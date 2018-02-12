Дональд Трамп как причина ослабления "мягкой силы" США

Автор концепции "мягкой силы" Джозеф Най о том, как и почему США падают в рейтинге привлекательности как либеральная демократия

Что и требовалось доказать: президентство Дональда Трампа ослабило "мягкую силу" Америки. Во время недавнего опроса Gallup в 134 странах лишь 30% опрошенных заявили о позитивном отношении к США под руководством Трампа. Это падение почти на 20 процентных пунктов по сравнению с президентством Барака Обамы. Исследовательский центр Pew выяснил, что Китай - с его рейтингом поддержки 30% - практически достиг паритета с США. А в британском рейтинге The Soft Power 30 Америка скатилась с первого места в 2016 году на третье место в прошлом году.



Защитники Трампа отвечают на это, что "мягкая сила" неважна. Директор бюджетного управления в Белом доме Мик Малвейни провозгласил "бюджет жёсткой силы", срезав финансирование Госдепартамента и Американского агентства по международному развитию (USAID) на 30%. Для тех, кто действует под лозунгом "Америка прежде всего", всё, что думает остальной мир, имеет второстепенное значение. Но правы ли они?



"Мягкая сила" опирается на привлекательность, а не на принуждение или деньги. Она привлекает людей, а не принуждает их. На бытовом уровне мудрые родители понимают, что их влияние на детей будет более значительным и долгим, если они послужат для них моделью правильных этических ценностей, а не будут полагаться исключительно на наказания, деньги или угрозы забрать ключи от машины.



Политические лидеры уже давно понимают пользу власти, возникающей благодаря возможности определять повестку дня или рамки дебатов. Если я могу добиться, чтобы вы захотели сделать то, что я хочу, тогда мне не надо заставлять вас делать то, что вы делать не хотите. Если США будут олицетворять принципы, за которыми готовы пойти остальные страны, тогда Америка может сэкономить на кнутах и пряниках. Дополняя жёсткую силу, сила привлекательности превращается в мощный мультипликатор.





Компании, университеты, фонды, церкви и другие неправительственные организации создают собственную "мягкую силу", которая может подкреплять официальные внешнеполитические цели или противоречить им. Роль всех этих частных источников "мягкой силы", скорее всего, будет лишь повышаться в глобальную информационную эпоху.

Джозеф Най

бывший председатель Национального совета разведслужб США,

профессор Гарвардского Университета



Copyright: Project Syndicate, 2018

