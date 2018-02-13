Три причины, почему мессенджеры незаменимы в онлайн-маркетинге

Колонка основателя образовательной компании для предпринимателей Genius Marketing о том, как можно использовать мессенджеры для онлайн-маркетинга

В прошлом году в интернет-маркетинге появился новый тренд - мессенджеры. Приложения, ранее используемые для коммуникации, стали одним из самых эффективных инструментов для продвижения и ведения бизнеса. Основатель образовательной компании для предпринимателей Genius Marketing Олесь Тимофеев поделился рекомендациями по использованию мессенджеров в бизнесе для читателей LIGA.net.

Тренды в онлайн-маркетинге появляются ежегодно. Используя новые инструменты вовремя, предприниматели опережают своих конкурентов на несколько шагов. Но не все так просто. Прежде чем внедрить что-то в свою маркетинговую кампанию, нужно понимать, как работает выбранная фишка, потому что всегда есть вероятность навредить бизнесу. Мессенджеры - не исключение.

В мае прошлого года на Лаборатории Онлайн Бизнеса я рассказал о всех преимуществах и потенциалах этих приложений. И многие участники тут же бросились заказывать чат-ботов в компаниях, которые, вероятно, сами толком не понимают, что делают и зачем. Прежде чем начать использовать инструмент в открытую, нужно разобраться, как он работает, определить конкретные цели и выбрать подходящую именно вам стратегию.

Разберем, как использовать мессенджеры с максимальной эффективностью:

1. Каналы в мессенджерах как SMM-площадка с повышенным охватом

Люди привыкли к тоннам полезного контента в социальных сетях. Независимо от темы и качества записей, охват постепенно уменьшается. Учитывая заявление Марка Цукерберга о внедрении новых алгоритмов, можно сделать вывод, что со временем ситуация только ухудшится.





В Telegram появляется все больше каналов, где пользователи делятся с аудиторией полезной или развлекательной информацией. Я решил лично проверить эффективность этого инструмента и был приятно удивлен.

Канал был создан 5 января. Уже через 3 дня на него подписалось более 3 000 человек. Все, что я сделал - рассказал о нем в Instagram Stories. Сейчас на новом канале почти 7 500 подписчиков.

Но самое приятное - не количество читателей. Это дело наживное. Охват - то, за чем гонятся SMM-специалисты. И здесь этот показатель рвет все шаблоны. При 7 500 участников есть записи, набирающие более 10 000 просмотров:

Люди привыкли к стандартной подаче контента в социальных сетях. Это преимущественно “сухие” посты; видео, снятые на профессиональную камеру; инфографики. Telegram позволяет сблизиться с аудиторией благодаря неформальному общению. Например, аудио- или видеосообщениям:

2. Чат-бот - один из этапов автоматизированной воронки продаж

Создавая роботов для мессенджеров, сначала определите конкретную цель инструмента. В GeniusMarketing мы используем чат-ботов для регулярной рассылки. Это полезный контент, анонсы обучающих программ и мероприятий. Используем Telegram и Facebook Messenger:

Но есть компании, которые пошли еще дальше. Например, кинотеатр “Жовтень”, использующий чат-ботов в качестве роботов-кассиров. На сайте можно выбрать мессенджер: Viber, Telegram и Facebook. По клику открывается приложение, где человек контактирует с чат-ботом. Есть возможность выбрать фильм, время сеанса и подходящие места. Информация бронируется и пользователь получает ссылку на онлайн-оплату билетов:

3. Мессенджеры - самый удобный канал личной коммуникации с целевой аудиторией

Люди НЕ любят говорить по телефону. Это стресс. Даже те, кто отвечает на 100 звонков в день, подсознательно испытывают дискомфорт. Мессенджеры позволяют сделать общение с клиентами максимально удобным. Во-первых, так взаимодействие с вашей компанией становится намного приятнее для целевой аудитории. А во-вторых, это элементарная экономия времени. Люди отвечают тогда, когда им удобно.

Это не значит, что прямо сейчас нужно перестать звонить клиентам и полностью перейти на мессенджеры. Особенно, если речь идет о технической поддержке. Нужно понимать, что Telegram, Viber, WhatsApp и Facebook Messenger только дополняют возможности клиентов и делают взаимодействие максимально комфортным.

Автор: основатель образовательной компании для предпринимателей Genius Marketing Олесь Тимофеев