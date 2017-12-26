Период полураспада знаний: как пополнять запасы?

Как сделать так, чтобы сила знаний оставалась с тобой. Колонка Виктории Гнап

Каждый год, подводя итоги и вычеркивая все запланированные и выполненные дела, я также подсчитываю, сколько инсайтов со мной случилось в уходящем: из книг, общения с коллегами, просто знакомыми и незнакомыми людьми, на тренингах или конференциях. В 2018 год я вхожу с информацией о периоде полураспада знаний - это стимулирует двигаться вперед еще быстрее и с еще большим энтузиазмом.

Что же это такое?

Это временной отрезок, за который 50% знаний становятся неактуальными. Термин пришел к нам из ядерной физики. Его смысл в том, что никто не может сказать точно, какой атом урана развалится в следующий момент. Но если за какой-то период времени распадается много атомов, можно нарисовать кривую, которая будет точно описывать количество сохранившихся атомов в каждый момент. Промежуток времени, за который распадется половина атомов, называется периодом полураспада. То же происходит и со знаниями.

Недавно группа французских ученых решила прямо проверить, с какой скоростью устаревает информация. Они взяли почти пять сотен статей по теме своей специализации - гепатит и цирроз - и отдали их на рассмотрение экспертам. Каждый из них должен был дать заключение, являются ли приведенные в научной статье факты верными, устаревшими или опровергнутыми какой-либо более поздней статьей. Результаты были поразительные: большинство материалов старше определенного возраста были неверны.

Читайте также - Сложности интеграции: как влить новую команду в старую культуру

Есть и другой способ измерить скорость устаревания фактов - посмотреть индекс цитирования научных статей. Если публикацию не цитируют, это с большой вероятностью означает, что она нерелевантна или устарела. Так, например, в результате изучения публикаций в журналах Physical Review, представляющих разные области физической науки, выяснилось, что половину публикаций перестают цитировать в среднем через 10 лет, а, скажем, в ядерной физике - уже через 5 лет. А представьте, что происходит в маркетинге, менеджменте или сфере digital!

Таким образом, можно предположить, что знания, которые выносит среднестатистический выпускник вуза, на 50% уже устарели. А если принять во внимание тот факт, что сами по себе обучающие программы институтов и университетов - из прошлого века (в прямом смысле этого слова), то каких молодых специалистов мы ожидаем получить в наши команды?

Читайте также - Рекрутинг без факапов: 6 правил качественного подбора сотрудников

Что с этим делать?

Мне кажется, что алгоритм достаточно прост: для начала нам нужно осознать, что проблема существует. А дальше - действовать! И быть готовыми к тому, чтобы инвестировать свой ресурс в молодых специалистов: создавать программы стажировок (для совсем юных и очень потенциальных) и учить прямо на рабочем месте, брать на работу тех, кто подходит вам по ценностям, но пока не дотягивает по профессиональному уровню, и, конечно же, учиться самим.

К слову, очень важно отметить, что находиться в постоянном поиске знаний по карману каждому.

Мои рецепты:

− смотрите онлайн-трансляции мировых конференций (из последнего просмотренного - web summit) - это не затратно, а знания получаете соответствующие времени;

− читайте книги, обязательно на английском, ведь пока их переведут на ваш родной язык, информация может потерять актуальность;

− следите за теми, кто на волне в вашей профессиональной сфере, все можно прочитать/посмотреть в их персональных блогах/влогах;

− общайтесь с подростками. Именно от своего сына-десятиклассника я узнаю, что сейчас модно (слова, сайты, видеоблоги, подходы).

Читайте также - Кандидатский минимум: 5 правил эффективного анализа резюме

Еще каких-то двадцать лет назад период полураспада знаний в среднем составлял 15-20 лет. А теперь угадайте с трех раз, каков он сейчас? Да-да, от полугода (в новых сферах) до полутора-двух лет.

Поэтому меняйся или умри. Те же роботы давно умеют то, что многие из нас только-только научились делать. Но это уже совсем другая история. Для 2018 года.

Виктория Гнап, руководитель отдела развития и обучения 1+1 медиа



