Санкции США не зависят от закона об оккупированных территориях

Бодан Яременко: Санкции против России базируются на законодательстве США, а потому принимаемые Верховной Радой законы на них не могут повлиять

В последнее время представители власти и провластные эксперты спекулируют вопросом о якобы существующей зависимости между принятием закона "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей" и продолжением действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" с сохранением американских санкций в отношении РФ.

Это утверждение не соответствует действительности, учитывая следующие аргументы.

США традиционно выражают поддержку так называемым "Минским договоренностям", поскольку об их актуальности и безальтернативности говорит и продолжает на них настаивать президент Петр Порошенко. С точки зрения правительства США, поддержка позиции президента Украины равнозначна поддержке государства Украина. Вместе с тем, госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время выступления в Конгрессе США заявил, что Соединенные Штаты разделяют цель Минских договоренностей (восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины), но не хотят быть "прикованными" к ним, а скорее "оставить возможность маневра на случай если правительства Украины и России придут к взаимоприемлемому решению на иных основаниях, нежели Минские договоренности".

В Законе США о санкциях Минские договоренности хотя и упоминаются, но вне зависимости от них основанием для введения санкций против РФ называются соображения национальной безопасности США. Прежде всего в этом контексте определяющим является вмешательство со стороны РФ в выборы в США, и лишь потом события в Украине. Также в тексте Закона о санкциях против ряда враждебных США стран, включая РФ, содержится фраза о поддержке Минских договоренностей "или любой другой последующей сделки, согласие на которую даст правительство Украины". Это является еще одним свидетельством того, что США считают основанием для санкций против РФ агрессию России против Украины, а не невыполнения Россией Минских договоренностей.

Смысл закона США о санкциях - противодействие агрессии РФ. Никакие законы, которые принимает Верховная Рада, никак не повлияют на эту позицию. Кроме того, изъятие из президентских законопроектов упоминаний о Минских договоренностях вовсе не означает, что Украина не намерена их соблюдать или выходит из них. Единственный законный способ сделать Минские договоренности обязательными для Украины является их внесение на ратификацию в парламент. Однако президент не может этого сделать, поскольку Минские договоренности заключены в нарушение требований Закона Украины "О международных договорах" и находятся целиком вне рамок украинского права. Более того, "обязательство" от имени Украины относительно особого статуса ОРДЛО могут трактоваться как попытка узурпации власти, так как в соответствии со статьей 5 Конституции Украины "Право определять и изменять конституционный строй в Украине принадлежит исключительно народу и не может быть узурпировано государством, его органами или должностными лицами".

Также Конгресс призвал президента США требовать от России "вывести все свои силы с территории Грузии, Украины и Молдовы", "вернуть контроль над границами этих территорий соответствующим правительствам" и "прекратить все усилия, направленные на подрыв избранных народом этих краев правительств".

А если просто, то заявления посольства США о "поддержке усилий Верховной Рады продлить действие особого статуса, что создаст возможности для мирного урегулирования на Востоке Украины" - это свидетельство того, что США пока не сформулировали альтернативное видение решения российско-украинского конфликта, а потому поддерживают действующий формат.



США не выйдут из режима санкций. Им этого не позволит закон, который четко определил, почему эти санкции введены, и что должно измениться для их отмены. И если введение особого статуса, которое является односторонней уступкой украинской стороны, на протяжении более двух лет не способствовало прекращению огня и прогрессу в вопросе прекращения вооруженной агрессии, то что же может изменить пролонгация этого закона?

Богдан Яременко

Председатель правления общественной организации Майдан Закордонних Справ



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