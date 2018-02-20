Готовь сани летом. Как операторы привлекают туристов

Туроператоры намерены вывезти в этом году больше туристов. Глава TUI Украина Нурхан Чалы рассказывает, как они это сделают

Не буду скрывать - туристический бизнес один из самых непростых. Необходимо договориться с авиакомпаниями о полетной программе едва ли не за полгода до ее старта, предложить потребителям интересные продукты и выгодно их продать. Звучит легко, не так ли? Но в действительности мы сталкиваемся с интересными открытиями. Например, вы знали, что для молодых людей важную роль при выборе отеля играет не только качество wi-fi, хорошие развлекательные программы, но и качественный кофе? И это надо учитывать при выборе отеля для клиентов.

Борьба за украинских потребителей в Украине жесткая, количество туристов, которые могут позволить себе поездку за границу, ограничено. Как их привлечь? Мы, например, постоянно работаем над тем, чтобы узнать, что именно нужно нашему клиенту, что он хочет получить на отдыхе. На протяжении года наша команда проводит различные опросы, анализирует обратную связь от клиентов и готовит к сезону именно тот продукт, который будет наиболее востребован разными категориями гостей.

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Наиболее перспективным мы считаем развитие практики раннего бронирования. Идеальный вариант - продавать заранее не менее половины запланированных туров. Это существенно упрощает нам жизнь. Туристический оператор заранее бронирует гостиницы в отелях, места в самолетах на регулярных рейсах и договаривается с авиакомпаниями о чартерных перевозках.

Выгодно планировать свой отпуск заранее и клиентам. Украинцы же готовятся заранее к выходу новых марок телефонов или покупке автомобиля- собирают деньги, продают устаревшие модели. Почему нельзя так же тщательно планировать летний отдых? Например, наши клиенты из Германии покупают летние туры уже на следующий 2019 год. У путешественников есть бонус - цены примерно на 30-50% ниже, чем они будут за месяц до вылета.

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К этому постепенно приходят и украинцы. Например, в этом году продажи туров по раннему бронированию на 15% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом количество заявок на покупку туров в Турцию выросло на 45%. В этом году спрос на отдых на турецких курортах растет практически во всех стран мира, поэтому мы ожидаем, что отдых в этом году подорожает в зависимости от отеля до 20%.

Как правило, раннее бронирование делают в первую очередь те, кто в прошлом году не смог купить тур в желаемый отель за несколько недель до вылета. Билетов на самолет хватало, проблема была как раз с гостиницами. Причем, эта тенденция наблюдалась не только на турецких, но и на европейских курортах. Аналогичная ситуация, судя по свидетельствам наших коллег в других странах мира, будет характерна и для этого года.

Нурхан Чалы,

генеральный директор компании TUI Ukraine