуют программу снижения затрат либо реализовали ее в недавнем прошлом.
Однако очевидная экономия, связанная с сокращением инвестиционных программ, оптимизацией фонда оплаты труда, закупок, логистики, высвобождением оборотного капитала, в большинстве случаев уже достигнута.
Для дальнейшего снижения затрат необходима реализация инициатив "второго уровня" - оптимизация производственных процессов, в том числе с инвестированием в отдельные проекты. Они позволяют получить значительно более ощутимый эффект, но требуют детального изучения и моделирования, чтобы минимизировать инвестиционные риски и выбрать проекты с лучшей отдачей на вложенный капитал.
Среди подобных инициатив особое место занимает повышение энергоэффективности и снижение затрат на энергоносители.
Читайте также - Ценовой рекорд. Почему на АЗС дорожает сжиженный газ
Устранение потерь энергии, наладка оборудования, реализация таких простых и малозатратных мер, как замена светильников, установка контроллеров, - очевидные шаги, о которых задумывается большинство компаний.
Ощутимого эффекта можно достигнуть при реализации комплексных кейсов, связанных с оптимизацией поставок энергоносителей, организационных мер и отдельных капитальных проектов с хорошим запасом прочности.
Попробуем проанализировать каждое из трех направлений.
Организационный кейс
Организационные мероприятия связаны с более эффективным управлением операциями - контролем над производственными процессами и согласованием стадийности отдельных звеньев производственной цепи. Эффект от таких мероприятий достигается за счет устранения нерациональных режимов и холостых ходов оборудования.
Крайне важно создать простые ежедневные правила и добавить отдельные показатели энергетической эффективности к существующим метрикам КПЭ (ключевые показатели эффективности) диспетчерского и оперативного персонала. Закрепить полученный единожды эффект поможет создание мотивационных программ.
Читайте также - Прибыль в карман. Какова себестоимость добычи угля на шахтах ДТЭК
Внедрение системы КПЭ для диспетчеров шахт по минимизации холостых ходов цепочки конвейеров позволило достичь горнодобывающему подразделению компании годовой экономии затрат на электроэнергию в размере 6%.
Унификация стратегии закупок энергоносителей
У промышленных компаний Украины есть отдельные возможности для оптимизации поставок энергоносителей - электроэнергии и природного газа. Развитие рынка газа дает возможность заключать свободные договоры с поставщиками, получая эффект за счет изменения объемов и условий оплаты поставленного товарного природного газа.
На рынке электроэнергии, который пока еще работает по модели "единого покупателя", в целях ценовой оптимизации сегодня есть возможность выбрать поставщика по нерегулируемому тарифу или перейти на двух- или трехставочный тариф. В новом же рынке, полноценный запуск которого регламентирован законом №2019-VIII и планируется к 2019 году, потребитель получит возможность гибко реагировать на изменение ценовых заявок - менять поставщиков или в случае признания "квалифицированным потребителем" заключать долгосрочные договоры с поставщиками и принимать участие в торгах на "коротких" сегментах рынка - "на сутки вперед" и внутрисуточный сегменты рынка.
Читайте также - Миллиарды из ничего. Как RAB-тарифы обогатят владельцев облэнерго
Самое важное в реализации мероприятий по оптимизации потребительских закупок энергоносителей на либерализованных рынках - создать при поддержке соответствующих подразделений компании гибкие процедуры трейдинга и ценового риск-менеджмента.
Промышленная компания одной из стран СНГ с либерализованным оптовым рынком электроэнергии проводит коммерческую диспетчеризацию собственной ТЭЦ, отпускная цена на электроэнергию которой в среднем на 20% ниже предложений на оптовом рынке. В зависимости от ценовых заявок компания производит поставку либо собственным подразделениям, либо внешним участникам рынка - потребителям, поставщикам и трейдерам.
Инвестиционный кейс
Отдельное внимание стоит уделить мероприятиям по частичной реконструкции энергоемких производств и мероприятиям, связанным с энергообеспечением и собственной генерацией энергоносителей.
Проекты в указанной области формируются исходя из анализа текущих возможностей оптимизации технологической цепи, оценки технического состояния производственных мощностей, доступности топливной базы, возможностей подключения к электросетям и прочих факторов.
Важным является выбор наиболее "прочного" проекта и адаптация его к возможным макроэкономическим и операционным сценариям, а также к различным доступным вариантам привлечения финансирования.
Читайте также - Как ДТЭК легализирует схему Роттердам+ через биржу
Привлечение партнерской организации для реконструкции ТЭЦ одного из предприятий позволит промышленной компании получить несколько выгод - снизить себестоимость вырабатываемых энергоносителей, оптимизировать деятельность ремонтных подразделений энергетического комплекса, гарантировать выполнение регуляторных требований и привлечь кредит международного банка на новое юридическое лицо без увеличения долговой нагрузки предприятия.
EY в Украине
Материалы по теме:
-
05.10.2017 15:02
-
05.10.2017 13:51
-
05.10.2017 10:57
-
05.10.2017 09:45
-
04.10.2017 17:08
-
36032
-
22955
-
22240
-
19023
-
18946
-
-
04.10.17, 17:54
-
04.10.17, 14:02