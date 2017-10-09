Три пути развития еврозоны

Кемаль Дервиш рассматривает вероятные подходы к развитию Евросоюза "одна скорость", "разные скорости" и "оставляем как есть" и оценивает их шансы

После бурного года политическая ситуация в Европе, похоже, стабилизируется. Хотя ультраправая партия "Альтернатива для Германии" получила почти 13% голосов на последних федеральных выборах в Германии, серьезных угроз для лидерских позиций канцлера Ангелы Меркель не возникло. А во Франции, стране, которая является вторым столпом европейского проекта, президент Эммануэль Макрон опирается на солидное парламентское большинство. Наконец, несмотря на неопределенность с деталями Brexit, практически нет сомнений в том, что любые дальнейшие планы Евросоюза будут вырабатываться без участия Великобритании в качестве члена ЕС.

Вопрос теперь в том, как именно ЕС (и, в частности, еврозона) будет двигаться вперед. Существует три варианта.

Первый вариант - это "более сплоченный союз", как выразился в сентябре председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, выступая с ежегодной программной речью. Концепция Юнкера отрицает идею "Европы разных скоростей", предпочитая единообразные действия для всех стран ЕС. Это означает, в первую очередь, включение в Шенгенскую зону Болгарии и Румынии. Юнкер также призвал двигаться к созданию "Европейского союза социальных стандартов", воплощающему единое понимание прав на социальные пособия в странах общего рынка.

Говоря о евро, Юнкер подчеркнул, что это будет валюта для всех стран ЕС, а не только для нескольких государств. В этой связи ЕС должен стремиться к созданию полноценного банковского союза, в котором банковские правила и надзор гармонизированы во всех странах союза. Комиссар по экономическим и финансовым вопросам должен стать министром финансов Европы, а Европейский стабилизационный механизм - превратиться в Европейский валютный фонд.

Год назад подобные "жесткие" интеграционные идеи не вызвали бы доверия: Великобритания никогда бы их не поддержала. Но теперь Brexit явно неизбежен, поэтому концепция Юнкера приобрела определенное правдоподобие.

Тем не менее, выбранный Юнкером принцип "одной скорости" для интеграции остается крайне спорным. Именно поэтому Макрон выступил с собственной амбициозной концепцией для Европы. В ней нашли отражение многие идеи Юнкера, но она явно позволяет больше разнообразия внутри ЕС, по крайней мере, в среднесрочной перспективе.

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Например, если Польша не хочет переходить на евро, ее не надо заставлять это делать, и такое отношение не должно мешать другим странам еврозоны продвигаться вперед в процессе интеграции. Именно поэтому Макрон предлагает создать отдельный парламент для стран еврозоны, который бы решал вопросы, которые не касаются всех стран, представленных в Европарламенте. Разница в уровне интеграции, которой достигли страны на сегодня или достигнут в будущем, не должна мешать какой-либо стране - или всем - присоединиться в дальнейшем к более тесно интегрированному "ядру" Евросоюза.

Третий (и, наверное, наиболее вероятный) путь вперед для еврозоны - это продолжение привычной политики. Экономический кризис, долгое время стимулировавший усиление интеграции (хотя в некоторых случаях, наоборот, усиление фрагментации), отступил: темпы роста ВВП в еврозоне сейчас превышают 2%, уровень безработицы значительно снизился. Даже Греция - единственная страна, которая по-прежнему находится в более или менее кризисном состоянии, - постепенно из него выкарабкивается.

В такой ситуации политики вполне могут решить, как они уже неоднократно делали раньше, что амбициозные реформы в еврозоне можно отложить, потому что реформ, проведенных во время кризиса, уже достаточно. Благодаря этому у них появится больше пространства для решения других вопросов (энергетика, цифровое регулирование, миграция), которые в нынешних обстоятельствах, возможно, выглядят более острыми и требующими повышенного внимания.

Если власти пойдут по этому пути, возникнут серьезные риски. Да, еврозона сейчас действительно функционирует, а ключевые реформы в других сферах очень важны. Но у валютного союза сохраняется фундаментальный изъян: отсутствует механизм, который бы позволял предотвращать расхождения в размере издержек в странах, которые утратили возможность заниматься коррекцией курса валюты.

Одним из таких механизмов могло бы стать повышение трудовой мобильности в секторе услуг. Однако даже если страны еврозоны согласятся на дальнейшую либерализацию рынка труда, работники в этих странах столкнутся с высокими культурными и языковыми барьерами. Так или иначе, если такой механизм не появится, тогда тенденции, достигшие пика во время последнего финансового кризиса, могут привести к началу нового кризиса.

Судя по опыту кризиса, если в будущем начнут появляться признаки увеличения расхождений в издержках, тогда разница в процентных ставках в разных странах еврозоны будет расти намного быстрее, чем накануне последнего кризиса. Тем самым, появятся первые тревожные сигналы. Однако дело в том, что значительная часть долгового навеса сохраняется до сих пор, при этом значительная часть спасательных арсеналов уже растрачена, поэтому новый шок может оказаться губительным.



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Как пишет Мартин Вольф, экономист Адам Лерик предложил схему, в соответствии с которой те, кто получает выгоду от внезапных изменений в разнице между процентными ставками, могли бы переводить половину своих дополнительно полученных доходов на "счет стабилизации финансовых издержек". Когда шок процентных ставок пройдет, эти средства выплачивались бы обратно. Впрочем, как и любые другие реформы в еврозоне, подобная схема должна быть согласована всеми входящими в нее странами.

Поскольку Меркель все еще занята формированием нового коалиционного правительства, невозможно точно сказать, какой именно подход к интеграции на предстоящие годы выберет Европа. Но учитывая вероятность, что в ее коалицию войдут евроскептики из Свободной демократической партии, а также выступающая за евроинтеграцию Партия зеленых (при этом ее собственная партия христианских демократов находятся где-то посередине), быстрое достижение амбициозных целей интеграции для всего ЕС выглядит невероятным.

Более реалистичный вариант - это движение на разных скоростях, когда одни страны еврозоны могут двигаться вперед, а остальным разрешается подождать. Результат будет неидеальным, но это лучше, причем намного лучше, чем сохранение статус-кво.

Кемаль Дервиш

экс-вице-президент Всемирного банка,

директор программы глобальной экономики и развития

в Институте Брукингса (Вашингтон)

Copyright: Project Syndicate, 2017



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