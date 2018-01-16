Каноничность и отступничество. Строго государственная духовность

В противостоянии Московского патриархата с Киевским на стороне первого лишь формальная каноничность, считает публицист Павел Шехтман

Несколько мыслей вдогонку отгремевшему скандалу с неотпетым УПЦ МП мальчиком Женей. Теперь, когда пыль улеглась, и все эмоциональное и верное, что можно было сказать о ситуации при первом приближении, уже сказано, настало время, может быть, посмотреть на вопрос глубже.

У адептов Московского патриархата на всякую критику есть типовые ответы. Для членов церкви: "ты принаджежишь к Церкви? Молись, веруй, принимай все что делает твоя мать - Церковь, вместо того чтобы умствовать и впадать в смертный грех гордыни". Для не принадлежащих к церкви: "Вы не принадлежите к Церкви? Тогда какое вам дело до наших внутренних дел, идите своей дорогой". Для членов другой церкви... Ну, тут понятно: "вы хулите нас, ибо еретики и слуги Антихристовы".

На самом деле, конечно, не все члены общества - члены церкви, но все члены церкви - члены общества. Поэтому попытка Московского патриархата заполучить иммунитет и изъять себя из-под общественного суждения (при том, что сам он судит и рядит все вокруг) - смехотворна.

В конечном итоге, всякий член общества имеет собственный идеал того, какой он хотел бы видеть церковь, чтобы она выполняла (в его представлении) полезное общественное назначение. Ну, кроме совсем уже воинствующих безбожников. (Хотя, подозреваю, многие стали воинствующими безбожниками именно из-за того, что реальная церковь грубо обманула их ожидания).

Действительно, московская церковь в ее нынешнем виде прямо противоречит всем прекраснодушным ожиданиям, которые возлагали на "религиозное возрождение" в эпоху перестройки. Хотели видеть в церкви хранительницу культуры - теперь российские церковники громят выставки и гробят то, подчас уникальное, наследие, которое, к несчастью, возвращается им. Хотели видеть учителей нравственности - получили образцы самого неприкрытого цинизма, особенно в патриархе Кирилле, который явно относится к типу людей, которые, по библейскому выражению, "ни Бога не боятся, ни людей не стыдятся". Хотели света евангельских истин - обрели полный набор отрицательных образов Евангелий: тут тебе и книжники и фарисеи, и торгующие во храме, и, наконец, сам Иуда.



Церковь Кирилла Гундяева является оплотом русского национализма в его самом дурном, имперско-черносотенном изводе. Отсюда ее роль в украинских событиях в качестве оплота сепаратистов и российской агентуры.

Их мракобесие не имеет даже такого (если не оправдывающего, то смягчающего вину) обстоятельства, как искренний фанатизм. Их мракобесие - просто инструмент в руках циничных негодяев, не верящих ни в Бога, ни в черта. Всех, кто хоть немного разбирается в христианстве, позабавил недавний призыв патриарха Кирилла молиться, чтобы как можно дольше отсрочить ужасное событие - Второе Пришествие Христа. А один когда-то не чуждый РПЦ человек проанализировал по ключевым словам журнал Священного синода РПЦ и высчитал вот что:

Христос - 4 упоминания (все - в названии Храма Христа Спасителя);

Иисус - 0 упоминаний;

Богородица - 4 упоминания (2 раза в названии праздников, 1 раз в названии храма, 1 раз говорится об акафисте перед иконой Богородицы)

Господь - 5 упоминаний (3 раза выражается благодарность, 1 раз во фразе "отошла ко Господу", 1 раз в названии храма)

Патриарх - 59 упоминаний

Кирилл - 16 упоминаний

Русский - 75 упоминаний

(Все)Российский - 25 упоминаний

Это вплотную подводит нас к вопросу о политической роли Московского патриархата. Да, церковь Кирилла Гундяева является оплотом русского национализма в его самом дурном, имперско-черносотенном изводе. Отсюда ее роль в украинских событиях в качестве оплота сепаратистов и российской агентуры.

Проблема в том, что с точки зрения православия, Московская патриархия единственно канонична на территории Украины. Томос (указ) Вселенского патриарха Дионисия IV в 1686 году подчинил Киевскую митрополию Москве, он был признан всеми восточными патриархами, а никакого другого решения пока что нет. Таким образом, с точки зрения мирового православия, Киевский патриархат оказывается "сепаратистской" церковью, чем-то вроде непризнанной республики. Случается такое не впервые: нынешние национальные церкви стран Балканского полуострова точно так же со скандалом уходили от Константинополя. Особенно это относится к Болгарской церкви, которую "материнский" Константинопольский патриархат анафемствовал в 1872 году и не признавал больше 70 лет - до 1945. Кстати, именно на соборе, созванном в 1872 году против болгар, было вынесено постановление о "ереси этнофилетизма" (буквально "народоплеменничества"), на которое ссылаются ныне сторонники Московского патриархата в полемике с Киевским. По существу, этнофилетизм означает привнесение национализма в церковную жизнь. И это реальная опасность: что московское, что киевское духовенство по моим наблюдениям склонно забывать, что христианство - все-таки совершенно не про национальную идею, и в той же мере не про идеи Святой Руси или Независимой Украины.

Вменяемые люди внутри самой Московской церкви в ужасе от происходящего в ней и отчетливо понимают, что церковь усиленно губит сама себя, вызывая к себе всеобщую ненависть. Известный священник Андрей Кураев, например, в своем блоге подробно рассказывает, почему неотпев мальчика Жени, крещеного хотя и раскольническим (с точки зрения Московского патриархата), но все же православным священником, был нарушением именно православных свяоотеческих канонов, и призывает Москву воздействовать на распоясавшееся и невежественное запорожское духовенство.



Но это - глас вопиющего в пустыне. Метастазы явно зашли уже слишком далеко.

Что делать со всем этим в Украине, не совсем понятно. Ввиду, в частности, формальной каноничности Московского патриархата, простых способов разрубить гордиев узел не существует. Теоретически, видимо, иерархов УПЦ МП можно было бы "принудить к патриотизму" и каким-то реформам с помощью инструментария спецслужб - как это ни мерзко само по себе, но другой возможности добиться каких-то положительных сдвигов я просто не вижу. Но я сомневаюсь, чтобы нынешняя украинская власть была способна целенаправленно проводить такого рода политику.

Павел Шехтман

российский гражданский активист, публицист, историк

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