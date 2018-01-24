Эффект Бивора: бетонирование культурного провинциализма

Запрет исторических исследований обедняет национальную культуру и поощряерт ее провинциализм, считает Павел Шехтман

Истинно культурный человек уважает все культуры, - и, естественно, в первую очередь свою родную, - а жлоб, сколько бы он ни рядился в национальные одежды, лишен культуры как таковой.

Павел Шехтман

российский гражданский активист, публицист, историк

