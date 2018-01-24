Дональд Трамп против Человека-Давоса

По мнению Нины Хрущевой, президент США сильно рискует, приезжая на Всемирный экономический форум в зимний Давос

Как говорится, "если гора не идет к Магомету, Магомет идет к горе". Решив посетить в этом году Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе, президент США Дональд Трамп, похоже, воспринял этот призыв буквально (хотя, конечно, он бы отверг любую связь между собой и пророком Мухаммедом).

Для деловых, финансовых и политических лидеров мира, которые ежегодно в январе собираются в Давосе, новость о том, что в этом году к ним может присоединиться Трамп стала, мягко говоря, шоком. Значительная часть глобальной элиты, олицетворением которой являются люди с давосского форума, испытывает глубокое презрение к Трампу, и это презрение, наверное, еще больше возросло после недавних расистских высказываний Трампа о "дерьмовых странах" ("shithole countries").

Впрочем, мы, несомненно, увидим на этом форуме и определенные проявления лести с целью угодить тщеславию Трампа: участники поочередно будут заискивать перед ним, аплодируя его неуклюжим попыткам защитить то, что защитить невозможно, начиная с его принципа "Америка прежде всего". И действительно, это ведь те же самые люди, которые в прошлом году лебезили перед председателем КНР Си Цзиньпином, когда он мошеннически позиционировал себя в качестве нового мирового лидера глобализации и международного порядка, основанного на правилах.

У некоторых мировых лидеров в Давосе есть мощные стимулы заискивать перед Трампом. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, наверное, будет особенно жаждать угодить Трампу, поскольку перспектива массовых демонстраций протеста не позволила ему посетить церемонию открытия нового посольства США в Лондоне. На фоне грядущего Brexit (кстати, теряющего поддержку в стране) Британия не может себе позволить дальнейшего ухудшения "особых отношений" с США. Правительство Мэй отчаянно пытается сохранить надежду, пусть даже обманчивую, что Трамп предложит Великобритании выгодное торговое соглашение.

Но как бы Трамп ни нуждался в подхалимах, вряд ли это убедительная причина для поездки на форум в Давос. Он и дома не испытывает дефицита в бесхребетных лизоблюдах - и в собственной администрации, и среди руководства республиканцев в Конгрессе. Например, сенаторы Том Коттон из Арканзаса и Дэвид Пердью из Джорджии попытались защитить откровенно расистское заявление Трампа: сначала они стали утверждать, что не помнят, чтобы президент произнес слово "shithole" ("дерьмовые"), а затем признались, что он, возможно, сказал "shithouse" ("сортирные"). Может ли служить оправданием столь незначительное отличие?

Не все в Давосе намерены действовать подобным образом. Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель, вероятно, будут стараться не появляться вместе с Трампом.

Макрон пока что обращается с Трампом очень умно: он польстил "внутреннему солдафону" Трампа, пригласив его прошлым летом на военный парад в День взятия Бастилии, но при этом он публично фрондирует в адрес Трампа, причем во всем, начиная с бравады во время рукопожатия при первой встрече и заканчивая защитой ядерного соглашения с Ираном. Что же касается Меркель, то ее напряженные и мучительные беседы с Трампом стали уже почти столь же легендарными, как и ее ледяные встречи с президентом России Владимиром Путиным, явным героем Трампа.

Трудно сказать, как африканские лидеры в Давосе (многие из них публично осудили заявление Трампа, потребовав извинений и опровержений) отреагируют на этого человека, увидев его во плоти. И неизвестно, будут ли журналисты уважительно сдерживать себя или же они накинутся на Трампа так же, как голландская пресса на Питера Хукстру, нового посла США в Нидерландах. (Хукстру заставляют ответить за его лживые утверждения 2015 года о том, что "исламское движение" будто бы создало хаос в стране, что исламисты сжигают голландских политиков, и что в стране появились "запретные зоны", в которых господствуют мусульмане).

Трампу грозит осмеяние или даже откровенное издевательство со стороны некоторых участников форума, поэтому совершенно неясно, почему он решил поехать в Давос. Мне представляется, что единственной причиной являются его планы сыграть для американской публики, для своего базового электората, выставив на всеобщее обозрение экономический национализм, ксенофобскую иммиграционную политику, ненависть к прессе и презрение к международным институтам. Если его заявления будут встречены недовольным гулом или молчанием, он с гордостью напишет в Твиттере, что это все потому, что он - в отличие от своего предшественника Барака Обамы - реально защищает интересы Америки.

Неделю назад сенатор-республиканец Джефф Флэйк из Аризоны осудил Трампа за использование печально знаменитого выражения Иосифа Сталина "враги народа" в отношении свободной прессы. Флэйк, который, как и многие другие республиканцы, покинет в этом году конгресс, конечно, сделал слишком поверхностное сравнение. Когда эти слова произносил Сталин, благодаря страшной силе аппарата внутренней безопасности советского государства они превращались в смертный приговор для миллионов. Когда те же самые слова произносит Трамп, к которому в аппарате служб безопасности США относятся с подозрением, они становятся всего лишь еще одним эпизодом словесного спектакля, с помощью которого он направляет в ту или иную сторону позитивные и негативные эмоции своих сторонников.

Для Трампа поездка в Давос - это не более (или не менее), чем зарубежная гастроль. Извиняясь перед Осипом Мандельштамом, я бы порекомендовала участникам форума свою адаптацию сатирического стихотворения "Кремлевский горец" (другое название "Эпиграмма Сталину"), которое стоило Мандельштаму жизни.

Горец из Белого дома

Мы живём, под собою не чуя страны,

Наши речи за десять шагов не слышны,

А где хватит на твит или полразговорца,

Там припомнят из Белого дома горца.

Коротенькие пальчики на пухленьких руках,

Коварный и пустой в словах,

На голове огромный льстивый лис,

Тонированной кожи оранжевый каприз.

А вокруг него сброд тонкошеих пажей,

Он играет услугами полулюдей.

Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,

Он один лишь бабачит и тычет

Подстрекательствами напоказ:

Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.



Нина Хрущева,

профессор международных отношений

и заместитель декана по учебной работе в Новой школе,

старший научный сотрудник Института мировой политики (США)



Copyright: Project Syndicate, 2018

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