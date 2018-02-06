В погоне за розовым пони, или Бывают ли в HR идеальные практики

Не спешите восхищаться рассказами эйчаров на конференциях и презентациями успешных HR-систем. Не факт, что они вам помогут

Если посетить любую HR-конференцию и послушать рассказы о реализованных проектах, можно проникнуться чувством собственной неполноценности. Только с опытом понимаешь, что совершенство невозможно в большинстве HR-практик.

Даже идеальная система оплаты труда нуждается в постоянной корректировке при изменениях рынка и экономического состояния компании. Одному из партнеров мы помогли построить действительно хорошую грейдовую систему. Но кризис 2008 года в один момент сделал ее неактуальной.

На практике построить идеальную и долгоиграющую систему почти невозможно. Но ничто не мешает к этому стремиться.

В погоне за розовыми пони

Построение идеальной системы можно сравнить с погоней за фантастическим животным. Пусть, например, вашей целью будет розовый пони. Его невозможно поймать, но даже сам процесс постоянного совершенствования приводит к лучшему результату. Но и здесь есть нюанс. В процессе погони главное - держать руку на пульсе, постоянно проверяя, так ли нам нужен этот пони. Или мы стремимся поймать его по привычке, в то время как цель давно пора сменить.

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Но самое забавное, что из-за недостижимости розового пони можно увидеть его разновидности.

Какие пони бывают в HR



Пони в бронзе. HR-практика прекрасно прописана, но существует исключительно на бумаге. Например, систему адаптации нового сотрудника довольно легко прописать, но неимоверно сложно внедрить. А все потому, что ее реализация будет зависеть от доброй воли руководителя новичка. Особенно когда HR-специалист устает бороться с руководством и имитирует работу, прикрываясь документами.

К большому сожалению, в таких компаниях ничего не происходит. В итоге от этого проигрывают все: и новый сотрудник, и компания, и, как ни странно, сам эйчар.

Призрачные пони. Это выстроенные HR-процессы, которыми эйчар управляет вручную. Чаще всего после его ухода практика быстро исчезает из жизни компании. А если бы он привлек в процесс других сотрудников, то действительно хорошие процессы, которые могли принести много пользы всем участникам, продолжили бы свое существование.

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И последний, мой любимый - радужный пони. Когда форма подменяет суть. Часто так происходит из-за недостаточной квалификации HR-менеджера. Я встречала ситуацию, когда HR-отдел организовывал замечательный welcome-день для нового сотрудника: с подарками, знакомством с коллективом. Только новый сотрудник уходил из компании через месяц, потому что никто не смог поставить ему четких задач и озвучить критерии их оценки. Так получилось, что галочку "наличие системы адаптации" поставили, а по сути провалили важнейшую ее часть - введение в должность.

Вот и получается, что на словах все выглядит красиво. А по факту - нужно смотреть на ситуацию детальнее.

Аналитика - друг эйчара

Только аналитика может показать, насколько вы близки к своему розовому пони и стоит ли вам ускориться. Если вы работаете над системой адаптации, логично вывести для себя конкретные показатели, которые применимы именно в вашей команде. Главное - отслеживать их постоянно: и процент успешного прохождения испытательного срока (с детальным анализом непрошедших), и уровень удовлетворенности сотрудника, и его продуктивность.

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Даже борьба с текучестью кадров, если правильно проанализировать ее причины, может принимать разные формы. В одной из компаний нам удалось снизить ее вдвое, просто поменяв график работы.

Аналитика - яркая демонстрация того, что ничего идеального не бывает. Только докладчики на конференциях об этом скромно умалчивают.

Ирина Шуляренко, HR-консультант, коуч в HR-Marker

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