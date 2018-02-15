Сотрудник в депрессии: 7 советов руководителю

Настоящий руководитель для своей команды - джедай, который не должен пасовать перед трудностями

В многочисленных разговорах о депрессии один вопрос остается вне поля зрения: что делать, если это произошло с вашим сотрудником? На больничный не отправишь, лишиться ценного кадра не хочется, а работать, как раньше, не получается. Как помочь сотруднику в такой ситуации и выстроить с ним нормальный рабочий процесс?

Ситуация - депрессия

Прежде всего надо понимать, что сотрудник не войдет в один из дней в офис со словами "у меня депрессия". Но внимательный руководитель или коллега сможет заметить основные признаки. Снижение эффективности и мотивации, общая подавленность, полное безразличие к процессу и результатам работы, следы бессонницы и резкое изменение веса. Эти факты могут также быть признаками выгорания или личных неурядиц. Но если человек и в разговоре на отвлеченные от работы темы не проявляет былого энтузиазма, ему нужна помощь.

Условимся на берегу. Советы - это не помощь. Во-первых, потому что человеку в депрессии абсолютно безразличны любые советы и статьи по теме. Поверьте, он заставляет себя сделать лишний вдох. Во-вторых, потому что ему может помочь только один совет - обратиться к специалисту.

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Человек в депрессии не грустный и не расстроенный. Собственный организм предательски лишил его сил и способности получать удовольствие и перевел себя в режим пониженного энергопотребления. Он может улыбнуться вашей шутке. Но не больше. Радости и удовольствия она ему не принесет. Так же, как шоколадка, посиделки с друзьями после просмотра любимого фильма. Строить конструктивные отношения в таком состоянии сложно и болезненно. Причем для обеих сторон. Но если не сдаться, в итоге вы не только сохраните команду, но и повысите ее лояльность.

Не утешайте меня, пожалуйста

Если вы решились побороться за сотрудника и помочь ему преодолеть временные трудности, в разговоре с ним не употребляйте общих фраз. Например, "все будет хорошо!" или "это пройдет!". Кроме того, не обесценивайте чувства человека словами "люди и не с таким живут" и “да что такого страшного у тебя могло случиться?”.

Человек в депрессии не выбирал для себя роль безжизненной ветоши и, к сожалению, не может одним лишь волевым решением перестать ею быть. Говорите с ним, задавайте вопросы. Но не просите объяснений. Он не сможет ответить, почему ему плохо и грустно.

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Без лишней мотивации

То, что руководитель и коллеги считают мотивацией и подбадриванием, сотрудник в депрессии воспринимает как непосильную ношу, которую взвалили на его плечи. В таком состоянии даже самое банальное “ты молодец, ты справишься” может придавить человека страхом не оправдать ожиданий. Потому что "ну какой же я молодец, если вторые сутки не нахожу сил встать с постели". А тут ему еще и говорят, что он сможет догнать показатели прошлого месяца.

Это не означает, что не надо хвалить или давать обратную связь. Постарайтесь оценивать конкретные действия, а не работу человека в целом.

Предложите работать из дома

Если должность позволяет выполнять обязанности не вставая с дивана, разрешите сотруднику работать из дома. Хотя бы несколько дней в неделю. Даже если у вас лучшая в мире команда, семейная атмосфера и уютный офис. Выход из дома, дорога и общение с коллегами - невероятный стресс для человека в депрессии. Представьте, что вас "мотивируют" пробежать марафон, подгоняя хлыстом.

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Скажите "нет" совещаниям

Каждое действие требует от человека в депрессии огромных усилий. Наиболее затратны при этом общение и необходимость “держать лицо”. По данным исследования STL Microsoft Training, в среднем сотрудники посещают 207 совещаний в год. Из них эффективны только треть: по итогу достигаются поставленные вначале цели. Позвольте сотруднику не посещать общие собрания и больше времени уделите общению с глазу на глаз. А итоги рабочих совещаний, как правило, можно уложить в двухминутное резюме.

Структурируйте задачи

Даже если речь идет о самом амбициозном и инициативном сотруднике, представьте, что его самые достойные качества в отпуске. В таком случае лучший способ - ставить четкие цели, разбивать их на мелкие задачи и оговаривать ожидаемые результаты. Приводите примеры, продумывайте алгоритмы и объясняйте ожидаемый конечный результат. Чем подробнее вы опишете задачу, тем лучше он ее выполнит.

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Возможно, вам придется начинать день с совместного планирования. Важно понимать: все, что не будет внесено в to do list, сделано не будет.

Помогите в обеспечении быта

В кино депрессия может выглядеть почти романтично. На самом деле жизнь с человеком в депрессии превращает существование домашних в ад. А осознание этого добавляет к депрессии еще и чувство вины. Если домашних нет, то последние силы приходится тратить на обеспечение собственного быта. Поэтому, если сотрудник живет один, например, организуйте ему доставку продуктов на дом. Это можно сделать по договоренности в счет зарплаты.

Напоминайте о необходимости сделать перерыв или пообедать. Можете даже прописать это отдельными пунктами в списке задач.

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