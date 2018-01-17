"Коричневый лист" для антисемитов и российской пропаганды
17.01.2018 14:38
Павел Фельдблюм (Фото - facebook.com/feldblyum)
Павел Фельдблюм о новой общественной инициативе Объединения иудейских религиозных организаций Украины
Недооценивать врага во время войны - большая ошибка.
Как бы мы ни смеялись над российской пропагандой, она работает. Мощно, цинично и в ряде направлений достаточно эффективно. Это неудивительно: ресурсы в нее закачиваются гигантские, враг не считается с затратами.
В частности, одна из его задач - внедрять в мировое общественное мнение пропагандистскую мантру о том, что Украина - "фашистская" страна, в которой процветают антисемитизм и ксенофобия. Что, мол, "не все так однозначно". А отсюда вытекает, что помощь Запада Украине в борьбе с Россией может быть ослаблена, а сама необходимость такой помощи поставлена под сомнение. Небескорыстных "понимателей" Путина, особенно в Европе, хватает, но им нужны идеологические подпорки для антиукраинской работы.
И в ход идут давно прикормленные Кремлем "официальные" московские раввины, некоторые российские и даже украинские еврейские организации, израильские клоуны-"эксперты" типа Кедми и Эскина, даже еврейское происхождение пропагандиста Соловьева. В Украину забрасываются российские диверсионные группы, финансируются местные, готовые исполнить любой заказ, организуются дешевые провокации (и дорогие провокации тоже), инспирируются антисемитские акции, которые информационно сопровождают "ольгинские" тролли-боты в сети.
"Еврейская карта" в гибридной войне с Украиной (а шире - с Западом) разыгрывается Россией вовсю, и объективно мы пока мало что можем ей противопоставить. Объяснение этому простое: положение, в котором оказывается Украина в данном вопросе, можно охарактеризовать как "цуцванг".
Уровень толерантности, цивилизованности государства и общества определяется не столько наличием антисемитских проявлений, сколько реакцией общества и государства на них. Общественная реакция на антисемитизм в Украине - колоссальная: моментально включаются журналисты, блогеры, политики, депутаты различных уровней. Но и эту абсолютно здоровую реакцию кремлевские пиар-асы используют как повод для того, чтобы разогнать по сети мантру об "украинском антисемитизме" под нужным соусом, с помощью прикупленных ЛОМов и "фабрик" ботов. И я отчасти понимаю, почему государственные институты в Украине не всегда комментируют инциденты, в которых явно просматривается участие заинтересованной стороны (хотя доказать это участие и не всегда возможно). Провокации такого рода в Украине организуются часто, с заявлениями украинские лидеры могут выступать практически каждый день, но в такой ситуации это бессмысленно и даже контрпродуктивно: на высоком уровне будет регулярно обсуждаться инспирированная тема, она попадет в топы новостей, а российской пропаганде именно это и нужно.
Эффективность правоохранительной системы в борьбе с ксенофобскими провокациями пока явно недостаточна, хотя, например, наемников, бросивших "коктейль Молотова" в здание львовской синагоги, поймали, и российские уши торчат из этого дела во все стороны. Но и в Украине, как и во многих странах Европы, от Франции до Польши, есть свои доморощенные антисемиты и ксенофобы разных мастей. И, наверное, такие люди будут всегда. Что делать обществу? Примириться с ними? Сидеть сложа руки? Нет.
Оставим то, что эти люди говорят у себя на кухнях. Но вот борьба с публичными проявлениями их "идеологии" должна быть жесткой и абсолютно бескомпромиссной. Применительно к условиям, в которых сейчас находится Украина, в ситуации гибридной войны, борьба с антисемитизмом и ксенофобией должна быть еще и адресной, конкретной, а не размытой и популистской.
Чтобы вытравить антисемитизм в публичном пространстве, нужно бороться не с "антисемитизмом вообще" (победить который, как подразумевается, "невозможно", зато муссировать тему и обвинять в нем "общество в целом" можно сколько угодно), а с совершенно конкретными ксенофобами, антисемитами, которых необходимо наказывать согласно закону и морально ставить на место. Конечно, если в борьбе с антисемитизмом и ксенофобией нас интересуют результаты, а не процесс.
Я абсолютно убежден, что базовое условие успеха борьбы с антисемитизмом в Украине - его персонификация. У каждого ксенофобского проявления есть имя и фамилия, и они должны быть известны обществу, а их носители - жестко этим обществом осуждаемы. Я и мои друзья, единомышленники, граждане Украины разных национальностей, сделаем то, что в наших силах, чтобы реализовать это на практике.
Мы начинаем формировать так называемый "Коричневый лист" - поименный список антисемитов, ксенофобов (в том числе украинофобов), попадание в который за непристойные действия и высказывания должно стать позором, который будет трудно с себя смыть, - позором как в глазах граждан Украины, так и в глазах Запада. Попавшие в этот список приобретут публичное клеймо ксенофобов. Кроме того, они могут неожиданно для себя оказаться нежелательными гостями в цивилизованных странах.
Решения о включении человека в "Коричневый лист" будут предельно взвешенными, они будет приниматься коллегиально - общественным комитетом, в состав которого войдут авторитетные, уважаемые в Украине люди.
Предлагаемый нами публичный репутационный механизм борьбы с ксенофобией будет эффективен лишь при поддержке со стороны украинского гражданского общества. При условии, что множество общественных и государственных институтов будут содействовать проекту - как на официальном, так и на моральном уровне. Тогда каждый, попавший в "Коричневый лист", ощутит вокруг себя общественный вакуум.
Конечным результатом нашей общей работы должна стать ситуация, когда антисемиты и ксенофобы станут изгоями в Украинском обществе и государстве, вместо того, чтобы общество и государство становились объектами дискредитации с их стороны.
В то же время, у каждого фигуранта "Коричневого листа" будет возможность его покинуть - публично извинившись и недвусмысленно отмежевавшись от своих ксенофобских высказываний и действий. Эта процедура будет открытой, хотя и довольно сложной: все более или менее публичные фигуры в нашей стране, выбравшей путь в Европу, должны осознавать цену своим словам.
Точкой отсчета в составлении "Коричневого листа" станет момент оглашения состава членов общественного комитета, который мы сейчас формируем на базе инициативной группы, с привлечением авторитетных сограждан и независимых экспертов. После этого мы предложим гражданам присылать на опубликованные нами адреса информацию о замеченных случаях ксенофобии, об оскорбительных для национального достоинства высказываниях и публикациях, о проявлениях антисемитизма, заслуживающих, на взгляд граждан, реакции комитета.
Еще раз подчеркну, что наряду с антисемитизмом предметом нашего внимания будут любые ксенофобские проявления в отношении представителей любой этнической группы. Все обращения будут рассматриваться коллегиально и в соответствии с четкими критериями оценки ксенофобии и антисемитизма, которые выработает комитет "Коричневого листа".
Обо всех новостях, касающихся деталей формирования нашей организации, я буду информировать на моей странице в Фейсбуке. Давайте общаться, обмениваться мнениями, бороться с российской пропагандой, вместе работать на европейское будущее Украины.
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Как бы мы ни смеялись над российской пропагандой, она работает. Мощно, цинично и в ряде направлений достаточно эффективно. Это неудивительно: ресурсы в нее закачиваются гигантские, враг не считается с затратами.
В частности, одна из его задач - внедрять в мировое общественное мнение пропагандистскую мантру о том, что Украина - "фашистская" страна, в которой процветают антисемитизм и ксенофобия. Что, мол, "не все так однозначно". А отсюда вытекает, что помощь Запада Украине в борьбе с Россией может быть ослаблена, а сама необходимость такой помощи поставлена под сомнение. Небескорыстных "понимателей" Путина, особенно в Европе, хватает, но им нужны идеологические подпорки для антиукраинской работы.
И в ход идут давно прикормленные Кремлем "официальные" московские раввины, некоторые российские и даже украинские еврейские организации, израильские клоуны-"эксперты" типа Кедми и Эскина, даже еврейское происхождение пропагандиста Соловьева. В Украину забрасываются российские диверсионные группы, финансируются местные, готовые исполнить любой заказ, организуются дешевые провокации (и дорогие провокации тоже), инспирируются антисемитские акции, которые информационно сопровождают "ольгинские" тролли-боты в сети.
"Еврейская карта" в гибридной войне с Украиной (а шире - с Западом) разыгрывается Россией вовсю, и объективно мы пока мало что можем ей противопоставить. Объяснение этому простое: положение, в котором оказывается Украина в данном вопросе, можно охарактеризовать как "цуцванг".
Уровень толерантности, цивилизованности государства и общества определяется не столько наличием антисемитских проявлений, сколько реакцией общества и государства на них. Общественная реакция на антисемитизм в Украине - колоссальная: моментально включаются журналисты, блогеры, политики, депутаты различных уровней. Но и эту абсолютно здоровую реакцию кремлевские пиар-асы используют как повод для того, чтобы разогнать по сети мантру об "украинском антисемитизме" под нужным соусом, с помощью прикупленных ЛОМов и "фабрик" ботов. И я отчасти понимаю, почему государственные институты в Украине не всегда комментируют инциденты, в которых явно просматривается участие заинтересованной стороны (хотя доказать это участие и не всегда возможно). Провокации такого рода в Украине организуются часто, с заявлениями украинские лидеры могут выступать практически каждый день, но в такой ситуации это бессмысленно и даже контрпродуктивно: на высоком уровне будет регулярно обсуждаться инспирированная тема, она попадет в топы новостей, а российской пропаганде именно это и нужно.
Эффективность правоохранительной системы в борьбе с ксенофобскими провокациями пока явно недостаточна, хотя, например, наемников, бросивших "коктейль Молотова" в здание львовской синагоги, поймали, и российские уши торчат из этого дела во все стороны. Но и в Украине, как и во многих странах Европы, от Франции до Польши, есть свои доморощенные антисемиты и ксенофобы разных мастей. И, наверное, такие люди будут всегда. Что делать обществу? Примириться с ними? Сидеть сложа руки? Нет.
Оставим то, что эти люди говорят у себя на кухнях. Но вот борьба с публичными проявлениями их "идеологии" должна быть жесткой и абсолютно бескомпромиссной. Применительно к условиям, в которых сейчас находится Украина, в ситуации гибридной войны, борьба с антисемитизмом и ксенофобией должна быть еще и адресной, конкретной, а не размытой и популистской.
Чтобы вытравить антисемитизм в публичном пространстве, нужно бороться не с "антисемитизмом вообще" (победить который, как подразумевается, "невозможно", зато муссировать тему и обвинять в нем "общество в целом" можно сколько угодно), а с совершенно конкретными ксенофобами, антисемитами, которых необходимо наказывать согласно закону и морально ставить на место. Конечно, если в борьбе с антисемитизмом и ксенофобией нас интересуют результаты, а не процесс.
Я абсолютно убежден, что базовое условие успеха борьбы с антисемитизмом в Украине - его персонификация. У каждого ксенофобского проявления есть имя и фамилия, и они должны быть известны обществу, а их носители - жестко этим обществом осуждаемы. Я и мои друзья, единомышленники, граждане Украины разных национальностей, сделаем то, что в наших силах, чтобы реализовать это на практике.
Мы начинаем формировать так называемый "Коричневый лист" - поименный список антисемитов, ксенофобов (в том числе украинофобов), попадание в который за непристойные действия и высказывания должно стать позором, который будет трудно с себя смыть, - позором как в глазах граждан Украины, так и в глазах Запада. Попавшие в этот список приобретут публичное клеймо ксенофобов. Кроме того, они могут неожиданно для себя оказаться нежелательными гостями в цивилизованных странах.
Решения о включении человека в "Коричневый лист" будут предельно взвешенными, они будет приниматься коллегиально - общественным комитетом, в состав которого войдут авторитетные, уважаемые в Украине люди.
Предлагаемый нами публичный репутационный механизм борьбы с ксенофобией будет эффективен лишь при поддержке со стороны украинского гражданского общества. При условии, что множество общественных и государственных институтов будут содействовать проекту - как на официальном, так и на моральном уровне. Тогда каждый, попавший в "Коричневый лист", ощутит вокруг себя общественный вакуум.
Конечным результатом нашей общей работы должна стать ситуация, когда антисемиты и ксенофобы станут изгоями в Украинском обществе и государстве, вместо того, чтобы общество и государство становились объектами дискредитации с их стороны.
В то же время, у каждого фигуранта "Коричневого листа" будет возможность его покинуть - публично извинившись и недвусмысленно отмежевавшись от своих ксенофобских высказываний и действий. Эта процедура будет открытой, хотя и довольно сложной: все более или менее публичные фигуры в нашей стране, выбравшей путь в Европу, должны осознавать цену своим словам.
Точкой отсчета в составлении "Коричневого листа" станет момент оглашения состава членов общественного комитета, который мы сейчас формируем на базе инициативной группы, с привлечением авторитетных сограждан и независимых экспертов. После этого мы предложим гражданам присылать на опубликованные нами адреса информацию о замеченных случаях ксенофобии, об оскорбительных для национального достоинства высказываниях и публикациях, о проявлениях антисемитизма, заслуживающих, на взгляд граждан, реакции комитета.
Еще раз подчеркну, что наряду с антисемитизмом предметом нашего внимания будут любые ксенофобские проявления в отношении представителей любой этнической группы. Все обращения будут рассматриваться коллегиально и в соответствии с четкими критериями оценки ксенофобии и антисемитизма, которые выработает комитет "Коричневого листа".
Обо всех новостях, касающихся деталей формирования нашей организации, я буду информировать на моей странице в Фейсбуке. Давайте общаться, обмениваться мнениями, бороться с российской пропагандой, вместе работать на европейское будущее Украины.
Павел Фельдблюм,
председатель попечительского совета Объединения иудейских религиозных организаций Украины
председатель попечительского совета Объединения иудейских религиозных организаций Украины
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