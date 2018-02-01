Некрасивая всемирная история

Попытки приукрасить враньем историю своей страны не имеют ничего общего с любовью к ней. Потому что история - это то, что было, а не то, что нравится

Что только сегодня ни услышишь.



Сталин не уничтожал людей миллионами. Гитлер не хотел ничего плохого, кроме как вернуть немцам чувство величия. Поляки не выдавали евреев. И прибалтийские, украинские националисты немцам ни в коем разе не помогали.

История - та самая девушка из "Догвилля", которую насилуют раз за разом. Историю можно переписать из лучших побуждений - выбрать подходящую для себя позу. Поляки фальсифицируют историю, чтобы досадить украинцам. Украинцы - чтобы досадить русским. Русские пытаются героизмом прошлого убедить всех в своем миролюбии. Литовцы вообще не при делах. У всех свои очень логичные и веские мотивы. Правда, к науке это не имеет никакого отношения.



Но все эти "лучшие побуждения" только до тех пор, пока вы сами не станете тем самым евреем, которого выдадут польские соседи. Тем самым большевиком, за которым не приедет ночью "воронок". Той самой семьей, которую дворник поведет на расстрел в Бабий Яр. Всегда лучше самому снимать с кого-то сапоги и коронки, чем если это сделают с тобой.

Историей невозможно гордится, поскольку практически вся она до сегодняшнего дня - череда убийств, завоеваний и тираний. За редким исключением. По всему миру стоят памятники убийцам, которых вы едва ли хотели бы видеть соседями по лестничной клетке. Путь к цивилизации прокладывался по трупам.



Историю нужно просто знать, чтобы иметь хоть какой-то шанс оставаться людьми.

Леонид Канфер,

режиссер-документалист

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