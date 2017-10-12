Выговор Горбатюку - первый шаг к его увольнению

Виктор Трепак о конфликте в Генеральной прокуратуре

То, что руководителю управления специальных расследований ГПУ Сергею Горбатюку объявили выговор, вполне ожидаемо и предсказуемо. Дело в том, что "наверху" уже давно приняли решение об отстранении Горбатюка с указанной должности (мне уже приходилось об этом писать). Он - не "свой", не ручной, а потому его "неподконтрольность и неуправляемость" при расследовании преступлений режима Януковича может привести к результатам, которые совершенно не нужны нынешней власти. Если называть вещи своими именами, Горбатюк на свой должности из-за этого давно уже стал не только нежелательным, но и в определенной степени опасным. Единственное, что удерживало и еще какой-то мере удерживает власть от увольнения Горбатюк - то, что общественное мнение в значительной степени на его стороне.

Вынесение Горбатюку выговора - это первый шаг к его увольнению, подготовка нужного русла для общественного мнения. В ближайшее время следует ожидать еще чего-то, что должно убедить общественность в том, что Горбатюк на своей должности существенно недорабатывает, нарушает закон и является причиной служебных конфликтов. А потом его, скомпрометированного в глазах общества, можно будет отстранить от руководства управления специальных расследований, "повесив" на него "всех собак" за расследование преступлений против Майдана.

Показательны в этой истории с выговором есть два момента: кто выступил инициатором привлечения Горбатюка к ответственности, и за что ему вынесен выговор.

Жалобу на него в прокурорскую квалификационно-дисциплинарную комиссию написал одиозный заместитель генпрокурора Столярчук, курирующий следственный отдел еще со времен Шокина. Убежден, что деятельность Столярчука в должности заместителя генпрокурора при двух предыдущих генпрокурорах еще получит адекватную оценку. Но это - впереди...

Горбатюку поставили в вину нарушение дисциплины из-за невыполнения указаний Столярчука. Как пояснил Горбатюк (у меня лично нет оснований ему не верить, я лично знаком с обоими), Столярчук в течение определенного времени препятствовал расследованию трех громких дел о преступлениях должностных лиц, связанных с беглым генпрокурором Пшонкой. По словам Горбатюка, Столярчук делал все возможное, чтобы свести дело на нет, даже пытался забрать дела, вынеся об этом незаконные постановления. Горбатюк, в свою очередь, обжаловал эти постановления, найдя в действиях Столярчука признаки преступления, и в результате... получил выговор.

Я не идеализирую Сергея Горбатюка как руководителя управления специальных расследований. Более того, я неоднократно публично высказывал критические замечания в его адрес. Вместе с тем, я глубоко убежден, что освобождение Горбатюка от должности руководителя управления приведет к существенным негативным последствиям - и не только для расследования преступлений режима Януковича. Это расследование непосредственно касается бывших и нынешних "сильных мира сего", которые влияют на развитие ситуации в стране. Это расследование, которое может помочь предотвратить рецидив масштабного произвола властей, а может этого и не сделать. Все зависит от того, как оно будет проведено.

По моему убеждению, Горбатюка устраняют с должности вовсе не за провал работы. "Наверху" уже мало кого интересует объективное и всестороннее расследование, зато "там" есть потребность в расследовании, которое будет направляться на достижение частно-политических интересов. Впервые это стало ясно и очевидно, когда из управления специальных расследований ГПУ забрали "жирные" дела и передали их в другие подразделения.

Понятно, что в руках руководителя этого управления объективно сосредоточены главные нити расследования преступлений режима Януковича. Именно он обязан свести все детали расследования в одну картину, которая должна показать не только на непосредственных исполнителей преступлений, но и вывести на главных организаторов. Многие эпизоды уже отработаны его командой и дела по ним направлены в суд. Но этого недостаточно - к ответственности должны быть привлечены организаторы и руководили побоищ на Майдане, те, кто узурпировал государственную власть и тотально разграбил государство.

Необходимо учитывать, что управление специальных расследований ГПУ ведет сверхсложное расследование в условиях внутренней и внешней войны. Его команде приходится бороться с сопротивлением внутри ГПУ, в частности, со стороны того же Столярчука. Во многих случаях управление специальных расследований не получает должного содействия со стороны других правоохранительных органов, которые порой саботируют или прямо противодействуют работе следователей управления.

Поэтому увольнение Горбатюка может привести к развалу расследования преступлений режима Януковича. Считаю, что в этой ситуации увольнять нужно заместителя генпрокурора Столярчука. Это бы сняло одно из основных препятствий в расследовании указанных дел, дало бы второе дыхание следователям и прокурорам управления специальных расследований.

Поэтому на выговор Горбатюку следует смотреть не как на простое дисциплинарное взыскание, а как на тревожный сигнал всей перспективе расследования тяжких преступлений высших должностных лиц Украины в 2010-2014 годах.

Вместе с тем, на нынешнем руководителе управления специальных расследований лежит большая ответственность - он взял на себя тяжелую ношу и обязан донести ее до конца. Конфликт между ним и руководством ГПУ, который, судя по всему, достигает апогея, - это вовсе не внутренне прокурорский конфликт.

Исходя из этого, а также учитывая важнейшее значение, которое имеет объективное и всестороннее расследование дел о преступлениях против Майдана, Горбатюку, действуя в рамках закона, следовало бы:

1) раскрыть обществу суть конфликта между ним и руководством ГПУ; меры, которые им осуществлялись для решения этого конфликта; реакцию руководства ГПУ на его рапорты, обращения и тому подобное;

2) проинформировать общество об основных результатах расследования, которое в течение почти трех лет ведет возглавляемое им подразделение, с указанием, во-первых, когда хотя бы ориентировочно можно ожидать завершения расследования по ключевым фигурантам, и, во-вторых, что сейчас является главными препятствиями для этого расследования;

3) безотлагательно дать процессуальный ход тем подозрениям, которые уже подготовлены. Допускаю (а Горбатюк это знает наверняка), что такие подозрения по ряду бывших и нынешних высокопоставленных должностных лиц не будут согласованы руководством ГПУ, в частности, тем же Столярчуком. Но при наличии оснований это надо делать обязательно, даже понимая, что такие шаги приведут к появлению новых выговоров. И в пределах допустимого законом нужно информировать общество о такого рода процессуальных решениях (как это делают НАБУ и САП).

Понятно, что в таком случае Горбатюку уже открыто придется идти против системы. Как понятно и то, что отстоять свою правоту и защитить дело, которое он делает, Горбатюк может только при поддержке всего общества.

Виктор Трепак

профессор кафедры Национальной академии Службы безопасности Украины

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.