Еврейский вопрос Ярослава Качиньского

Славомир Сераковский о принятии в Польше поправок к закону об институте национальной памяти

Польская власть спровоцировала новый международный кризис - на этот раз приняв закон, который якобы направлен на исключение из обращения фразы "польские лагеря смерти". Закон делает наказуемым используемое за рубежом географическое обозначение лагерей уничтожения, которые нацисты установили на территории Польши во время Второй мировой войны. Но этим сложности не заканчиваются.

Когда поляки упоминают о Варшавском гетто, никто не рассматривает это как некорректность. Точно так же никто из тех, кто использует фразу "польские лагеря смерти", включая бывшего президента США Барака Обаму и бывшего директора ФБР Джеймса Коми, не делает это для того, чтобы оскорбить Польшу. Такие фразы можно найти даже в польских книгах из школьной программы, вроде превосходной книги Зофии Налковской о Холокосте "Медальоны". Тем не менее, многие поляки считают, что иностранцев эта фраза дезориентирует.

Польские политики не в первый раз жалуются на упоминания о "польских лагерях смерти", и история вопроса не ограничивается правящей партией "Право и справедливость" (PiS). На самом деле этот вопрос впервые поднял бывший министр иностранных дел Польши Радек Сикорски. Однако в новом законе упоминания о лагерях смерти вообще нет. Вместо этого он криминализирует обвинения поляков за любые преступления против представителей других народов. Хотя закон делает исключения для научных публикаций и художественных произведений, он вполне применяется к журналистской работе, создавая препятствия для открытых публичных обсуждений.

Соответствующая формулировка закона заслуживает точного цитирования:

"Тот, кто публично и вопреки истине возлагает ответственность или частичную ответственность польской нации или польского государства за нацистские преступления, совершенные Третьим германским рейхом (...), равно как за другие преступления, признанные преступлениями против мира, преступлениями против человечности или военными преступлениями, или каким-то другим образом пытается приуменьшить ответственность настоящих исполнителей этих преступлений, подлежит штрафу или тюремному заключению на срок до трех лет".

Посольство Израиля в Варшаве отреагировало на принятие закона отрезвляющим вопросом: будут ли подлежать уголовной ответственности жертвы Холокоста, которые просто рассказывают о событиях своей жизни? Кнессет пригрозил принять закон, которым принятое в Польше решение может быть приравнено к отрицанию Холокоста. Проект уже собрал поддержку 61 из 120 членов израильского парламента.

Еще до того, как Сейм и Сенат Польши приняли закон, Государственный департамент США выступил с самым резким с 1989 года заявлением в адрес страны, предупреждая, что "последствия этого законопроекта, если он будет принят, могут иметь последствия для стратегических интересов и отношений Польши, в том числе с Соединенными Штатами и Израилем". Бывший министр иностранных дел соседней Украины Борис Тарасюк был еще более внятен: "Польша перестала быть стратегическим партнером для Украины. Сегодня Польша является угрозой для нашей интеграции с Европой".

Таким образом, Польша ставит под удар свои отношения с тремя наиболее важными союзниками - США, Германией и Украиной, - которые до сих пор худо-бедно терпели выходки Ярослава Качиньского, фактического лидера Польши. Теперь же Польша сталкивается с угрозой изоляции со стороны Запада и утраты международного влияния, что делает страну уязвимой для реваншизма России и Владимира Путина.



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Несмотря на то, что польские элиты находятся в ужасе от принятого закона, Качиньский от него уже не отступит. Стоит отметить, что Качиньский, как и его покойный брат-близнец Лех, вовсе не антисемит. Как президент Лех Качиньский был врагом антисемитизма в Польше и праздновал Хануку в синагоге. Фактически, до недавних пор правительство Польши было, вероятно, самым про-израильским в Европе, что отразилось в его позиции при недавнем голосовании в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, которое должно было осудить признание президентом США Дональдом Трампом Иерусалима в качестве столицы Израиля.

Однако Ярослав Качиньский, популистические порывы которого больше не сдерживает его брат, сформулировал новый закон так, чтобы тот был политически благоприятен для руководимой им PiS и эффективно захватывал в заложники избирателей политического центра. Закон не выглядит для таких избирателей неприемлемым, потому что идея запрета фразы "польские лагеря смерти" кажется им скорее благотворной.

В то же время, после изгнания из правительства самых радикальных правых политиков (министра иностранных дел Витольда Ващиковски, министра обороны Антонина Мацаревича и министра окружающей среды Яна Шишко), Качиньскому необходимо восстановить доверие крайне правых избирателей PiS. Именно они будут рады тому, что Польша оказывается в конфронтации с Израилем, Украиной и, в конце концов, со всем миром.

Фарисейство PiS тем более наглядно, что даже его ведущие члены признают участие поляков в преследовании евреев. Примерно месяц назад член PiS и вице-президент Европарламента Рышард Чарнецки назвал члена Европарламента от оппозиционной Гражданской платформы "szmalcownik", уничижительным термином для обозначения тех, кто шантажировал прятавшихся от нацистов евреев или тех, кто их прятал.

Не имеет значения, что руководители четырех европейских парламентских объединений ответили на это призывом снять Чарнецкого с его поста, или что премьер-министр Польши Матеуш Моравецки защитил Чарнецкого. Осуждая "шмальковников", разве Чаренки не признал, что кроме поляков, которые спасли евреев, были и поляки, которые отправляли их на смерть, как это с полной убедительностью задокументировано в работах польских историков - таких как Ян Гросс, Ирена Грудзиньска, Барбара Энгелькинг, Ян Грабовски, Яцек Леочак, Дариуш Стола?



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И вот, через месяц после того, как высокопоставленный член PiS продекларировал существование таких поляков, партия подняла вопрос о фразе "польские лагеря смерти" и предприняла столь несвоевременную попытку ее запретить. Как сказал бывший премьер-министр Дональд Туск в Twitter: "Тот, кто распространяет ложную фразу "польские лагеря смерти", наносит ущерб доброму имени Польши и ее интересам. Но авторы этого закона способствовали распространению этой мерзкой клеветы на мировой арене более эффективно, чем когда-либо прежде".

Еще более отвратительным является то, что новый закон был обнародован в связи с 73-й годовщиной освобождения Освенцима и незадолго до 50-летия антисемитской кампании польского правительства 1968 года, в результате которой около 20 тысяч поляков покинули страну, лишив ее некоторых из самых ярких умов. У этих двумя событий есть как минимум одно ядовитое сходство: оба очернили Польшу, пытаясь раздуть националистический угар в "патриотическом электорате". Можно только надеяться, что на этом сходство между ними и закончится.



Славомир Сераковски

основатель движения Krytyka Polityczna,

директор института Стратегических исследований в Варшаве



Copyright: Project Syndicate, 2018

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