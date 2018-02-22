eHealth: Что еще нужно сделать для полноценного запуска

Андрей Заяц рассказывает, что осталось сделать для запуска системы электронного здравоохранения и что она будет "уметь"

Очевидно, что 2018-й год будет решающим для медицинской реформы, а система электронного здравоохранения eHealth - это технологический фундамент для ее успеха. В этом году она должна заработать в промышленном режиме. Чтобы представить себе объем предстоящей работы, нужно понимать, что eHealth состоит из двух частей - государственного центрального компонента (верхний уровень) и периферийных частных компонентов (нижний уровень).

На верхнем уровне необходимо передать уже работающий в тестовом режиме модуль в управление Государственному предприятию "Электронное здоровье", созданному в начале января 2018 года. Это предприятие будет официальным администратором eHealth, ответственным за все технические аспекты её деятельности. Также должна заработать Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ), образование которой завершилось в конце декабря 2017-го. В течение полугода НСЗУ заключит договора с медицинскими учреждениями первичного звена и станет официальным заказчиком медицинских услуг для населения у конкретных поликлиник и больниц. Это подготовит правовую основу для реализации принципа "деньги идут за пациентом".

Перейдём к нижнему уровню. Прежде всего всем медицинским учреждениям предстоит справиться с инфраструктурными задачами: закупить компьютерную технику, проложить сети, обеспечить врачей доступом к интернету. Если этот вопрос решён, больницы и поликлиники должны в партнерстве с IT-бизнесом внедрить у себя медицинские информационные системы (МИС), посредством которых они смогут подключиться к верхнему уровню eHealth и обмениваться с ним информацией. Согласно принятой концепции электронной системы здравоохранения, эта часть работы отдана в компетенцию руководства больниц. На нижнем уровне роль государства будет состоять в том, чтобы простимулировать рынок МИСов, что сейчас и происходит. Директивное вмешательство МОЗ практически отсутствует.

Таким образом, в 2018 году мы должны будем получить электронную систему, обладающую минимальным набором функций, достаточным для того, чтобы как можно быстрее запустить в работу реестры пациентов, докторов, лечебных учреждений, а также реестр договоров между пациентами и медиками. Это обеспечит техническую возможность для внедрения принципа "деньги за пациентом". Появится система учета, которая критически необходима для изменения принципа финансирования медицины. Без неё дальнейшее развитие медреформы невозможно.

Ключевым механизмом, который будет связывать реестры станет электронная декларации врача и пациента. По сути это электронный аналог договора, фиксирующего выбор пациентом понравившегося ему специалиста первичной медицинской помощи (пока что только первичной). Декларация позволяет государству адресно направлять деньги, предусмотренные для медицинского обслуживания населения конкретному врачу, а также снизить до минимума возможность махинаций с договорами. С помощью IT-средств эта задача решается максимально эффективным способом.

Учитывая все вышесказанное, задача системы eHealth на данном этапе её развития формулируется достаточно прагматично - обеспечить учёт денежных средств, выделяемых для бесплатного получения первичной медицинской помощи. Но при этом даже такой минимально жизнеспособный продукт может существенно повлиять на качество медицинского обслуживания уже в ближайшее время.

Во-первых, заключение деклараций приведёт к заинтересованности врачей в том, чтобы лучше обслуживать население - они, ведь, получают деньги за каждого пациента. Во-вторых, МИСы, которые будут внедряться в больницах, принесут с собой много ранее недоступных функций. Например, активнее всего сейчас внедряются системы управления пациентопотоком. С одной стороны, они предлагают пациентам удобную систему онлайн-записи и возможность не терять время в очередях. С другой, врачи, наконец, выходят из стрессового режима работы и могут в спокойной обстановке уделять больше внимания конкретным случаям. Оживившийся рынок МИСов предлагает самые разные варианты IT-сервисов. Степень информатизации лечебного заведения зависит от инициативности его руководства. Принцип "деньги идут за пациентом" либерализует рынок медицинских услуг и заставляет главврачей и директоров медучреждений генерировать новые проекты и находить средства под их внедрение.

Наконец, о будущем системы. Вся работа по внедрению eHealth, которая была проделана до настоящего момента - это реализация предварительной визии, которая была сформирована в прошлом году. В настоящее время необходимо работать над долгосрочной стратегией развития eHealth. Горизонт планирования - 5-10 лет, поэтому важно, чтобы к обсуждению привлекался максимально широкий круг заинтересованных участников: Минздрав, отечественный IT-бизнес, зарубежные консультанты, пациентские организации, профессиональные организации врачей. Современный уровень развития цифровых технологий даёт нам возможность в достаточно короткие сроки выйти на уровень стран, которые начали создавать свои национальные системы здравоохранения гораздо раньше, чем Украина.

Андрей Заяц, Руководитель IT4Medicine, член координационного совета Минздрава Украины по вопросам внедрения электронного здравоохранения