Под гнетом устаревших представлений

Николай Капитоненко считает, что во внешней политике Украины преоболадают архаичные подходы, которые давно не отвечают вызовам времени

То, что стратегия внешней политики в стране заменена набором пустых лозунгов, было понятно уже давно. Все больше оснований считать, что страна движется в сторону, противоположную провозглашаемым целям. Временами закрадываются подозрения в том, что евроинтеграция как результат - а не как процесс - нужна нашей олигархии не больше, чем она была нужна Виктору Януковичу. Изменился только "покупатель" евроинтеграционной риторики: тогда им был Кремль, а сейчас - сами украинцы.

А поскольку вместо стратегии только лозунги, результат заставит себя ждать. Обострение отношений с западными соседями, кризисы и тупики сближения с НАТО и ЕС, отсутствие каких бы то ни было внятных перспектив урегулирования конфликта на востоке, а также стратегического видения отношений с Россией - примерно так выглядит промежуточный результат на внешнеполитических фронтах страны, которая борется за собственную государственность и независимость.

Без внятной внешней политики, конечно, прожить можно. Это будет незавидное существование, контуры которого, впрочем, уже достаточно узнаваемы: разговоры о европейских ценностях, которые сопровождаются нарастающим дефицитом демократии и все большей слабостью государственных институтов. Пока наиболее вероятным будущим для Украины выглядят десятилетия пребывания в "серой зоне" европейской безопасности, под дамокловым мечом российской угрозы, максимально уязвимой к внешним вызовам: нечто среднее между белорусской и молдавской моделями, недостатки которых будут помножены на риск распада страны. Формальное сохранение государственности - флага, гимна, языка и части территории - не станет реализацией интересов украинского народа. Мир быстро уходит вперед, пока мы в лучшем случае стоим на месте.



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Основой новой внешней политики должно стать более адекватное понимание роли и места Украины в современном мире, ее сильных и слабых мест, а также того, как этот мир меняется, создавая более благоприятные условия для одних стратегий, и менее благоприятные для других. Расчет на собственные преимущества, меньше риторики - особенно про борьбу с коррупцией; реалистичные цели и прагматизм могут стать хорошим началом.

Сложнее всего оценить международные процессы, сложность и непредсказуемость которых значительно возросли. Мир становится более конкурентным, обостряется борьба за разные группы ресурсов. Нарастает проблема управления, характерная не только для Украины, но для десятков слабых государств. Это влечет за собой много ошибочных решений, способных в некоторых случаях - как, например, решение Кремля оккупировать Крым - иметь системные последствия. Разрушаются международные институты и правила игры. Государства все чаще действуют, исходя из худших ожиданий и тотального недоверия друг к другу. Это, в свою очередь, приводит к росту спроса и цены на военную силу.



Такова общая картина, детали которой могут меняться. Но она позволяет приблизительно представить контуры адекватной внешней политики на ближайшие 5-10 лет: расчет на собственные силы; больше внимания относительным преимуществам; ставка на силовые ресурсы, а не на ценности; стратегическая гибкость.



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Цели нужно пересматривать, исходя из этого. Членство в НАТО и вступление в ЕС - это, конечно, хорошо; но, во-первых, лучше воспринимать оба в качестве инструментов, а не конечных целей; а, во-вторых, отнести их, скорее, к категории мечт или ориентиров, а не оперативных задач. Можно заметить, что разговоры о евро- и евроатлантической интеграции Украины на протяжении пятнадцати лет успешно служат фоном для провалов по самым разным направлениям нашей внешней политики. Разговоры об этих - недостижимых в среднесрочной перспективе - ориентирах не могут заменять нормальные достижимые цели. К ним, очевидно, должны быть отнесены восстановление территориальной целостности страны, укрепление ее безопасности и повышение нашей ценности как потенциальных союзников. От того, в каком порядке будут расположены эти ориентиры, будет зависеть профиль внешней политики.

Крайне важен и третий элемент: понимание своих сильных и слабых сторон. Внешнеполитическая стратегия должна опираться на сильные стороны и преимущества государства. Здесь важно понимать особенность исторического момента: активы тридцатилетней давности могут оказаться недостатками в реалиях сегодняшнего дня. Раз за разом заклинания о преимуществах географии Украины и разнообразных "мостах" между Западом и Востоком свидетельствуют о том, насколько распространена неадекватная оценка действительности. То, что действительно можно было отнести к преимуществам Украины: транзитный потенциал, многочисленное образованное население, промышленные возможности, репутация страны, отказавшейся от ядерного оружия - осталось в прошлом. Сегодня ничем из этого набора пользоваться нельзя. Учитывая упомянутую выше тенденцию роста спроса на военную силу, преимуществом Украины - хотя и очень хрупким - можно считать опыт войны с Россией. Это приобретение обходится дорого, и нужно постараться максимально полно его задействовать во внешней политике. По мере нарастания нестабильности в регионе, будет возрастать и спрос на современные вооруженные силы и готовность их использовать.



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К сожалению, список сильных сторон Украины достаточно короток. Именно по этой простой причине мы неинтересны как союзники, из-за чего разговоры о членстве в НАТО и в ЕС сложно воспринимать всерьез. Зато впечатляет список слабых сторон, которые тоже должны учитываться при формулировании внешнеполитической стратегии. Мы уязвимы к внешнему влиянию во всех его формах, обладаем низкой международной конкурентоспособностью, имеем открытый военный конфликт на своей территории и - по всей вероятности - затяжной спор по поводу Крыма с сильным в военном отношении соседом.

В этих условиях продолжение текущей внешней политики чревато дальнейшим ухудшением наших международных позиций. Цели, которые мы ставим перед собой, недостижимы или размыты; выбираемые инструменты не отвечают характеру современных вызовов и угроз; а то, что мы считаем собственными преимуществами, часто ими не является.

Формулировка четкого видения, постановка внятных задач, определение контекста и анализ тенденций его развития - всем этим нужно было заниматься еще три года назад. Оценить потерянные возможности сложно, но несложно понять, что при продолжении текущего состояния дел быть нашим союзником желающих не останется.

Николай Капитоненко

редактор UA: Ukraine Analytica



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