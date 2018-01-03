Зачем Россия воскрешает Ивана Грозного

Все более ясно видно, что идеалом путинской России фактически стал авторитарный абсолютизм, считает профессор Дина Хапаева

ока большинство стран мира демонтируют памятники тиранам, Россия воздвигает статуи своим знаменитым средневековым деспотам. Понимание причин этого средневекового "возрождения" позволяет пролить свет на нынешнее направление российской политики.

В октябре 2016 года, с одобрения министра культуры России Владимира Мединского, в городе Орле был открыт первый в истории страны памятник Ивану Грозному. Месяц спустя Владимир Жириновский, лидер ультранационалистической Либерально-демократической партии России, призвал к переименованию Ленинского проспекта в Москве в шоссе Ивана Грозного. А в июле этого года президент Владимир Путин сам почтил этого тирана, сделав (ложное) заявление, будто "еще не известно, убивал он своего сына или нет. Многие исследователи считают, что никого он не убивал вообще".

Большинство историков согласны с тем, что Иван Четвертый вполне соответствовал данному ему прозвищу; что он не только убил своего сына и других родственников, но и создал опричнину - государственную репрессивную систему, терроризировавшую Россию с 1565 по 1572 годы. Он также привел Россию к поражению в Ливонской войне; его плохое правление способствовало наступлению Смутного времени и колоссальному запустению страны.

Современный культ Ивана Грозного начал создаваться Иосифом Сталиным. А в середине 2000-х годов российская партия "Евразия", политическое движение во главе с профашистским мистиком Александром Дугиным, начала позиционировать Ивана Грозного как лучшее воплощение "аутентичной" российской традиции - самодержавной монархии.

"Евразийство" Дугина призывает к "новому средневековью", в котором все немногое, что осталось от российской демократии, будет заменено обществом сословий. В идеальном будущем Дугина в страну вернется средневековый социальный уклад, будет восстановлена империя, а православная церковь получит контроль над культурой и образованием.



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Движение евразийцев было маргинальным в 1990-е годы, но оно обрело значительную популярность в последние годы, поспособствовав формированию так называемого "Изборского клуба", объединяющего крайне правые силы России. Несколько раз Путин упоминал евразийство как важную часть российской идеологии; он даже назвал его фундаментальным принципом "Евразийского экономического союза", быстрорастущей торговой зоны, которая включает несколько бывших республик СССР.

Евразийство стало площадкой, на которой смогли объединиться ультранационалистические группировки. И оно привлекло новые легионы поддержки символам террора - Ивану Грозному и Сталину.

Главными среди них стали члены партии "Евразия", которая считает политический террор наиболее эффективным инструментом государственного управления и призывает к "новой опричнине" - антизападной, евразийской консервативной революции. По мнению Михаила Юрьева, члена политсовета "Евразии" и автор утопического романа "Третья империя", опричники должны быть единственным политическим классом, а править они должны, опираясь на страх.

Иван Грозный - не единственный средневековый рудимент, возрождаемый сейчас в России. Возвращается и культурный словарь. Например, в обыденную речь вернулось слово "холоп", имеющее значение "раб, крепостной", - этот лингвистический регресс сопровождается тревожным ростом современного рабства в России. По данным "Глобального индекса рабства", более миллиона россиян сейчас находятся в фактическом рабстве в строительной отрасли, в армии, сельском хозяйстве, а также сексуальном рабстве. Более того, есть те, кто с удовольствием идентифицируют себя самих с будущими барами.

Даже российские официальные лица одобрительно говорят о крепостном праве. Валерий Зорькин, председатель Конституционного суда, написал в "Российской газете", официальном органе правительства, что крепостничество было "главной скрепой" России. Еще один средневековый термин - "люди государевы", что переводится как "слуги его величества", - стал популярен среди высокопоставленных бюрократов.

Ностальгию по крепостничеству дополняется желанием вернуть самодержавие. Видные российские интеллектуалы, в том числе кинорежиссер Никита Михалков, журналист Максим Соколов и священник Русской православной церкви Всеволод Чаплин, призывают к коронации Путина, а петиции в поддержку этой идеи набирают подписи в интернете. Показательно, что протесты против путинского режима в 2012 году интерпретировались не только как протесты против Путина, но и как протесты против общественного порядка, о котором мечтают евразийцы.

Молчаливая поддержка Путиным евразийской концепции неосредневековой России апеллирует к историческим воспоминаниям о сталинизме. По мнению Дугина, Сталин создал Советскую империю, и, как и Иван Грозный, он "выражает дух советского народа, советского общества". Неудивительно, что памятники Сталину тоже стали появляться в российских городах.

Истоки нового средневековья коренятся в ностальгии по общественному строю, основанному на неравенстве, кастах, кланах и терроре. Прославление исторических деспотов является следствием поддержки этих радикально антидемократических, несправедливых ценностей. Для современных почитателей Ивана Грозного именно такое прошлое является ключом к их видению будущего.

Дина Хапаева

профессор русского языка и литературы в Колледже современнных языков

Технологического института Джорджии



Copyright: Project Syndicate, 2017

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