Объем имеет значение. Как создать свой бренд одежды

Собственник бренда Nadi Renardi о том, как организовать производство одежды в Украине

В Украине расцвет легкой промышленности. Порой кажется, что каждая третья девочка шьет платья, юбки или пальто. Швейный бизнес испытывает небывалый подъем. Но создать свой бренд не так-то просто. В швейном деле есть много нюансов: от того, какой объем одежды шить, до особенностей организации производственного цикла и работы с партнерскими цехами.

Бизнес-модель

Среди молодых брендов распространены две основные стратегии развития. Первая - шить поштучно эксклюзивные вещи и получать большую маржу с каждой единицы.





Плюс этого варианта - относительно небольшие инвестиции в производство и быстрый возврат денег. Минус в том, что эксклюзивную вещь нужно продать. И чем выше сегмент, тем сильнее нужна розничная площадка для продаж, причем премиальная. Это дорого: аренда стартует от $100 за кв м.



Вторая стратегия - ориентироваться на массового потребителя и зарабатывать на объеме.

Я вступила на этот путь три года назад и могу сказать, что он тернист и опасен. В первую очередь потому, что сложно прийти к объему, который позволяет зарабатывать. Когда я впервые купила 50 метров одной ткани и отшила 25 единиц, казалось, что успех близок. Сейчас я отшиваю по 150-200 единиц одной модели и понимаю, что свет в конце тоннеля лишь показался. Производство одежды с претензией на масс-маркет - это регулярная заморозка денег. Например, ткани на весну-лето я закупаю в январе, отшиваю коллекцию в феврале-марте, а деньги возвращаются с марта по август.

Объем в массовом пошиве очень важен: он благотворно влияет и на прямые, и на косвенные расходы.

Косвенные расходы - то, за что бизнес платит вне зависимости от количества проданных единиц. Это аренда шоу-рума, зарплаты продавцов, администратора, PR-менеджера, интернет-маркетолога, курьера, оплата фотосъемок, рекламных материалов и еще много-много всего. В зависимости от того, распределяем мы эти затраты на два платья или на двести, мы можем вывести разную конечную цену для клиента (и это объясняет, почему украинские бренды дороже, чем H&M).

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Прямые расходы - это затраты, связанные с производством. Большой объем дает возможность покупать ткани и расходники по оптовым ценам. Простой пример: дублерин для проклейки пальто стоит 40-50 грн за метр, а если брать целый рулон - 100 м, - получается уже 26 грн за метр. И так буквально во всем. Шить много единиц сразу дешевле. С увеличением объема я сократила себестоимость отшива массовки в 4-5 раз.

Производственный цикл

От идеи до готового изделия долгий путь. Сначала дизайнер рисует эскиз и подбирает ткани. Потом конструктор разрабатывает лекала. По этим лекалам отшивается макет из технической ткани, в него вносятся правки. Затем отшивается экспериментальный образец в основной ткани, снова идет примерка и вносятся правки. В Nadi Renardi мы очень много внимания уделяем тому, чтобы лекала хорошо садились на разные фигуры (даже если все они - S), поэтому экспериментальный образец мы примеряем на несколько человек. Также после ряда неудач мы пришли к тому, что нужно стирать каждый экспериментальный образец и смотреть, как ведет себя ткань.

Готовые лекала отправляются на разводку - чтобы получить комплект лекал на всю размерную сетку - от XS до XL.

На всю разработку - от постановки задачи дизайнеру до получения комплекта лекал - я закладываю 2,5-3 недели. Когда есть лекала, можно отдавать изделие на массовый пошив.

Нередко бренды разрабатывают лекала в одном месте, а массовку отшивают в другом. Это нормально, но нужно учитывать несколько моментов:

разрабатывать лекала лучше не у частного конструктора, а в экспериментальном цеху, где есть закройщик, швеи и, соответственно, возможность отшить макет и экспериментальный образец и вносить правки на месте. В противном случае процесс сильно затягивается;

если мы используем имеющиеся лекала для пошива модели в какой-то другой ткани, то обязательно отшиваем экспериментальный образец и только потом запускаем массовку. Каждая новая ткань садится иначе, и это не всегда можно предугадать.

Работа со швейными производствами на аутсорсе

Обычно молодые бренды начинают с того, что работают с цехами на аутсорсе. И я на своем опыте сформировала несколько вариантов такого сотрудничества.

Администрирующий цех. Цех, который не только шьет, но и решает различные административные вопросы: хранит твои ткани (в моем случае это километры, хранить дома - не вариант) и лекала, сам покупает нитки, дублерин и прочие расходники. Это самый удобный и самый дорогой вариант.

Не администрирующий цех. Его задача - получить укомплектованный заказ и отшить изделия. То есть ему нужно отправить образец (готовое изделие, чтобы можно было посмотреть на обработку и т.д.), лекала, нужное количество ткани (ее необходимо отмерить), клеевые, если нужны (тоже отмерить), фурнитуру (отсчитать-отмерить).

Этот вариант снижает себестоимость пошива, но порождает разные вопросы. Например, где-то нужно хранить ткани, фурнитуру и лекала. Требуется время, чтобы собрать заказ (в моем случае стандартный заказ собирают 2 человека 2-4 часа). И нужен технолог, который понимает, чего и сколько заказать из расходников. Он же консультирует все эти цеха по технологическим моментам.

Цехов по Украине довольно много, сейчас я сотрудничаю с пятью. В цеху, как правило, 4-6 швей, редко - до 10. Швеи работают с готовым кроем и собирают изделие от и до - скорость работы определяется индивидуальными способностями каждой швеи.

Фабрика. Принципиальных отличий от предыдущего варианта - два. На фабрике работает большое количество швей (на той, с которой я сотрудничаю сейчас, - 60). Благодаря этому, а также определенным технологическим отличиям (массовый крой и пооперационная работа) фабрики выдают большие объемы за короткие сроки, и при этом можно еще снизить себестоимость пошива. Но и требования к объему заказа возрастают в разы - из-за технологических особенностей кроя и пошива фабрика не возьмется шить 20 и даже 50 единиц. На фабриках, с которыми я общалась, минимальный заказ начинается от 300 единиц одной модели в одной ткани.

Иногда меня спрашивают: если в Украине все настолько сложно со швейным рынком, почему бы не отшивать изделия в Китае, например? Отвечаю. Минимальный заказ - от 1000 единиц на одну модель. Чтобы сделать производство рентабельным с учетом логистики, заказывать нужно 2000-3000. Возможно, когда-то мой бизнес и дорастет до такого объема, но пока Украина остается единственным вариантом.

Свое производство

Помимо партнерских цехов, у меня уже полгода работает свой небольшой швейный цех в Киеве. Законодательный порог входа в этот бизнес довольно низкий: нужен ФЛП с соответствующими видами деятельности - и все. Насколько я знаю, только производство детской одежды подлежит лицензированию.

Что нужно, чтобы открыть швейное производство?

Помещение. В нашем случае в одной комнате стоит раскроечный стол, во второй - швейные машинки, в третьей - офис. Есть еще “кладовка”, где мы храним ткани.

Оборудование. Нужны швейные машинки для разных типов тканей, оверлок, распошив, петельная машина, раскройный нож, промышленный гладильный стол. Если покупать б/у оборудование из расчета на четыре швеи, можно уложиться в $3000.

Всякие мелочи - нитки, линейки, ножницы, клеевые.

Персонал. У меня работает конструктор-технолог, закройщик и 3-4 швеи. Планируем нанять еще администратора.

Люди - самый больной вопрос. Причем не только в Киеве: мои партнеры по Украине говорят, что проблема остро ощущается везде. Объясняю это перегретым рынком, на котором швеи оказались внезапно востребованной профессией. И это на фоне того, что за последние 10-15 лет количество швейных училищ сильно сократилось.

В общем, я бы не советовала открывать швейный цех без предварительной договоренности с персоналом и рассчитывать на то, что найдешь людей потом.

В конечном счете я оставила попытки найти достаточное количество швей в Киеве, чтобы шить свою массовку, и переориентировала собственный цех под экспериментальный. Мы разрабатываем лекала, отшиваем образцы и изготавливаем “единички” - когда нужно срочно дошить модель в каком-то размере или когда клиентка хочет платье под свои параметры. Нашим киевским заказчикам это удобно: они могут подъехать на производство и получить, по сути, индивидуальный пошив любой из наших моделей по той же цене, что указана на сайте.

Надежда Ливинская, собственник бренда одежды Nadi Renardi