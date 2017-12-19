От гаражей к паркам: где должны рождаться украинские инновации

Почему бизнес формирует повестку дня по внедрению инноваций и как это использовать на благо государства

Инновации - это качественные изменения. То, что повышает устойчивость системы, меняет ее возможности в лучшую сторону. Например, мы меняем качественные параметры нашей оборонки, что приводит к уменьшению вероятности гибели наших солдат.

Вроде бы все это понимают, но когда встает вопрос об ответственности, все начинают показывать друг на друга пальцем. Поэтому в первую очередь нам необходимо фундаментально разделить вопросы поддержки инноваций: кто впереди - бизнес или государство? Уверен, что впереди должен быть бизнес. Когда бизнес определяет направление, государство может либо поддерживать, либо не мешать, третьего варианта быть не должно.

Как ни банально, но Украине нужно идти в сторону инноваций импортозамещения - когда каждый из нас сможет отдавать предпочтение пресловутому принципу "покупай украинское". А пока что мы продаем танки, которых нет в украинской армии. Попробуйте объяснить здравомыслящему человеку, что у нас нет денег на то, чтобы вооружить нашу армию нашими же танками. Точно могу сказать: я запретил бы покупать вооружение, которое не используется армией государства, где его производят.

Импортозамещение - это наш тренд на ближайшие десять лет. На этом будет формироваться основа для собственных дальнейших разработок.

Мы уже учимся развивать инновации в условиях наших ограничений. В Украине ограничения больше связаны с тем, что в свое время в Советском Союзе не была сформирована система коммерциализации разработок. В других государствах эта система четко построена.

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Например, в США любой исследовательский институт, группа, отдельный человек, имеющие специализацию, могут попытаться решить вопрос, который стоит перед Министерством обороны (конечно, если это не секретные разработки). После презентации концепта или начальной фазы перспективной технологии (фактически акселерационная программа) исследователю выделяют грант. Четко фиксируются сроки исполнения. Раз в квартал для контроля приезжает сотрудник Минобороны. На основе его отчета принимается решение о продолжении сотрудничества. Если есть технология, государство не занимается ее коммерциализацией, а передает корпорации, которая может сделать это очень быстро. При этом автор получает свои проценты, корпорация - продукт, который затем продается, а государство - продукт, который заказало. Все довольны.

У нас этого нет на уровне государства. Но свободный рынок развивается и предлагает варианты решения задачи.

Украине необходимо имплементировать бизнес-составляющую во все процессы создания технологий. Если мы говорим об оборонке, то над этим в основном работают государственные предприятия. Помочь им могут частные компании, которые занимаются акселерацией технологических команд для создания инновационных продуктов, например, Платформа Развития Инноваций, агентство, специализирующееся на коммерциализации военных разработок. Но прежде всего нужно думать о тех технологиях, которые можно коммерциализировать на внутреннем и внешнем рынках с минимальными затратами ресурсов. Нет смысла создавать направление с нуля - сначала лучше выделить то, в чем мы сильны, и обеспечить это поддержкой.

Многие задают вопрос, какое влияние на развитие инноваций имеют налоговые льготы. Конечно, положительное, важное, нужное! Но налоговые льготы - это инструмент борьбы на международном рынке за ресурсы корпораций, которые смотрят, где выгоднее открывать офис. А в инновациях важен другой фактор. Посмотрите на страны Ближнего Востока с огромными льготами и ресурсами - и увидите, что базис в создании инноваций лежит в создании среды. Страны Ближнего Востока, понимая, что у них со средой проблема, активно вкладывают туда, где среда уже создана.

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Мы не сможем тягаться с США по коммерциализации - они быстрее видят возникающие потребности, у них больше рынок. Поэтому можем дополнять блоками, в которых сами сильны. Например, защита информации. У нас мощный аутсорсинг с хорошей фундаментальной базой. Это наши "дешевые ребята" (условно дешевые - среди элитарных). Мы сильны в агро - даже в отчетах ООН развитие земли Украины идет отдельным пунктом. Почему не использовать преимущества?

Украина сильна в харде - так сложилось исторически. На основе разработок оборудования будет формироваться надстройка в виде программных комплексов, которые являются неотъемлемой частью любой современной системы. Например, в оборонке это будет происходить по объективным причинам. Создав “железку”, мы должны будем прицепить к ней свое программное обеспечение. Для нас хард первичен, софт вторичен. Так складывается из-за слабых компетенций в коммерциализации именно софта. Украина - один из мировых лидеров на рынке аутсорсинга, однако на рынке продуктов мы плетемся в хвосте.

И нужно не забывать, что реальные деньги - это продукт, а не аутсорсинг, который является всего лишь частью затрат при формировании стоимости.

Следующий этап - это собственно попытка создать украинский продукт.

На данный момент большинство таких продуктов, за небольшим исключением, являются локальной копией продуктов, представленных на глобальном рынке. По примеру Uber у нас возникают сервисы такси. По примеру Facebook создаются местечковые соцсети. То есть мы пробуем подглядеть и повторить. На следующем этапе многие такие компании просто ожидают покупки глобальным игроком. Нам нужно научиться видеть, чувствовать продукт, который необходим глобальному рынку.

Государство должно выделить отрасли, которые требуют наименьших затрат ресурсов, для получения максимально быстрых результатов. Взять Академию наук. В НАНУ огромное количество светлых голов, однако, объективно говоря, никто не знает, как правильно их использовать для государства. Это напоминает чемодан без ручки: все знают, что в нем лежит ценная вещь, но никому не известно, какая именно. Поэтому его просто хранят.

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У нас огромная проблема со старением профессионалов от науки. И в ближайшие несколько лет мы можем потерять фундаментальную базу, которая формировалась десятки лет. Ведь исследователь выезжает, если нет возможности реализовать себя. Почему нет возможности? Не хватает денег. Деньги на исследования в нашей государственной парадигме должны выделяться из госбюджета. Бюджет пустой, поскольку нет предприятий, которые что-то создают. Замкнутый круг.

Без благоприятной среды для внедрения технология сходит на нет. Если бизнес формирует запрос, государство должно создавать нормативные условия для внедрения технологий. Это и будет единственная важная и совершенно не затратная часть для государства. Таким образом, бизнес показывает проблематику, а государство готово поддержать ее, вывести на уровень.

А еще мы должны забывать сказки о стартапах, которые выросли чуть ли не в гараже. Эта “романтика” уходит в прошлое и уступает место развитым средам с должной инфраструктурой, наличием комьюнити и нетворкинга, программ роста. Все это есть в инновационных парках. Мы с UNIT.city стали первыми в Украине. Через некоторое время таких парков по стране появится много, и объективно мы хотим, чтобы так было. Мы посеяли только первое зерно.

Мегаважно изменение системы образования, приземление этой инерционной машины на базис потребностей реального сектора и глобальных мировых реалий. Необходимо создание новых стандартов профессий, новых програм. Новые зарекомендовавшие себя принципы отработки навыков должны использоваться в общей системе образования.

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Скажу, что ни один инновационный центр в мире не был построен при отсутствии образовательной составляющей. Даже если изначально такие парки создавались как места концентрации, кластеры по направлениям, то рано или поздно образование, а впоследствии и исследования на базе образовательной платформы становились основной составляющей системы.

На рынке выигрывают те, кто научился связывать фундаментальные исследования и бизнес, те, кто создает крепкие системы на этой базе. Этот пробел, который существует между фундаментальным и бизнесовым, нужно ликвидировать. Тогда мы получим конкурентоспособный продукт.





Дмитрий Еремин,

управляющий партнер инновационного парка UNIT.city