Каким будет наш следующий шаг в будущее

Как средства автоматизации незаметно трансформируют окружающий мир и нас самих

Построить дом за пару часов, вернуть первую ступень ракеты на Землю для повторного запуска, провести сложную хирургическую операцию находясь на другом континенте. Роботы, умные устройства и высокопроизводительные системы, работающие с огромными и постоянно растущими потоками данных навсегда изменили окружающую нас реальность. Достижения автоматизации дарят человеку немыслимый ранее комфорт и свободу действий, освобождают от рутины и высвобождают коллосальные объемы времени для занятия творчеством, самореализацией и кардинально новыми занятиями, о которых, в силу былой загруженности, совершенно не было времени и возможности даже подумать.

Более ста лет назад Генри Форд посадил Америку за руль, организовав первое массовое производство высокотехнологичного устройства - автомобиля. Конструкцию пришлось унифицировать для конвейера, но результат не заставил себя ждать. Помимо рекордных продаж автоматизация послужила стартовым толчком к развитию автомобильной культуры американцев, позволила миллионам людей жить в комфорте пригородов, способствовала развитию транспортной связности и дорожной инфраструктуры на географически большой территории. У Форда ушло полжизни, чтобы наладить действительно стоящую автоматизированную линию и еще столько же, чтобы массово установить конвейеры на производстве. Совсем недавно цикл "идея-воплощение-массовое использование" мог занимать 30-40 лет и даже больше (например, изобретение холодильников, которое навсегда изменило сферы производства, хранения и продажи товаров). Сейчас же, от создания до массового применения проходит всего несколько лет (к примеру, смартфоны, которые за менее чем 10 лет появились практически у каждого человека на земле).

"Слава роботам!"

Что подталкивает к автоматизации? Ключевой фактор - скорость выполнения задач и принятия решений. Особенно при большом объеме однотипных операций, когда человек начинает со временем действовать неэффективно или допускать ошибки, иногда критические и даже фатальные. Подобно тому, как поезд и автомобиль в свое время "обгоняли" гужевой транспорт, роботы и умные программы выполняют рутинные задачи гораздо быстрее и точнее нас. Досадные ошибки, причиной которых часто становится человеческий фактор, также устранимы путем автоматизации. Повышение продуктивности и качества при росте объемов - то, к чему мы стремимся, автоматизируя процессы, избавляя результат от недостатков, присущих человеку.

По данным исследования, проведенного компанией McKinsey, при текущем уровне технологий автоматизация может затронуть практически все сферы человеческой деятельности. Объем этого рынка - более половины всех работников в мире с фондом зарплат около 15 трлн долл. Производство, гостиничный и ресторанный бизнес, розничная торговля - сюда возможности машинного труда готовы прийти в первую очередь. При этом автоматизации подвергнется не только низкооплачиваемая деятельность, но и области, где требуется средний и высокий уровень квалификации.

Типы автоматизации

Стоит различать роботизированную автоматизацию и не роботизированную. Первый тип мы можем встретить, к примеру, в строительстве (3D-печать стен, автоматизированная постройка домов с миллиметровой точностью), промышленном производстве, здравоохранении (роботы для проведения исследований и хирургических операций).

Второй тип автоматизации не задействует физический мир, предполагая работу с данными и их преобразование. Считается, что автоматизация принимает массовый характер только сейчас, но если присмотреться, то мы с вами используем ее уже достаточно долго. Стоит лишь вспомнить автозамену и проверку орфографии в Word, формулы в Excel, средства автозаполнения форм, автоматического перевода веб-страниц и многие другие возможности.

В США процессы сбора и обработки данных считаются одной из наиболее восприимчивых к автоматизации сфер. Вместе с физической деятельностью в высокоструктурированных и предсказуемых средах они составляют 51% национальной экономики или 2,7 трлн долл. в зарплатном выражении.

Бот или специалист?

Наиболее привлекательными областями для автоматизации станут те, где большинство информации представлено в электронном виде, а решения можно относительно легко определить. Одной из таких областей является юриспруденция: ее огромный потенциал относительно легко реализуется благодаря высокому уровню документированности, а также доступности законов и подзаконных актов в электронном виде. Эффективная работа с большими данными в этой области способна принести потрясающий результат. Отличные возможности для автоматизации присутствуют в области прецедентного права. Оперируя большими объемами информации, автоматизированный "юрист" может намного точнее определить вероятность выигрыша судебного разбирательства, нежели человек. Ведь возможности живого юриста ограничены той инфомацией и опытом, которую он сумел накопить за свою карьеру, в то время как бот сможет принимать решение о вероятности позитивного исхода дела, основываясь на всех похожих случаях.

Идеальный сценарий автоматизации юридической процедуры таков: задаем вопрос и получаем в ответ алгоритм действий, снабженный артефактами, которыми служат шаблоны заявлений, анкет, любая документация, которая нужна для определенного прецедента. К примеру, в ответ на вопрос, как зарегистрировать компанию, можно получить не только перечень необходимой заполненной документации, но и анализ похожих кейсов, статистики, сложных случаев и т.д. Хотя эта сфера имеет огромный потенциал в области автоматизации и несмотря на шумиху, связанную с этим, анализ рынка показывает, что реальных достижений пока еще мало. Функциональность "ботов-адвокатов" сильно ограничена, покрывает лишь некоторые типовые ситуации и не используется широко в коммерческом ключе.

В то же время, на рынке постепенно становятся доступны сервисы интеллектуального поиска для повышения эффективности работы юристов, использующие законодательный анализ и машинное обучение вместо традиционного поиска по ключевым словам. Возможности специализированных инструментов, сочетающих технологии Natural Language Processing, Machine Learning и Latent Semantic Indexing, используются для анализа контрактов и проверки на предмет соответствия политикам компании.

Еще одна перспективная область для автоматизации - правовая охрана и защита интеллектуальной собственности. Сегодня гиганты ИТ-индустрии в лице YouTube и Facebook уже успешно автоматизируют процессы в области охраны интеллектуальных прав, обеспечивая проверку контента на соблюдение авторского права и смежных прав. Проведение автоматических поисков для регистрации торговых марок в различных регионах мира, автоматизация процедуры регистрации знака для товаров и услуг по типовому сценарию - работа с данными в этой сфере напрямую связана с коммерческой деятельностью. Здесь уместно вспомнить украинский PatentBot, который уже научился регистрировать торговые марки не только в Украине, но и в США. Информационные продукты такого типа, хотя и не учитывают всех особенностей и сложных случаев регистрации, тем не менее, несут важную миссию - делают услуги в области интеллектуальных прав доступными широким массам, популяризируют, поощряют применение законодательных механизмов на благо бизнеса.

Вопрос автоматизации процессов, связанных с интеллектуальными правами собственности особенно актуален с течением времени, поскольку объем обрабатываемых вручную данных растет экспоненциально. Например, таким государственным учреждениям как "Государственный институт интеллектуальной собственности" требуются месяцы, чтобы проверить схожесть торговой марки с уже зарегистрированными, хотя это же действие в большинстве случаев можно делать в считанные минуты при помощи алгоритмов машинного обучения, оставляя для ручной проверки только спорные или самые сложные случаи.

Наиболее перспективные области

Помимо юридической области наиболее привлекательными сферами для автоматизации являются те, которые обладают наибольшей документированностью в электронном виде, а также детерминированными алгоритмами действий. Бухгалтерский учет, банковское дело, торговля, маркетинг, образование и даже общая медицина уже сейчас находятся под пристальным вниманием как больших компаний, так и стартапов. Можно ожидать сперва появления инструментов, существенно облегчающих работу специалистов, а со временем - комплексов, способных практически полностью заменить специалиста.

На пороге будущего и этическая сторона

Благодаря автоматизации сложных физических действий или рутинных процедур человек получает шанс сконцентрироваться на самом продукте, процессе его разработки и улучшения. Появляется больше времени и ресурсов для креативных занятий, которые являются двигателем прогресса. Применение автоматизации позволяет значительно уменьшить стоимость продуктов и услуг, предложить их в более доступном формате широкой аудитории.

Автоматизация трансформирует бизнесы, индустрии и сознание. Меняется ландшафт рынка труда, вымирают неактуальные и рождаются новые специальности. Хорошая новость для скептиков - на макроуровне эти процессы идут достаточно медленно. Эксперты считают, что к 2055 году удастся автоматизировать только половину из существующих на сегодня видов трудовой деятельности.

Конечная цель прогресса - полная автоматизация человека. Известный футуролог, исследователь и романтик мира машин Рэй Курцвейл предсказал наступление в 2045 году технологической сингулярности, момента, когда существующим технологическим решениям для их развития и усложнения уже не потребуется наше участие. Но до этого момента еще очень и очень далеко.

Такая тенденция может испугать нас, ведь возникает резонный вопрос: что делать человечеству, когда работы для него практически не останется уже в ближайшие 100 лет? Правда всегда относительна, а факты абсолютны. Если оперировать сухими фактами, то еще 150 лет назад 80% населения были заняты в сельском хозяйстве и появление машин для обработки земли, автоматического полива и сбора урожая точно так же пугали наших предков. Сейчас же только 12% человечества задействовано в сельском хозяйстве и это вовсе не означает, что остальному человечеству нечего делать. Автоматизация сельского хозяйства подтолкнула людей задуматься над тем, что же делать дальше, какие области развивать и куда двигаться.

Уже в этом году Швейцария собиралась ввести "безусловный доход" - определенная фиксированная сумма денег, которую получают граждане ежемесячно независимо од трудоуствройства. Нечто подобное станет решением безработицы и недостатка потребности в ручном труде, связанном с автоматизацией, поглощающей профессию за профессией.

Но точно так же, как вместо косы и борона наши предки стали работать на машиностроительных предприятиях в городах, нас ожидает появление индустрий и профессий, которые сделают будущее удивительно привлекательным.

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