Рекрутинг без факапов: 6 правил качественного подбора сотрудников

Рекрутинг не лотерея. Не стоит рассчитывать, что вам случайно попадется нужный кандидат (укр.)

Чи бувало у вас таке, що ви не можете закрити вакансію? Доклали максимум зусиль, залучили всі можливі ресурси, а кандидатів немає, або вони не проходять відбір, або не приймають пропозицію про роботу, або ще гірше - виходять на роботу і через 1-2 тижні залишають компанію. Бувало? У чому проблема і що робити, щоб такого більше не повторювалося в майбутньому?

Рекрутинг як продажі. Є певні обов’язкові етапи, які необхідно пройти, щоб отримати потрібної якості кандидата, щоб він залишився досить довго в компанії, досяг поставлених цілей і приніс прибуток. Не має значення, хто буде підбирати співробітників: внутрішній рекрутер, рекрутингове агентство чи інші працівники компанії. Або ми проходимо всі етапи і маємо успіх, або ми займаємось вуду-рекрутингом і "читанням" кандидатів.

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Варто пам'ятати, що рекрутинг - не точна наука. Існує похибка, яка може становити до 5-10% залежно від сфери та бізнесу. Але якщо у вас три кандидати поспіль виходять на роботу і протягом 1-2 тижнів звільняються або 5 кандидатів не можуть виконати тестове завдання з технічних причин, потрібно не звинувачувати кандидатів у невідповідності й рекрутерів у неякісній роботі, а аналізувати власні дії.

У будь-якому починанні перш за все варто оцінити ринок, його потенціал та власні можливості

Не варто ігнорувати цей етап і в підборі персоналу. Якщо компанія сама не може чи не має ресурсів для проведення такого аналізу, з цим завжди може допомогти рекрутингове агентство. До того як почати шукати, потрібно хоча б орієнтовно зрозуміти, чи є потрібні спеціалісти на ринку, де саме вони перебувають, яким чином знайти шляхи до них, як їх зацікавити, скільки таких спеціалістів і яка їхня ринкова вартість.

З іншого боку, потрібно також зрозуміти позицію компанії на ринку в конкуренції з іншими потенційними роботодавцями, які переваги компанії в очах потенційних працівників, який імідж має компанія на ринку, який пакет вона може запропонувати, які важелі може використати в майбутніх переговорах. Проаналізувавши це все, можна зрозуміти, на що розраховувати і які орієнтовні строки пошуку кандидата.



