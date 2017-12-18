Какое будущее ожидает элитную недвижимость

Требования к элитной недвижимости меняются. Какой она будет через пять-десять лет?

Ничто не вечно. Вот и на недвижимость тоже есть мода. Что-то появляется, завоевывает любовь инвесторов и укореняется. А что-то, наоборот, исчезает за ненадобностью. В ближайшие 10 лет мы будем наблюдать изменения на рынке недвижимости: понятие "элитное жилье" как таковое исчезнет. Конечно, это не значит, что престижные новостройки в центре однажды в полночь превратятся в серые панельки. Исчезнет само понятие "элитное жилье" как морально устаревшее.

Термин "элитное жилье" не соответствует духу времени. Сегодня это как назвать мерседес каретой. Меняются люди, а вместе с ними и понятия, которые их характеризуют. Времена любителей роскошных огромных дворцов прошли. Современного миллионера бывает непросто распознать среди обычных людей. Такие когда-то неотъемлемые атрибуты, как кричаще дорогие часы, эксклюзивные золотые телефоны, кортежи, уже давно в прошлом. У современного миллионера другой подход к ведению бизнеса, другие ценности в жизни и другие требования к вещам, которые его окружают, в том числе и к недвижимости. И самое главное, у такого человека другой ритм жизни и очень конкретное отношение ко времени.

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Я бы назвал "элитную недвижимость" другим словом - "престижная". Покупатель дает оценку каждому квадратному метру перед покупкой. И чем выше цена покупки, тем выше требования. Поэтому "престижная недвижимость", на мой взгляд, более подходящий термин для эксклюзивных объектов.



На киевском рынке недвижимости достаточно большое количество предложений в комфортных ультрасовременных высотках разного класса - от "бизнес" до "де-люкс". Качество строительных и отделочных материалов с каждым годом улучшается, технологии не стоят на месте. И столичные строители отлично этим арсеналом пользуются

Пройдя все стадии отбора у самых требовательных покупателей, новые проекты недвижимости выкристаллизовываются и укореняются. Люди нового поколения, которые чего-то добились своим трудом, знаниями, умениями и упорством, очень скрупулезно подходят к процессу выбора жилья. Они хотят получить приватность, независимость, комфорт, качество и, конечно же, доступность к инфраструктуре города. В то же время дом должен быть от этого же города максимально изолирован. Речь идет о неком "оазисе" среди городских джунглей. Казалось бы, невыполнимая задача, но спрос рождает предложение. И пожалуй, единственная локация, которая может дать такое предложение, - это Печерск, его центральная часть.

На киевском рынке недвижимости достаточно большое количество предложений в комфортных ультрасовременных высотках разного класса - от "бизнес" до "де-люкс". Качество строительных и отделочных материалов с каждым годом улучшается, технологии не стоят на месте. Сегодня столичный рынок недвижимости не лихорадит в том смысле, в котором так часто пишут в прессе. Идет естественный процесс здоровой конкуренции, и лишь конечный покупатель даст ответ, быть или не быть тому или иному проекту.

Чего все-таки хочет покупатель престижной недвижимости? Приватность - это, пожалуй, самое основное, чего так критически не хватает современному престижному жилью. С этим или тотальный перебор, как в случае с домами за высоким забором и охраной, или недобор - как в случае с высотками. Понятие "приватность" очень индивидуально: кому-то достаточно не видеть через окно соседей из дома напротив, а кто-то хочет иметь персональный вход. Оба эти фактора для современного "дорогого" жилья - настоящий вызов. Плотность застройки Киева, особенно его лучших районов, это уже притча во языцех.

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Девелоперы или сами создают комплекс домов по принципу "город в городе", или точечно заходят на площадки и интегрируются в уже существующий архитектурный ансамбль. Эти же девелоперы заселяют в свои объекты по 50-100 человек (этот показатель справедлив для объектов бизнес-класса и даже выше). Но о какой приватности может идти речь, если у вас минимум 50-100 соседей? Из этого вытекают другие важные моменты: комфорт жизни. Да, его можно улучшить разного рода дополнительными сервисами в доме, но на 50-100 жильцов в здании будет предусмотрено в лучшем случае три лифта. Встреча с соседями практически неизбежна. Конечно, в этом нет ничего странного или плохого - встречаться со своими соседями, их детьми и домашними питомцами. Но давайте будем откровенны - это никак не о приватности в престижной недвижимости.

Но о какой приватности может идти речь, если у вас минимум 50-100 соседей? Из этого вытекают другие важные моменты: комфорт жизни. Да, его можно улучшить разного рода дополнительными сервисами в доме, но на 50-100 жильцов в здании будет предусмотрено в лучшем случае три лифта. Встреча с соседями практически неизбежна

Современный покупатель престижной недвижимости - это успешный и прагматичный человек, который ответственно подходит к выбору жилья. Такие люди ведут активную социальную жизнь и ценят время, потому не будут тратить его на ежедневные поездки в загородную резиденцию.

Девелоперам, которые хотят остаться на рынке престижной недвижимости, нужно четко для себя понять: люди больше не покупают квадратные метры - они покупают то чувство комфорта, которое дает им новое жилье. Инвесторы хотят одновременно жить в собственном доме с персональным входом и лифтом, и в то же время просят предложить им жилье с видами на исторический Киев. В таком контексте рост спроса на таунхаусы просто неизбежен. Ведь это чуть ли не единственная возможность предложить современному покупателю недвижимости формат загородной уединенной жизни в центре столицы. Конечно, массовой застройки Киева клубными домами такого типа не произойдет. Но ведь престижность - это точно не про массовость.

Евгений Леськив, управляющий партнер компании KBD (КиевБудДевелопмент).