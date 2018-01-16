Государственное образование против частного: уроки Пакистана

Дмитрий Дубилет об успешном опыте "приватизации" школ, которая оказалась возможна даже в консервативной мусульманской стране

Обожаю истории о том, как частный бизнес превосходит государство в неожиданных сферах. На этот раз - история о школьной реформе в Пакистане, за которой, затаив дыхание, наблюдает весь мир.

С образованием в Пакистане всегда было плохо. В стране работала куча государственных школ, которые были настолько неэффективны, что их ученики часто выпускались неграмотными. Зарплата учителей росла от выборов к выборам и никак не зависела от качества работы. Чуть ли не половина учителей прогуливала работу.

Пакистанцы, понимая, что толку от госшкол мало, пытались отправлять детей в частные школы, но для большинства это было непосильной роскошью.

И тогда правительство начало активно поддерживать частный сектор. Вместо того, чтобы инвестировать в бездонные госшколы, деньги стали направляться на субсидии частному бизнесу. Малоимущие семьи начали получать ваучеры на учебу в частных школах. Государственные школы начали массово приватизироваться (когда я дочитал до этого места, мне захотелось выпить немножко Укрспирта).

Результаты не заставили себя ждать. Успеваемость учеников растет, уровень бросания школы - падает, в школу начало ходить больше девочек (важная метрика для исламской страны).

Есть ли в этой истории что-то для Украины? Думаю, что да, хоть перед нами стоят совсем другие проблемы. В этом году у нас приняли ряд правильных реформ для школ. Но все же - для государственных школ.

Нам нужно скорее идти по пути Пакистана, США и других стран, где значительная часть школ находится в частных руках. И пусть конкуренция делает свое дело.

Дмитрий Дубилет

менеджер проекта в iGov

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