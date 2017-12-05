Безумие короля Дональда

Знаток вашингтонского закулисья Элизабет Дрю о настроениях в американском истеблишменте в связи с новыми выходками Дональда Трампа

В американской столице многие находятся сейчас в состоянии, близком к панике. В последние дни президент Дональд Трамп ведет себя еще экстравагантнее, чем обычно, а на ум политикам и гражданам приходит вопрос, который, впрочем, редко задают вслух: а что вообще можно сделать с этим человеком? Могут ли Соединенные Штаты реально позволить себе выжидать, пока специальный прокурор Роберт Мюллер завершит свое расследование (рассчитывая, что он обнаружит виновность президента в чем-нибудь)? Ведь это может занять довольно много времени.

Вопрос времени становится все более актуальным на фоне возрастающей угрозы, что США намеренно или случайно ввяжутся в войну с Северной Кореей. Эта угроза, наряду со все более странным поведением Трампа, наполнила Вашингтон таким напряжением, какого я его никогда не видела, даже в мрачные дни Уотергейта. Если говорить без обиняков, беспокойство вызывает перспектива, что психически нездоровый президент может втянуть США в ядерную войну.

Буквально за одну только прошлую неделю появилась масса доказательств нестабильности Трампа. В Овальном кабинете во время церемонии в честь американских героев Второй мировой войны он оскорбил их расистским комментарием. Он развязал беспрецедентный и совершенно ненужный конфликт с премьер-министром Великобритании, которая считается самым близким союзником Америки, сделав ретвит антимусульманских публикаций британской неофашистской группировки. Пытаясь заручиться поддержкой сенатора-демократа в пользу своего подвисшего законопроекта о снижении налогов, он съездил в ее штат, где начал рассказывать лживые факты о ее биографии (впрочем, этот законопроект насколько сильно перекошен в пользу 1% самых богатых американцев, что ни один сенатор-демократ все равно не станет за него голосовать). И он продолжал дразнить северокорейского лидера Ким Чен Ына, который проявляет себя еще более психически нестабильным.

Тем временем, сразу две газеты - Washington Post и The New York Times - опубликовали статьи с вызывающими беспокойство репортажами о поведении президента в частной жизни. Как сообщается, Трамп заявлял близким людям, что считает печально знаменитую запись во время программы "Access Hollywood", где он за камерой шутит о том, как хватал женщин за гениталии, фальшивкой. И это несмотря на то, что он признал аутентичность этой записи и даже извинился за эти высказывания, после того как Post опубликовала ее в последние недели президентской избирательной кампании.

Кроме того, Трамп снова вспомнил свои лживые утверждения, будто Барак Обама родился за пределами США. С этих фальшивых обвинений началась его политическая карьера, однако под давлением советников он отказался от них накануне выборов. В одном из твитов он также заявил, что отверг предложение журнала Time объявить его "Человеком года", поскольку это было не окончательное решение. (А Трамп очень верит в важность появления на обложке журнала Time). Однако официальный представитель журнала заявил, что ничего подобного в реальности не было.

Тот факт, что Трамп ведет себя как человек с психическим расстройством, или даже расстройствами, создает дилемму для психиатров, политиков, а также журналистов. В Американской психиатрической ассоциации действует правило: ее члены не могут ставить диагноз людям, которых они лично не обследовали. Однако в ситуации, которую некоторые психиатры воспринимают как чрезвычайную для страны, некоторые решили нарушить это правило и обнародовали - письменно или устно - свою личную оценку психического состояния Трампа.

Согласно наиболее распространенному мнению, он страдает от нарциссического расстройства личности, что намного серьезней, чем просто быть самовлюбленным нарциссом. По данным медицинского центра Mayo Clinic, данное расстройство - это "психическое состояние, в котором людям свойственны раздутое чувство собственной значимости, глубокая необходимость в преувеличенном внимании и поклонении, проблемы в отношениях и отсутствие эмпатии к другим". Кроме того, "за маской невероятной уверенности в себе прячется низкая самооценка и уязвимость к малейшей критике".

Данное определение очень точно описывает качества, которые Трамп регулярно демонстрирует. Иного мнения придерживаются некоторые профессиональные медики, которые проанализировали речь Трампа в различных интервью конца 1980-х и то, как он говорит сейчас: словарный запас сильно сократился, а связность речи заметно уменьшилась. Согласно этому мнению, президент страдает от начинающегося слабоумия. По данным весьма уважаемого в медицинских кругах сайта UpToDate, который на условиях подписки предоставляет услуги профессиональным врачам, в числе симптомов слабоумия - возбуждённость, агрессивность, маниакальность, галлюцинации, апатия и потеря тормозов.

Многие члены Конгресса от Республиканской партии глубоко обеспокоены вопросом, насколько Трамп способен справиться с президентской властью - ведь это невероятно ответственная работа. Рассказывают, что госсекретарь Рекс Тиллерсон, которого, по слухам, скоро заменят, назвал Трампа "дебилом".

Нарастание эксцентричности в поведении Трампа в последние дни объясняют его растущим беспокойством из-за расследования Мюллером возможного сговора Трампа и его предвыборного штаба с Россией: Кремль пытался склонить избирательную кампанию 2016 года в пользу Трампа. Данное расследование может завершиться предъявлением обвинений в заговоре. (Трамп, похоже, остался единственной значимой фигурой в Вашингтоне, кто не признает факт вмешательства России в выборы). Между прочим, странности в его поведении были замечены даже до того, как 1 декабря появились сообщения о том, что первый советник Трампа по национальной безопасности и его близкий помощник в период выборов, отставной генерал Майкл Флинн, согласился признать себя виновным в том, что лгал ФБР, в обмен на сотрудничество со следствием.

Это исключительно важное событие, поскольку Флинн - отставной чиновник самого высокого ранга, которого Мюллеру удалось "разговорить". Более того, щедрость сделки с обвиняемым позволяет сделать вывод, что Флинн готов назвать более высокие, чем он сам, фигуры в предвыборном штабе и Белом доме.

Таких людей не очень много. Уже появились спекулятивные рассуждения (и не без причины), что Флин покажет пальцем на зятя и старшего советника Трампа - Джареда Кушнера. Впрочем, предыдущие неоднократные попытки Трамп оградить Флинна от внимания следователей были довольно мощным сигналом: Флинн знает нечто такое, что Трампу отчаянно хочется скрыть от следователей. Мы можем узнать, что же это такое, уже довольно скоро.

А тем временем, американцы и весь мир нервно ждут реакции Трампа на этот новейший и очень плохой для него поворот событий.



Элизабет Дрю

писатель, журналист



Copyright: Project Syndicate, 2017

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