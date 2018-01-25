Я все знаю. Семь с половиной карьерных ошибок управленцев

Владимир Коломоец о нюансах построения успешной карьеры топ-менеджера

"Карьерный опыт, сын ошибок трудных, успех карьеры, парадоксов друг", - мог бы написать Александр Сергеевич Пушкин... Спасибо великому писателю за гениальность и пример успешной карьеры, прервавшейся так рано по причине трагической ошибки. Но давайте перейдем от великих карьер прошлого к карьерным ошибкам управленцев наших дней.

Можно было бы привести с десяток примеров. Но пусть будет... семь с половиной.

Не анализировать ошибки

"Никогда такого не было, и вот опять". Примерно так можно описать сотни похожих рассказов управленцев о том, как с ними что-то произошло. При этом они были уверены, что подобное больше не повторится. Но это случалось снова.

Созданные на основе собственных ошибок правила должны становиться принципами с безусловным применением. Не собрал достаточно информации о компании и увидел подводные камни, с которыми не можешь жить? Создай правило. Не оформил нормальный контракт, и тебя "кинули" с оплатой? Сделай выводы и создай правило. Подписался на обязательства по результатам с конкретными цифрами, не понимая всей специфики новой индустрии, и в итоге не смог показать обещанный результат? Сделай выводы и создай правило.

Я все смогу

Нет, не сможешь. Никто не отменяет веру в себя, разумную самоуверенность и внутренний драйв. Но есть ограничения. Всегда. Если ты не можешь четко идентифицировать собственные ограничения, тебе есть над чем работать. О чем я? О тысячах дурацких шаблонов, которые у многих в головах живут на правах аксиом. Начиная с "управлял десятью, смогу и тысячью" и заканчивая "сектор экономики и индустрия вторичны, я управленец, принципы и подходы универсальны".

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Принимая решение о карьерных изменениях, старайтесь реалистично оценивать свои возможности. Конечно, риск - дело благородное. Но репутация управленца, который "взялся за гуж, но оказался не дюж", вам точно не поможет в будущем.

Всегда знаю, как и что делать

Не должен и не обязан. Несмотря на то что ты управленец или первое лицо в компании, ты не должен и не обязан всегда знать, что делать. Ты можешь не знать, и в этом нет ничего страшного. Ты можешь предложить возможные варианты решения, брать на себя ответственность за последствия своих решений. Это еще одна причина снять с плеч постоянный стресс, связанный с необходимостью выдать единоличное решение. Желательно сделать это моментально.

Советуйся, спрашивай мнение коллег, выноси на обсуждение, устраивай командный брейнсторминг. Не бойся прийти к собственнику или высшему руководству с вариантами решений и попросить их совета, чтобы принять максимально правильное. Способность слышать, работать в команде и умело воспользоваться советом однозначно укрепит карьерные позиции и добавит позитивного веса репутации.

Отсутствие цели и стратегии

Большинство карьер, которые мне приходится наблюдать, складываются абсолютно ситуативно. Если у вас нет долгосрочной карьерной цели, вам крайне сложно принимать решения и поддерживать свою внутреннюю мотивацию. "Больше денег" не может быть целью, как и "хорошая компания". Цель должна быть достаточно конкретной и осязаемой.

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Если у вас есть конкретная цель, вы знаете, о чем спрашивать, когда вам предлагают новые карьерные возможности. Вы знаете, какие вопросы задавать потенциальному руководителю на собеседовании. Если вы озвучили цель своему потенциальному боссу или собственнику, и вам ответили, что здесь вы вряд ли сможете ее достигнуть, - бинго! Вы сэкономили время себе, компании, собственнику и избежали будущих взаимных разочарований.

Но не забывайте подкреплять работу над достижением цели собственным развитием в необходимом для этого направлении.

Other than money

Other than money - это профессиональный термин из индустрии Executive search. В так называемом портрете идеального кандидата это один из десяти главных критериев, по которому определяется его профиль. Этот термин означает наличие сильной и понятной мотивации управленца, не связанной с материальной составляющей.

Вы должны четко понимать свои нематериальные мотивации. Если их нет, подумайте хорошенько и создайте. Это отличный совет, и он поможет вам правильно построить карьеру. Поскольку материальный доход как ключевой мотиватор рано или поздно вашу карьеру погубит.

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Неважно, насколько вы талантливы, чего вам удалось достичь, насколько большие надежды вы подавали. В тот момент, когда вы решили, что деньги - это все, чего вы хотите, ваша карьера умерла. Когда она сойдет на нет и вас перестанут звать и приглашать - лишь вопрос времени.

Чрезмерные амбиции

Сами по себе профессиональные амбиции - вещь достаточно полезная и нужная. Но тут, как с известной японской рыбой. Если неправильно приготовить, блюдо становится смертоносным. Будьте терпеливы. Ваша карьера зависит от решений целого ряда людей. Не давите на них, не торопите их чрезмерно. Поверьте, все мечтают о великолепном и успешном управленце, который будет эффективен в решении задач и обеспечении результата.

Это сложное решение, полное рисков. Дайте им время принять его уверенно и основательно. Это ни в коем случае не означает, что вам не нужно обозначать свои амбиции. Но делать это следует с чувством такта, в нужное время и основываясь на уже достигнутых результатах и положительной репутации. Чрезмерные амбиции пугают людей. В итоге они могут взять вместо вас кого-то менее амбициозного, но более надежного и предсказуемого. Вряд ли такое решение вас устроит.

Плохо сделанная домашняя работа

Перед тем как принять решение о новом карьерном этапе, лучшее, что вы можете сделать, - выполнить домашнюю работу. Причем максимально скрупулезно и ответственно. Новый собственник: узнайте о нем все, что сможете. Поведение, манера общения, ценности, мотивации, как принимает решения. Встречайтесь с вашим будущим руководителем/собственником столько раз, сколько понадобится для обсуждения всех важных для вас на этом этапе тем, и задавайте все интересующие вас вопросы.

Вам могут сказать, что так не принято. На это вы можете ответить: "Я принимаю одно из важнейших решений моей жизни, и не могу иначе".

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Попробуйте понять, почему ушли предшественники. Одна из самых больших ошибок - это предположение, что все предшественники были бездари, а вы "красавчик". Вы-то хороши, это бесспорно. Но и предшественники могли быть не так уж плохи. Поэтому важно понять, что же произошло на самом деле.

Узнав максимум информации о будущей компании и руководстве, конкретизируйте список вещей, о которых необходимо "договориться на берегу", до вашего выхода. Понятно, что все предусмотреть невозможно, но постараться минимизировать риск крайне важно. Делайте вашу домашнюю работу всегда и без исключений.

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Я сознательно не стал касаться распространенных промахов, лежащих в поле операционной деятельности управленца: ошибок при делегировании, неправильной постановки задач внутри команды, концентрации лишь на одной или двух классических функциях управления и игнорировании остальных и так далее. Их очень много, и о них уже сказано достаточно.

Я попытался показать ошибки, которые чаще всего вижу именно в процессе построения самой карьеры.

Многие из них покажутся очевидными. Но поверьте, если бы мы все следовали тем вещам, которые нам кажутся очевидными, этот мир точно был бы другим.