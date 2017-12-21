Абсолютный Си Цзиньпин

"Товарищ Си" значительно укрепил свою власть в Китае - надолго ли?

Уже в который раз Китай не оправдывает ожидания. Многие полагали, что в октябре председателя Си Цзиньпина, руководителя Коммунистической партии Китая, ожидало самое суровое испытание в карьере: КПК собралась на свой XIX съезд, чтобы выбрать новое партийное руководство. Си Цзиньпину был гарантирован второй пятилетний срок, но считалось, что он наткнется на очень серьёзную оппозицию, если откажется назначить преемника. Но он сделал это, а никакой оппозиции так и не возникло.

Причина проста: Си подготовился. С момента вступления в должность в 2012 году он начал настойчиво прижимать гражданское общество, подняв такую волну репрессий, которая мало кому казалось возможной в Китае после Мао. Он также затеял масштабную антикоррупционную кампанию, которая сковала или даже уничтожила его потенциальных политических противников, тем самым дав ему возможность очень быстро консолидировать власть.

В начале года, когда китайские секретные агенты похитили Сяо Цзяньхуа, родившегося в Китае миллиардера из Гонконга, чтобы использовать его в качестве потенциального свидетеля против высокопоставленных функционеров, любое остававшееся сопротивление попыткам Си Цзиньпина расширить свою власть было сломлено. Тем не менее, накануне съезда он решил еще сильнее укрепить свои позиции: в июле по обвинению в коррупцию был внезапно арестован один из членов Политбюро, считавшийся его возможным преемником.

Когда, наконец, начался съезд, Си Цзиньпин воспользовался ситуацией и ввел двух своих союзников в Постоянный комитет Политбюро, высший орган принятия решений в партии. И, не позволив КПК назначить преемника, он открыл для себя путь к третьему сроку у власти в 2022 году.

Судя по любым обычным меркам, Си Цзиньпин завершает 2017-й год намного более могущественным, чем раньше. Вопрос теперь в том, сможет ли он использовать эту власть, чтобы воплотить в жизни свои идеи по поводу будущего Китая, а особенно его экономики.



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На этом фронте Си добился важного успеха во время своего первого срока, единолично заставив китайскую бюрократию заняться реализацией амбициозной, но рискованной инициативы "Пояс и Дорога". Данный план предполагает использование китайского финансирования, материалов и экспертизы для строительства инфраструктуры, связывающей страны Азии, Африки и Европы с глобальным экономическим гигантом, в которого превратился Китай.

Но даже несмотря на значительно возросшую власть, продолжение успехов Си в реализации его экономической программы не гарантировано (и это в лучшем случае). И причина этого именно в идеологической доктринальности и в репрессиях, на которых держится его власть. Вопреки пропагандистскому блицу, восхваляющему его идеи по поводу будущего Китая, крайне сомнительно, чтобы многие китайцы, включая членов КПК, реально верили в то, что будущее их страны - это централизованный, авторитарный режим, опирающийся на страх.

Более того, хотя открытое сопротивление идеям Си Цзиньпина увидеть трудно (такое сопротивление в наши дни исключительно опасно), пассивное сопротивление весьма широко. При этом наиболее жесткими оппонентами Си являются не члены крохотного диссидентского сообщества Китая, а, скорее, партийные бюрократы, на которых легла основная тяжесть антикоррупционной кампании: они не просто теряют значительные незаконные доходы и привилегии, но и испытывают постоянный страх перед политизированным следствием.



Если Си не заручится поддержкой партийных функционеров среднего и низшего уровня, его планы преображения Китая могут потерпеть неудачу. Каким бы он ни был могущественным, он не может избежать реальности, описанной еще в древнекитайской поговорке: "Горы высоки, а император далеко". Без обещаний значительного материального вознаграждения китайские аппаратчики могут выбрать логику, господствовавшую среди граждан стран бывшего советского блока: "Мы притворяемся, что работаем, а они притворяются, что нам платят".

Помимо непокорной бюрократии Си может столкнуться с серьезным вызовом со стороны так называемой фракции "Лига молодежи" ("Туаньпай") в КПК, которая связана с бывшим председателем КНР Ху Цзиньтао. Два места в новом Постоянном комитете Политбюро, состоящем из семи человек, занимают протеже Ху Цзиньтао, поэтому нельзя исключать возможной борьбы за власть между "Лигой молодежи" и фракцией Си.

Конечно, Си вполне может преодолеть сопротивление "Лиги молодежи". Ведь он уже практически разгромил фракцию КПК, связанную с бывшим председателем Цзян Цзэминем, которая ранее была самой мощной среди конкурирующих с Си группировок внутри КПК. Однако даже если он подавит "Лигу молодежи", его режим окажется надломлен, а энтузиазм угаснет.

Си предстоит решать и серьезные политические проблемы. На экономическом фронте ему придется иметь дело с возросшими долгами и переизбытком мощностей, что, вкупе с переходом к протекционизму в Америке при президенте Дональде Трампе, может ещё сильнее снизить темпы роста экономики. А во внешней политике Си опять же столкнется с ухудшением отношений с США из-за усиления северокорейской ядерной угрозы и агрессивного поведения самого Китая в Южно-Китайском море.

Новое общепринятое мнение теперь таково: Си сможет победить любых коллег в 2022 году, вне зависимости от качества работы в предстоящие пять лет. Может быть, это и так. Но политическая власть эфемерна, а особенно у лидеров, которым не хватает солидного экономического опыта. Сейчас у Си и его сторонников есть повод для праздника. Но им не стоит быть уверенными в том, что через пять лет они снова поднимут бокалы.

Минцин Пей

профессор кафедры государственного управления в Клермонт Маккена Колледж

Copyright: Project Syndicate, 2017

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