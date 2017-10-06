Как компаниям снизить затраты на энергоносители?

Три варианта энергетической экономии для крупного бизнеса

Увеличение тарифов, рост курса национальной валюты, снижение ВВП и другие кризисные явления последних лет ставят перед энергоемкими компаниями амбициозные задачи по оптимизации затрат на энергоносители.

По результатам опроса EY, большинство крупнейших промышленных компаний в странах СНГ (77%) в настоящее время реализуют программу снижения затрат либо реализовали ее в недавнем прошлом.

Однако очевидная экономия, связанная с сокращением инвестиционных программ, оптимизацией фонда оплаты труда, закупок, логистики, высвобождением оборотного капитала, в большинстве случаев уже достигнута.

Для дальнейшего снижения затрат необходима реализация инициатив "второго уровня" - оптимизация производственных процессов, в том числе с инвестированием в отдельные проекты. Они позволяют получить значительно более ощутимый эффект, но требуют детального изучения и моделирования, чтобы минимизировать инвестиционные риски и выбрать проекты с лучшей отдачей на вложенный капитал.

Среди подобных инициатив особое место занимает повышение энергоэффективности и снижение затрат на энергоносители.



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Устранение потерь энергии, наладка оборудования, реализация таких простых и малозатратных мер, как замена светильников, установка контроллеров, - очевидные шаги, о которых задумывается большинство компаний.



Ощутимого эффекта можно достигнуть при реализации комплексных кейсов, связанных с оптимизацией поставок энергоносителей, организационных мер и отдельных капитальных проектов с хорошим запасом прочности.



Попробуем проанализировать каждое из трех направлений.

Организационный кейс

Организационные мероприятия связаны с более эффективным управлением операциями - контролем над производственными процессами и согласованием стадийности отдельных звеньев производственной цепи. Эффект от таких мероприятий достигается за счет устранения нерациональных режимов и холостых ходов оборудования.

Крайне важно создать простые ежедневные правила и добавить отдельные показатели энергетической эффективности к существующим метрикам КПЭ (ключевые показатели эффективности) диспетчерского и оперативного персонала. Закрепить полученный единожды эффект поможет создание мотивационных программ.

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Внедрение системы КПЭ для диспетчеров шахт по минимизации холостых ходов цепочки конвейеров позволило достичь горнодобывающему подразделению компании годовой экономии затрат на электроэнергию в размере 6%.

Унификация стратегии закупок энергоносителей

У промышленных компаний Украины есть отдельные возможности для оптимизации поставок энергоносителей - электроэнергии и природного газа. Развитие рынка газа дает возможность заключать свободные договоры с поставщиками, получая эффект за счет изменения объемов и условий оплаты поставленного товарного природного газа.

На рынке электроэнергии, который пока еще работает по модели "единого покупателя", в целях ценовой оптимизации сегодня есть возможность выбрать поставщика по нерегулируемому тарифу или перейти на двух- или трехставочный тариф. В новом же рынке, полноценный запуск которого регламентирован законом №2019-VIII и планируется к 2019 году, потребитель получит возможность гибко реагировать на изменение ценовых заявок - менять поставщиков или в случае признания "квалифицированным потребителем" заключать долгосрочные договоры с поставщиками и принимать участие в торгах на "коротких" сегментах рынка - "на сутки вперед" и внутрисуточный сегменты рынка.

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Самое важное в реализации мероприятий по оптимизации потребительских закупок энергоносителей на либерализованных рынках - создать при поддержке соответствующих подразделений компании гибкие процедуры трейдинга и ценового риск-менеджмента.

Промышленная компания одной из стран СНГ с либерализованным оптовым рынком электроэнергии проводит коммерческую диспетчеризацию собственной ТЭЦ, отпускная цена на электроэнергию которой в среднем на 20% ниже предложений на оптовом рынке. В зависимости от ценовых заявок компания производит поставку либо собственным подразделениям, либо внешним участникам рынка - потребителям, поставщикам и трейдерам.

Инвестиционный кейс

Отдельное внимание стоит уделить мероприятиям по частичной реконструкции энергоемких производств и мероприятиям, связанным с энергообеспечением и собственной генерацией энергоносителей.

Проекты в указанной области формируются исходя из анализа текущих возможностей оптимизации технологической цепи, оценки технического состояния производственных мощностей, доступности топливной базы, возможностей подключения к электросетям и прочих факторов.

Важным является выбор наиболее "прочного" проекта и адаптация его к возможным макроэкономическим и операционным сценариям, а также к различным доступным вариантам привлечения финансирования.

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Привлечение партнерской организации для реконструкции ТЭЦ одного из предприятий позволит промышленной компании получить несколько выгод - снизить себестоимость вырабатываемых энергоносителей, оптимизировать деятельность ремонтных подразделений энергетического комплекса, гарантировать выполнение регуляторных требований и привлечь кредит международного банка на новое юридическое лицо без увеличения долговой нагрузки предприятия.

Константин Таранец, менеджер отдела услуг в области чистых технологий и устойчивого развития,

EY в Украине

