Импичмент и протестанты: Как не путать праведное с грешным

Требование объявить импичмент президенту Порошенко - пока всего лишь лозунг оппозиции, лишенный юридической базы

Участившиеся упоминания об импичменте часто основаны на совершенно разном понимании того, что имеется в виду. Давайте разберемся.



Импичмент президенту - процедура отстранения от должности, которая поддержана общемировой практикой.

Многие ссылаются на успешные свежие примеры Бразилии и Южной Кореи. Но достаточно посмотреть хотя бы на соседнюю Молдову, где процедура импичмента позволяет парламенту более или менее успешно контролировать марионетку Путина, пророссийского президента Додона. Также в США "пугают" импичментом Дональда Трампа, что удерживает его от шагов навстречу Путину. В Чехии вообще за три (!) дня до окончания полномочий президента парламент проголосовал за его импичмент, так как президент амнистировал топ-чиновников, подозревавшихся в финансовых махинациях. Таких кейсов много в разных странах - от африканского Мадагаскара и латиноамериканских Парагвая, Венесуэлы и Эквадора до Филиппин и Индонезии в Юго-Восточной Азии.

Марш за импичмент - политическая акция противников Петра Порошенко.

Марш - классический по форме протест против власти, который имеет целью публично продемонстрировать возмущение людей действиями президента. Недовольные и несогласные - они всегда были, есть и будут. Они могут выходить на улицы из-за невыполнения властью предвыборных обещаний, коррупционных скадалов или с любыми другими лозунгами, как в данном случае - с требованием импичмента конкретного президента.

Импичмент Порошенко - неосуществимая в настоящий момент процедура, для выполнения которой сегодня не созданы юридические основаня, независимо от того, кто занимает президентское кресло.

Хочет кто-то или не хочет отстранить Порошенко мирным путем, - сегодня это просто невозможно осуществить. Потому что соответствующая статья 171 Закона "О Регламенте Верховной Рады Украины" ссылается, в числе прочего, на закон о временных следственных комиссиях, который признан неконституционным Конституционным Судом Украины.

Поэтому не надо все сводить к эмоциональной и раздутой в политическом аспекте оценке событий, связанных с импичментом. Прежде всего необходима просветительская работа и профессиональная дискуссия о мировом опыте и реальном состоянии дел в политике Украины, а именно - о необходимости выстроить работающую процедуру импичмента.

Если президент Порошенко решится законодательно регламентировать импичмент, это будет мужественный и ответственный шаг, который создаст реальный предохранительный механизм в системе сдержек и противовесов власти на целые поколения.

Алексей Минаков

политический обозреватель, блогер



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