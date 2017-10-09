Объем имеет значение. Как создать свой бренд одежды
В Украине расцвет легкой промышленности. Порой кажется, что каждая третья девочка шьет платья, юбки или пальто. Швейный бизнес испытывает небывалый подъем. Но создать свой бренд не так-то просто. В швейном деле есть много нюансов: от того, какой объем одежды шить, до особенностей организации производственного цикла и работы с партнерскими цехами.
Бизнес-модель
Объем в массовом пошиве очень важен: он благотворно влияет и на прямые, и на косвенные расходы.
Косвенные расходы - то, за что бизнес платит вне зависимости от количества проданных единиц. Это аренда шоу-рума, зарплаты продавцов, администратора, PR-менеджера, интернет-маркетолога, курьера, оплата фотосъемок, рекламных материалов и еще много-много всего. В зависимости от того, распределяем мы эти затраты на два платья или на двести, мы можем вывести разную конечную цену для клиента (и это объясняет, почему украинские бренды дороже, чем H&M).
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Прямые расходы - это затраты, связанные с производством. Большой объем дает возможность покупать ткани и расходники по оптовым ценам. Простой пример: дублерин для проклейки пальто стоит 40-50 грн за метр, а если брать целый рулон - 100 м, - получается уже 26 грн за метр. И так буквально во всем. Шить много единиц сразу дешевле. С увеличением объема я сократила себестоимость отшива массовки в 4-5 раз.
Производственный цикл
От идеи до готового изделия долгий путь. Сначала дизайнер рисует эскиз и подбирает ткани. Потом конструктор разрабатывает лекала. По этим лекалам отшивается макет из технической ткани, в него вносятся правки. Затем отшивается экспериментальный образец в основной ткани, снова идет примерка и вносятся правки. В Nadi Renardi мы очень много внимания уделяем тому, чтобы лекала хорошо садились на разные фигуры (даже если все они - S), поэтому экспериментальный образец мы примеряем на несколько человек. Также после ряда неудач мы пришли к тому, что нужно стирать каждый экспериментальный образец и смотреть, как ведет себя ткань.
Готовые лекала отправляются на разводку - чтобы получить комплект лекал на всю размерную сетку - от XS до XL.
На всю разработку - от постановки задачи дизайнеру до получения комплекта лекал - я закладываю 2,5-3 недели. Когда есть лекала, можно отдавать изделие на массовый пошив.
Нередко бренды разрабатывают лекала в одном месте, а массовку отшивают в другом. Это нормально, но нужно учитывать несколько моментов:
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разрабатывать лекала лучше не у частного конструктора, а в экспериментальном цеху, где есть закройщик, швеи и, соответственно, возможность отшить макет и экспериментальный образец и вносить правки на месте. В противном случае процесс сильно затягивается;
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если мы используем имеющиеся лекала для пошива модели в какой-то другой ткани, то обязательно отшиваем экспериментальный образец и только потом запускаем массовку. Каждая новая ткань садится иначе, и это не всегда можно предугадать.
Работа со швейными производствами на аутсорсе
Обычно молодые бренды начинают с того, что работают с цехами на аутсорсе. И я на своем опыте сформировала несколько вариантов такого сотрудничества.
Администрирующий цех. Цех, который не только шьет, но и решает различные административные вопросы: хранит твои ткани (в моем случае это километры, хранить дома - не вариант) и лекала, сам покупает нитки, дублерин и прочие расходники. Это самый удобный и самый дорогой вариант.
Не администрирующий цех. Его задача - получить укомплектованный заказ и отшить изделия. То есть ему нужно отправить образец (готовое изделие, чтобы можно было посмотреть на обработку и т.д.), лекала, нужное количество ткани (ее необходимо отмерить), клеевые, если нужны (тоже отмерить), фурнитуру (отсчитать-отмерить).
Этот вариант снижает себестоимость пошива, но порождает разные вопросы. Например, где-то нужно хранить ткани, фурнитуру и лекала. Требуется время, чтобы собрать заказ (в моем случае стандартный заказ собирают 2 человека 2-4 часа). И нужен технолог, который понимает, чего и сколько заказать из расходников. Он же консультирует все эти цеха по технологическим моментам.
Цехов по Украине довольно много, сейчас я сотрудничаю с пятью. В цеху, как правило, 4-6 швей, редко - до 10. Швеи работают с готовым кроем и собирают изделие от и до - скорость работы определяется индивидуальными способностями каждой швеи.
Фабрика. Принципиальных отличий от предыдущего варианта - два. На фабрике работает большое количество швей (на той, с которой я сотрудничаю сейчас, - 60). Благодаря этому, а также определенным технологическим отличиям (массовый крой и пооперационная работа) фабрики выдают большие объемы за короткие сроки, и при этом можно еще снизить себестоимость пошива. Но и требования к объему заказа возрастают в разы - из-за технологических особенностей кроя и пошива фабрика не возьмется шить 20 и даже 50 единиц. На фабриках, с которыми я общалась, минимальный заказ начинается от 300 единиц одной модели в одной ткани.
Иногда меня спрашивают: если в Украине все настолько сложно со швейным рынком, почему бы не отшивать изделия в Китае, например? Отвечаю. Минимальный заказ - от 1000 единиц на одну модель. Чтобы сделать производство рентабельным с учетом логистики, заказывать нужно 2000-3000. Возможно, когда-то мой бизнес и дорастет до такого объема, но пока Украина остается единственным вариантом.
Свое производство
Помимо партнерских цехов, у меня уже полгода работает свой небольшой швейный цех в Киеве. Законодательный порог входа в этот бизнес довольно низкий: нужен ФЛП с соответствующими видами деятельности - и все. Насколько я знаю, только производство детской одежды подлежит лицензированию.
Что нужно, чтобы открыть швейное производство?
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Помещение. В нашем случае в одной комнате стоит раскроечный стол, во второй - швейные машинки, в третьей - офис. Есть еще “кладовка”, где мы храним ткани.
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Оборудование. Нужны швейные машинки для разных типов тканей, оверлок, распошив, петельная машина, раскройный нож, промышленный гладильный стол. Если покупать б/у оборудование из расчета на четыре швеи, можно уложиться в $3000.
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Всякие мелочи - нитки, линейки, ножницы, клеевые.
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Персонал. У меня работает конструктор-технолог, закройщик и 3-4 швеи. Планируем нанять еще администратора.
Люди - самый больной вопрос. Причем не только в Киеве: мои партнеры по Украине говорят, что проблема остро ощущается везде. Объясняю это перегретым рынком, на котором швеи оказались внезапно востребованной профессией. И это на фоне того, что за последние 10-15 лет количество швейных училищ сильно сократилось.
В общем, я бы не советовала открывать швейный цех без предварительной договоренности с персоналом и рассчитывать на то, что найдешь людей потом.
В конечном счете я оставила попытки найти достаточное количество швей в Киеве, чтобы шить свою массовку, и переориентировала собственный цех под экспериментальный. Мы разрабатываем лекала, отшиваем образцы и изготавливаем “единички” - когда нужно срочно дошить модель в каком-то размере или когда клиентка хочет платье под свои параметры. Нашим киевским заказчикам это удобно: они могут подъехать на производство и получить, по сути, индивидуальный пошив любой из наших моделей по той же цене, что указана на сайте.
Надежда Ливинская, собственник бренда одежды Nadi Renardi
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