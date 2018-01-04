Какой будет корпоративная культура будущего?

В условиях постоянно меняющейся среды именно эффективная корпоративная культура - необходимое условие для успеха любого бизнеса

Корпоративная культура - не просто название совокупности моделей поведения компании. Это бесценный ресурс. Его можно использовать для совершенно разных задач, например, для повышения результативности работы сотрудников или борьбы с конкурентами. Но есть одна проблема - все и вся вокруг меняется очень быстрыми темпами. Какой же будет корпоративная культура в будущем?

Чтобы ответить на этот вопрос, важно разобраться, какое будущее нас ждет. Летающие машины? Умные роботы? Мега-города? Вечная молодость? Точно не знает никто.

Изменения наступают слишком быстро, нестабильность стала нормой жизни, а умение адаптироваться - необходимостью.

Влияние глобальных тенденций на бизнес

С одной стороны, рост и диверсификация рабочей силы заставляет бизнес искать способы управления пятью поколениями из разных стран и культур. С другой стороны, технологии существенно меняют методы нашей работы и взаимодействия.

Автоматизация одних профессий формирует спрос на другие с новыми знаниями и навыками (например, взаимодействие "человек-робот"). Активное использование гаджетов сделало работу из разных точек мира нормой, определив новый HR вызов - управление виртуальными командами.



В условиях информационной перегрузки из больших объемов данных все сложнее извлекать ценную информацию для принятия решений.

Роль корпоративной культуры в нестабильной среде

Корпоративная культура - конкурентное преимущество, которое невозможно скопировать и которое подконтрольно бизнесу.

По данным глобального исследования EY, более 80% руководителей компаний со всего мира считают, что эффективная корпоративная культура - залог успеха любого бизнеса. В то же время, только 14% руководителей из той же выборки довольны текущей культурой компании.

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Для большинства руководителей в мире (87%) корпоративная культура, а также вовлеченность персонала, - приоритетные вопросы в управлении бизнесом.

Будущее корпоративной культуры







Миссия По прогнозам экспертов, к 2025 году поколение Y ( будет составлять порядка 75% всей рабочей силы. Простого понимания направления развития и целей компании сотрудникам (поколению Y) уже недостаточно. Миллениалы хотят работать в будущем с вдохновляющей миссией, которая бы описывала, как они своей работой вносят вклад в развитие общества. Читайте также - Сложности интеграции: как влить новую команду в старую культуру По данным исследования EY, 88% представителей поколения Y (так называемые миллениалы, люди 1981 года рождения и старше. - Ред.) хотят работать в социально ответственных компаниях. А 92% руководителей компаний считают, что для оценки эффективности бизнеса, важно отслеживать не только прибыль, но и другие, нефинансовые параметры. Важно понимать, для формирования вдохновляющей миссии стоит обратить внимание на так называемый 3P или “triple bottom line” подход, когда миссия компании строится на "трёх китах": люди (people), планета (planet) и прибыль (прибыль). Для успешной реализации высшей цели компании, ее миссии, необходимы "правильные" сотрудники, которые, в первую очередь, соответствуют ее корпоративным ценностям. Ценности Ценности - это компонент корпоративной культуры, описывающий, как сотрудники живут, работают и взаимодействуют друг с другом и внешним миром каждый день. Ценности имеют наибольшую силу, когда они коррелируют с миссией и видением компании, просто и ясно описывают принципы взаимодействия в компании, разделяются всеми сотрудниками и понятны им. Важную роль в этом играет непосредственный руководитель, который должен выступать в качестве ролевой модели для сотрудников. Руководитель Этот компонент корпоративной культуры требует особого внимания, поскольку именно от него будет во многом зависеть корпоративная культура и цели компании в целом. Читайте также - Кандидатский минимум: 5 правил эффективного анализа резюме Руководитель в современном понимании - это безусловный лидер. Коучинг, мотивация и эмоциональный интеллект являются его must-have компетенции.

Кроме того, он должен виртуозно владеть навыками коммуникации обратной связи, поскольку преимущественное большинство (2/3) представителей поколения Y хотят получать обратную связь от руководителя не менее раза в месяц и нуждаются в постоянном наставничестве и коучинге. Структура В условиях неопределенной постоянно меняющейся среды компаниям для успеха нужно быть гибкими и зачастую действовать, как стартап. Это означает ликвидацию лишних уровней иерархии, предоставление сотрудникам возможности заниматься тем, что у них получается лучше всего, тесно взаимодействовать друг с другом как внутри, так и вне организации, а также иметь достаточно полномочий для принятия решений во благо организации.

Все это предполагает упрощение организационных структур, которые становятся более плоскими, гибкими и адаптивными. Вовлеченность Помимо многочисленных сильных сторон миллениалов, они все же являются наименее лояльными сотрудниками и готовы менять работу каждые три года, а то и чаще. Читайте также - Грабли рекрутинга: главные ошибки при подборе сотрудников Это означает, что корпоративная культура будущего должна быть нацелена на обеспечение вовлеченности сотрудников. Чтобы привлечь, удержать и вовлечь лучших, бизнесу следует заботиться об их благополучии.

А именно формировать и поддерживать высший смысл существования, чувство принадлежности, чувство востребованности, постоянное развитие, чувство уверенности в себе, и конечно же чувство баланса. Коммуникация Этот компонент корпоративной культуры в современной среде выходит на передний план. Социальные сети, новые приложения, смартфоны дают сотрудникам возможность всегда быть на связи (hyperconnected), тем самым формируя культуру "взаимосвязи". Для обеспечения эффективности корпоративной культуры коммуникация должна быть мегаэффективной. Читайте также - Девять простых привычек, которые помогут вам стать умнее В связи с этим при разработке корпоративной культуры важно обеспечить связь с ценностями, увлекательный контент (больше юмора, интересностей), наличие видео (качественное 30-секундное видео может заменить тысячи слов и гораздо лучше запомниться), мультиканальность (важно использовать несколько каналов коммуникации) и измеримость (необходимо отслеживать эффективность каждого канала коммуникации в отдельности и общую эффективность каналов, поскольку именно их правильная совокупность может дать отличный синергетический эффект). Но для того, чтобы уже сейчас обеспечить надежную платформу для корпоративной культуры будущего, важно найти ответы на следующие вопросы: Мотивирует ли сотрудников миссия компании?

Разделяют ли сотрудники ее ценности?

Как влияет корпоративная культура на достижение целей компании? Читайте также - Секреты успеха: как украинцы покоряют международные компании Выявив разрывы между профилями текущей и желаемой культуры, можно будет определить, что делать руководителю, сотрудникамв и самой компании в целом, чтобы достичь желаемого. Антон Михеев , консультант EY, отдела People Advisory Services Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

Если говорить о том, как должна меняться корпоративная культура в будущем, стоит отметить, что, скорее всего, ее компоненты останутся неизменными (см. рис. 1). Но их характеристики должны будут измениться для того, чтобы соответствовать новому профилю сотрудника и бизнеса.