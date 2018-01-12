Медицинское образование: Опора, которой нет у реформы

Медицинская реформа должна начинаться с возрождения национальной медицинской школы

Недавно случился у меня разговор с молодым врачом - два года после интернатуры. Молодой человек весьма уверенно заявил, что умеет абсолютно все. Вначале показалось, что это не более чем бахвальство, но нет - у него на самом деле не было сомнений в своем "всеумении". А я вот не знаю, смогу ли однажды такое заявить. Хотя практикую уже 20 лет и минимум два-три раза в год езжу на мастер-классы к легендам мировой сосудистой хирургии. Более того, только на седьмом-восьмом году работы, причем интенсивной, практически круглосуточной, и под руководством очень сильных хирургов, я наконец осознал, что понимаю, чувствую свою профессию.

Откуда берутся врачи-профессионалы?

Хотелось бы, конечно, верить, что мой собеседник - самородок, и Украина скоро узнает о новом гении. Но опыт подсказывает другое: страна подходит к критичной точке непрофессионализма медицинских кадров. И это, на мой взгляд, одна из главных проблем, которую должна решать заявленная государством медицинская реформа. Однако позволю себе критику: какого-то системного подхода в этом вопросе я пока не вижу.



Что предлагают авторы реформы? Поднять проходной балл для поступающих в медицинские вузы. И что? Это повысит уровень специалистов? Нет. Во-первых, врачом становятся не в университете, врачом становятся, годами день и ночь разбирая на практике сложные и не очень случаи. И скажу вам об одном медицинском наблюдении: самые хорошие врачи получаются не из студентов-вундеркиндов, а из твердых троечников и хорошистов, любящих свою профессию, - они понимают, что для успеха им нужно приложить усилия, и готовы упорно трудиться и развиваться. Второй момент: врачом становятся, перенимая опыт и беря знания у сильных учителей. То есть хорошие врачи будут там, где есть сильные медицинские школы.

Медицинские школы и украинские реалии

А что у нас? У нас медицинские школы разрушены. Это не значит, что в Украине нет талантливых врачей, которые способны воспитать новое поколение сильных медиков. Наше счастье, что они есть - новаторы, которые задают тон развитию своего направления, делают открытия, предлагают новые методики, поддерживают реноме украинской медицины в мире и могут учить молодых специалистов. Но они работают в одиночку, без какой-либо поддержки государства. Хотя оно, по сути, первым должно быть заинтересовано в системном подходе к обучению и развитию медиков. Пока не будет сильных медицинских школ, наша медицина так и останется медициной отдельных звездных врачей при посредственном общем уровне специалистов. А это путь в никуда. И никакие медреформы, даже самые смелые и основанные на самом передовом опыте Штатов, Канады, Великобритании, нам не помогут.

Что нужно сделать? Максимально привлечь сильных врачей-новаторов к процессу воспитания нового поколения украинских медиков. Заинтересовать их делиться своими знаниями и навыками с начинающими коллегами. Заинтересовать деньгами, славой, новыми возможностями и перспективами - вариантов много. Давайте уже отбросим совковое ханжество и перестанем ждать от врача абсолютной бескорыстности и жертвенности. Это еще одна дорога в никуда. Умения и знания врача должны хорошо оплачиваться, потому что стать хорошим врачом - это дорого. Постоянное развитие требует немалых вложений. К примеру, чтобы поехать на мастер-класс в зарубежную клинику к доктору с мировым именем, нужно минимум две-три тысячи евро. Без регулярных подобных обучающих поездок невозможно стать профессионалом, и врачу, который стремится развиваться, нужно найти эти деньги. Да, он вложит их в себя, чтобы потом заработать, в том числе и передавая свои знания будущему поколению медиков, но конечный-то бенефициар таких инвестиций - граждане, которых будут лечить и спасать профессиональные врачи.



Пока в Украине не будет сильных медицинских школ, наша медицина так и останется медициной отдельных звездных врачей при посредственном общем уровне специалистов. А это путь в никуда.

Частная медицина или путь вверх

Под силу ли государству вовлечь лучшие медицинские умы страны в процесс воспитания новых сильных кадров? У меня пока нет ответа на этот вопрос. Но я знаю, у кого может получиться решить эту задачу - у частной медицины, то есть у бизнеса, который традиционно умеет делать правильные долгосрочные инвестиции. Частным клиникам необходимо привлекать пациентов, пациенты приходят туда, где работают профессиональные врачи, а значит, нужно: а) нанять на работу лучших из лучших и создать условия для совершенствования их навыков; б) растить профессиональную смену, то есть вкладывать ресурсы в обучение перспективной молодежи. "Частники" на это готовы.

Вот почему все больше и опытных, и толковых начинающих врачей уходят в частную медицину - здесь есть перспективы развития. И это происходит не только в Украине - так по всему миру. Недавно я был на очередном мастер-классе в Германии и отметил интересный факт: все самое передовое у них - в частной медицине, при этом в муниципальных больницах - технологии прошлого века. Оказалось, немецкая система медстрахования жестко ограничивает использование инновационных методов лечения, делая ставку на проверенные, хотя и устаревшие методики из ХХ века. В частной медицине с "живыми" деньгами пациентов ничего этого нет, поэтому сильные талантливые врачи, стремящиеся осваивать передовые технологии, уходят в частные клиники.

В Украине сильные медицинские школы тоже, скорее всего, будут создаваться именно на базе частной медицины, прежде всего на базе крупных медицинских сетей, осознающих важность инвестиций не только в современное оборудование, но и в квалифицированный персонал. Причем и собственно в медиков, и в медицинских менеджеров, потому что с квалифицированными управленцами в медицине у нас, увы, тоже проблема. Не менее серьезная, чем с врачами. Будем надеяться, что предстоящая медреформа коснется и этой сферы.

Владимир Герасимов

врач-флеболог медицинской сети "Добробут",

член Европейского общества сосудистых хирургов

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