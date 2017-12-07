"Клуб господ" Дональда Трампа

Публицист Ян Бурума размышляет, кто и с какой целью диктует повестку американской политики - Трамп или поддержавшие его финансово-промышленные группы

20 февраля 1933 года, в берлинской резиденции Геринга, состоялась секретная встреча. Более 20 ведущих промышленников Германии, включая Густава Круппа, Фридриха Флика и Фрица фон Опеля, слушали выступление Гитлера, который обещал им, что под его властью их активы останутся в безопасности. Поэтому они согласились поддержать нацистскую партию более чем двумя миллионами рейхсмарок, - огромной суммой, которой хватило на то, чтобы практически полностью оплатить будущую избирательную кампанию.

Немногие из этих людей, если таковые вообще были, поддались убеждениям нацистов. Они были членами немецкого Herrenklub (Клуба господ), который был очень консервативным, но вовсе не национал-социалистическим. Однако действуя в собственных корыстных интересах, они стали фактически группой поддержки партии Гитлера.

Поступая таким образом, они оказались соучастниками преступного режима, виновного в массовых убийствах, и, в конечном итоге, в уничтожении своей страны. Их собственные компании значительно выиграли от рабского труда. Томас Манн назвал Herrenklub “законодателем страданий”. Это не помешало Флику и другим после краткосрочных тюремных сроков наслаждаться после войны достигнутым благополучием.

Президент США Дональд Трамп не является нацистским диктатором (хотя кое-кто из его ближайших советников восхищается идеями, которые в прошлом вдохновляли фашизм и нацизм). Тем не менее, он представляет угрозу для демократии, которую он призван защищать. Он продолжает нападать на свободную прессу и независимость судей и поощряет массовое насилие, в том числе неонацистов. Ретвит антимусульманских видеороликов, опубликованных британским экстремистом, - лишь последний из его поступков.



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У многих ведущих республиканских политиков, которые поддерживают Трампа и даже мультимиллиардеров, которые финансируют их предвыборные кампании, могут возникнуть личные сомнения относительно опасно непредсказуемого нарциссиста из Белого дома, вероятно, точно так же, джентльмены Herrenklub, когда-то презирали вульгарного выскочку в его нелепой коричневой униформе. Но, за некоторыми исключениями, политики продолжают его поддерживать - и по той же самой причине: из собственного корыстного интереса, чтобы оставаться у власти и зарабатывать больше денег для своих покровителей.

Ярким примером является налоговое законодательство, недавно протиснутое через Сенат. После того, как законопроект будет согласован с версией Белого дома, и Трамп его промульгирует, крупный бизнес и очень богатые получат выгоду за счет бедных и уязвимых. И, согласно выводам избавленного от необходимости следовать партийной линии офиса Конгресса США по бюджету, также пострадает финансовое здоровье Америки в целом, и к 2027 году дефицит ее бюджета увеличится на $1,214 трлн.

Это следует рассматривать как предательство интересов многочисленных избирателей Трампа из сельских районов относительно бедных штатов и городов "Ржавого пояса" Среднего Запада, где люди больше всего нуждаются в помощи федерального правительства, для того чтобы оставаться платежеспособными и здоровыми. Они, скорее всего, заплатят еще большую цену за обогащение богатых.



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Безусловно, между Германией 1930-х годов и сегодняшними США существует много различий. Левые мыслители часто утверждали, что фашизм был заключительным этапом капитализма. На самом же деле, национал-социализм и фашизм были не особо дружелюбны к либеральному капитализму.

Нацизм и фашизм не были направлены на удовлетворение интересов только олигархии. Безусловно, большой бизнес процветал в обеих системах, особенно корпорации, которые выиграли от добычи полезных ископаемых и военных расходов. Но, если не считать преследуемых меньшинств и диссидентов, многие обычные люди получили выгоду от правительственных программ (не говоря уже о добыче от разграбления завоеванных стран).

Промышленники, собравшиеся вокруг Гитлера и Геринга в 1933 году, были подкуплены кровавым гангстерским режимом. То же самое можно сказать о немецком офицерском корпусе. Это не было завершающим этапом капитализма; Гитлер лишь использовал капиталистов для своих гнусных целей.

Ситуация в США под руководством Дональда Трампа выглядит совсем иначе. В своей кампании Трамп использовал популистский язык, подпитывая народное негодование в адрес образованных городских элит, включая капиталистов с Уолл-стрит. И он продолжает потворствовать эмоциям плохо образованных белых расистов и других, кто чувствует себя в хвосте современного мира, и обвиняет в своих проблемах либералов и непопулярные этнические и религиозные меньшинства.



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Однако остается неясным, кто кого использует в мире Трампа. В их одержимости низкими корпоративными и личными налогами, и их отвращении к организованному труду и федеральному правительству, богатые доноры, такие как братья Чарльз и Дэвид Кох, или магнат казино Шелдон Адельсон, похоже, манипулируют Трампом, а не наоборот. В некотором смысле они, как и Крупп или Опель (если не более), представляют собой тип капитализма, который вне всяких ограничений. Это началось задолго до появления Трампа на сцене. Этот процесс восходит по меньшей мере, к эпохе “экономической теории предложения” сокращения налогов и дерегулирования Рональда Рейгана.

В краткосрочной перспективе у богатой и корпоративной Америки, вероятно, все будет хорошо. Фондовые рынки на некоторое время вполне могут продолжить свой рост. Но в более долгосрочной перспективе, с надвигающимся дефицитом, разорванными международными торговыми соглашениями и совершенно неадекватными расходами на жизненно важную инфраструктуру, образование и здравоохранение, все может обернуться очень плохо. Предоставить ради немедленной финансовой выгоды полномочия президенту, который явно представляет опасность для демократии, является непатриотичным и морально предосудительным. Но это также не имеет и никакого экономического смысла.

Генри Форд был антисемитом, который был счастлив сотрудничать с нацистской Германией до 1942 года. Он также был лидером комитета “Америка превыше всего”, который выступал против войны с Гитлером. Но у него была одна идея, к которой деловые сообщники Трампа могли бы прислушаться. “Фордизм” означал, что рабочие должны зарабатывать столько, чтобы позволить себе купить автомобиль на его фабриках. Трамповский законопроект о налогах оставит миллионы потенциальных потребителей в гораздо худшем положении. И это не сулит бизнесу ничего хорошего.

Ян Бурума

голландский писатель, публицист,

профессор в Бард Колледж (США)



Copyright: Project Syndicate, 2017

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