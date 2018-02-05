"Кремлевский доклад": скандал новый, санкции старые

Профессор Стивен Бланк считает, что администрация Дональда Трампа из-за некомпетентности не справляется с введением новых санкций против России

"В водовороте скандала с публикацией "кремлевского доклада" осталось незамеченным важнейшее обстоятельство: администрация Трампа упустила прекрасную возможность наложить дополнительные санкции на Москву", - пишет в своей колонке на сайте TheHill эксперт по международной безопасности Стивен Бланк, который вел курс политики национальной безопасности в отношении России в Институте стратегических исследований при Военном колледже армии США.



Эксперт напоминает, что в 2017 году Конгресс с редким единодушием принял закон о противодействии противникам Америки путем введения санкций, а президент Дональд Трамп этот законопроект подписал и поручил администрации представить к 31 января 2018 года список российских деятелей и организаций, которые будут подвергнуты санкциям за агрессию в Украине и несомненное вмешательство России в американские президентские выборы в 2016 году. Однако после публикации этого документа оказалось, пишет Бланк, что министерство финансов (возможно, в последний момент) вместо этого просто повторило список российских олигархов с Forbes.ru, и тем самым вполне продемонстрировало свое отношение к требованиям упомянутого закона. Результатом этой публикации стало раздражение Конгресса, а со стороны России - презрительные издевательства. "Курсы акций на Московской фондовой бирже даже поднялась как будто в насмешку над очевидной бесплодностью усилий американской администрации", - саркастически замечает эксперт.



"Этот эпизод - особенно в контексте других событий, касающихся меморандума Нуньеса и расследования Мюллера, - снова выявил и ранее вполне проявившиеся негативные черты действующей администрации", пишет Бланк. То, что Департамент финансов опубликовал эту информацию за 12 минут до предусмотренного законом дедлайна, по его мнению, четко показывает отношение администрации к тому, что она связана законом и должна подчиняться решениям Конгресса.



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Во-вторых, ленивая и контрпродуктивная реакция Казначейства на закон подчеркивает, что администрация пренебрегает компетентностью сотрудников даже в важнейших сферах государственного управления. При том, что в Казначействе достаточно служащих, способных подготовить документ и список для максимального давления на Россию, эффект получился противоположный. "И хотя Стивен Мнучин теперь утверждает, что введение санкций реально и сейчас готовятся, очевидно, что к его заявлению не относятся серьезно ни в Москве, ни в Вашингтоне", - считает эксперт.



В-третьих, указывает Бланк, действия администрации выглядят так, будто она нарочно подливает бензин в расследование вмешательства России в выборы 2016 года. Это вмешательство представляется эксперту несомненным, а его масштабы, по его мнению, с каждой неделей представляются все более внушительными. "Мы уже знаем, - пишет он, - что Москва не только хотела воздействовать на избирательную кампанию, но и пыталась противодействовать введению закона Магнитского. В конце концов, Трамп ранее говорил не только об улучшении связей с Россией, но и об отмене санкций".



Независимо от того, виновны ли президент и члены его избирательного штаба в совершении преступлений, требующих импичмента или уголовного преследования, действия Казначейства все более закрепляют уверенность, что администрация что-то скрывает и, возможно, пытается предложить Москве quid pro quo [то есть сделку - Ред.]. И это при том, что президент Трамп и сотрудники его администрации долдны быть заинтересованы в том, чтобы всеми способами демонстрировать, что они никоим образом не связаны с Россией и все подозрения не беспочвенны. Эпизод с "кремлевским докладом" представляет собой лишний пример того, что администрация упускает такие возможности одну за другой.



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