Новый год Дональда Трампа

Напряжение в Вашингтоне растет в ожидании новой череды отставок, считает знаток кулуаров Белого дома Элизабет Дрю

Когда президент США Дональд Трамп сбежал на праздники в свой особняк с частным клубом в Палм-Бич, штат Флорида, он оставил Вашингтон, округ Колумбия, в критический момент. Очевидно, что Трамп и его сильные союзники в Конгрессе - которых у него больше, чем можно было бы ожидать - полны решимости подорвать то, что должно было стать независимым юридическим расследованием того, что Трамп и его кампания вступили в сговор с Россией в своих попытках одержать победу над Хиллари Клинтон в 2016 году.

Если сравнивать поведение людей из лагеря Трампа по отношению к специальному прокурору Роберту Мюллеру и ФБР, помогающему расследованию Мюллера, то поведение Ричарда Никсона и его помощников по отношению к расследовавшим Уотергейт выглядит сдержанным и почтительным. Несмотря на то, что Никсон уволил первого независимого прокурора Арчибальда Кокса в печально известную “Резню субботнего вечера” и назначил его преемника, Никсон в конечном итоге ушел в отставку, чтобы не подвергнутся импичменту Палаты представителей и осуждению Сената. (В этом случае, ему пришлось бы уйти с поста без высокой пенсии).

Как ни странно, Трамп и его советники, видимо не извлекли уроки из современной истории. Уволив директора ФБР Джеймса Коми, Трамп тем самым сделал неизбежным расследование специального прокурора. Пока неизвестно, будет ли предпринята попытка импичмента. Но большинство наблюдателей полагают, что ключевые республиканцы из Палаты представителей, где могла бы быть инициирована процедура импичмента, полностью поддерживают Трампа, главным образом из страха перед лояльной ему электоральной базой (около трети страны, сосредоточенной во многих избирательных округах).



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Ситуация может измениться, если демократы возглавят Палату на промежуточных выборах в ноябре следующего года. Но даже если бы демократы одержали победу в обеих палатах Конгресса, они, вероятнее всего, не смогли бы собрать большинство в две трети, необходимое для передачи обвинения в адрес Трампа в Сенат.

Трамп явно опасается, что Мюллер найдет основания для его обвинения. Высока вероятность, что президенту будет предъявлено обвинение в препятствовании правосудию - это и причина для импичмента, и преступление само по себе. Уголовное обвинение в препятствовании правосудию требует доказательства обвинения, но систематические попытки Трампа повлиять или прекратить расследование предполагают, что он опасается оказаться в уязвимом положении. Вопрос о том, может ли президент быть обвинен, остается нерешенным; но, если Мюллер полагает, что президенту не должны предъявляться обвинения, он обязан передать свои обвинения Конгрессу, который затем может принять решение об инициации импичмента.

Трамп намерен препятствовать обоим таким поворотам событий, и он явно обеспокоен тем, что может потерпеть неудачу. Но проблемы с законом могут быть не только у Трампа. Хотя Мюллер вел свое расследование дисциплинировано и крайне конфиденциально, без утечек, тем не менее, многие предполагают, что зятю Трампа, Джареду Кушнеру, также будет предъявлено обвинение.



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Этим можно объяснить, почему Трамп делает то, на что Никсон так и не осмелился, - пытается оклеветать как Мюллера, так и ФБР. До сих пор они пользовались уважением обеих партий. Но Трамп был раздражен предупреждениями, которые он получил о том, что увольнение Мюллера вызовет политическую бурю. (Указание об отставке Мюллера должен был дать заместитель генерального прокурора Род Розенштейн , но он сказал, что не видит для этого оснований, поэтому Трампу пришлось бы сначала уволить Розенштейна, и это выглядело бы слишком похоже на "Резню субботнего вечера", поворотный момент в президентстве Никсона.) Таким образом, поднимая вопросы о неприкосновенности Мюллера и ФБР, Трамп и его союзники пытаются создать почву отставки спецпрокурора, независимо от того, что представил бы Мюллер в своих отчетах.

Выглядит все это отвратительно. Трамп разоблачает ФБР в своих твитах и ​​других заявлениях. Его правые союзники в Палате представителей (еще более пристрастные, чем Сенат) подвергли нового директора ФБР Кристофера Рэя агрессивному допросу в ходе нескольких сенатских слушаний. Они также допрашивали заместителя директора Эндрю Маккейба (который был близок к Коми и мог бы проверить его утверждения о том, что Трамп пытался убедить его ограничить расследование) в течении восьми и девяти часов без перерыва.

Таких издевательств над руководителем Министерства юстиции и чиновниками ФБР комитетами Палаты представителей не было со времен антикоммунистической "охоты на ведьм" 1950-х годов. Эта стратегия направлена ​​на то, чтобы принуждать к увольнению или переназначению проблемных должностных лиц ФБР и юстиции. К сожалению, она оправдывается. Уже сообщается, Маккейб уйдет в отставку в 2018 году, а недавний опрос показал значительное снижение за последние шесть месяцев общественной поддержки расследования Мюллера.



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Именно это делает положение в столице критическим. Никто не может быть уверен в том, что Трамп не предпримет каких-либо необратимых действий - связанных то ли с с международными вопросами, то ли с расследованием "российского дела" - во время своего пребывания в Палм-Бич. В то время как Трамп продолжает поддаваться на уговоры Владимира Путина (бывший офицер разведывательной службы США Джеймс Клэппер недавно заметил, что Путин, бывший агент КГБ, своим влиянием на Трампа показывает отличный пример профессионализма), отношения США с Россией ухудшаются.

Обе стороны предпринимают шаги, углубляющие двустороннюю напряженность. Российские подводные лодки утюжат дно Атлантического океана вблизи от жизненно важных для Запада коммуникационных кабелей, что создает опасения нанесения серьезного ущерба для экономики и образа жизни США и Европы. НАТО в ответ планирует создать новый командный центр по наблюдению за этой активностью. Также российские военные самолеты маневрируют вызывающе близко к самолетам НАТО.

Более того, администрация Трампа недавно объявила, что разрешит продажу летального оборонительного оружия в Украину, чтобы противостоять там российской агрессии - шаг, который, по заявлению России, приведет к еще большей эскалации. И есть еще Северная Корея, война с которой, по словам некоторых отставных военных чиновников, вполне вероятна.

Трамп известен как человек вспыльчивый и импульсивный, но до сих пор его сдерживали его ключевые советники. Они упорно над этим работают, пытаясь избежать принятия непродуманных решений или и не говорить ему то, что могло бы вывести его из равновесия. Например, недавно Washington Post сообщила, что в докладах его разведывательной службы стараются поменьше упоминать о России.

Но есть и обоснованные опасения, что окружающее Трампа созвездие должностных лиц, отвечающих за внешнюю политику и разведку, скоро изменится. Предполагается, что в начале 2018 года госсекретарь Рекс Тиллерсон будет заменен более значительно воинственной фигурой. Массовый уход сотрудников Белого дома идет как из-за недовольства с их стороны, так и по инициативе Трампа. И даже если праздники пройдут относительно спокойно, очевидно, что новый 2018 год спокойным не будет.

Элизабет Дрю

писатель, журналист



Copyright: Project Syndicate, 2017



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