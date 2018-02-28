Три шага для развития фармацевтического рынка

Какие законодательные изменения необходимы для развития украинской фармы

Фармацевтическая отрасль - один из драйверов экономики и безопасности Украины. Собственное производство качественных лекарственных препаратов минимизирует зависимость украинского производителя от дорогого импорта. Также это рабочие места, инновационное развитие научного потенциала и налоги.

Учитывая это, отечественные фармпроизводители надеются на поддержку государства. Уже сегодня можно и нужно принять несколько изменений, которые будут способствовать развитию фармацевтической отрасли и освоению новых лекарственных средств. Вот три шага, которые, на мой взгляд, необходимо сделать уже в ближайшее время.

Урегулировать вопросы, связанные с формированием Национального перечня лекарственных средств

Еще в середине прошлого года вступило в силу постановление КМУ, которым был утвержден Национальный перечень основных лекарственных средств. Согласно нормативному документу, государственные медорганизации в первую очередь должны закупать лекарственные средства, которые входят в этот перечень. И только после удовлетворения 100% потребности в них лечебно-профилактические учреждения смогут закупать другие лекарственные средства. Но до сих пор так и нет четкой методики расчета потребности медучреждений в препаратах из Нацперечня. Если рассчитывать и закупать лекарственные средства на год, это либо приведет к замораживанию значительных средств, либо же препараты будут закупаться большими партиями и пылиться на полках.



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Эффективнее будет проводить такие процедуры не реже, чем раз в квартал. Если лечебно-профилактическое учреждение обеспечило потребность в квартал, то может закупать другие лекарственные средства, которые ему нужны.

Еще важный момент - наполнение Национального перечня новыми препаратами. Не все важные нозологии (болезни. - LIGA.net) и медицинские процедуры сегодня покрываются этим перечнем. Необходимо расширить Нацперечень лекарственными средствами, которые используются в современных стандартах оказания медицинской помощи, и возобновить процедуру "фаст-трека" (ускоренное рассмотрение. - LIGA.net) для внесения препаратов на запросы институтов (лечебно-профилактических учреждений, профильных комиссий и т.д.) для важнейших нозологий.

Урегулирование вопроса интеллектуальной собственности

Сейчас на рассмотрении депутатов Верховной Рады находится законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о совершенствовании правовой охраны изобретений и полезных моделей".

Его принятие позволит своевременно и эффективно разрабатывать генерики (эквиваленты оригинальных лекарственных средств), что будет способствовать экономии бюджета компаний, так как они смогут раньше приступать к разработке новых лекарственных средств. Также это благоприятно скажется на развитии инфраструктуры фармацевтической отрасли, поскольку компании начнут вовлекать в процесс разработки институты, исследовательские компании.

Изменение процедуры регистрации препаратов с рынков с высокой регуляцией (в частности ЕС)

В 2015 году Министерство здравоохранения начало закупки лекарственных средств и медицинских изделий через международные специализированные организации. Благодаря этому и евроинтеграции украинского законодательства фармпроизводители получили процедуру упрощенной регистрации препаратов из ЕС. Но для отечественных предприятий, которые локализуют эти продукты через трансфер технологий или при помощи расфасовки ин-балк (в мелкую тару. - LIGA.net), эта процедура не применяется. Необходимо распространить процедуру на те предприятия, которые локализуют продукцию в Украине. Это повысит мотивацию к локализации этих продуктов в стране и освоению новых технологий отечественными компаниями.

Сусана Халилова, директор по маркетингу и продажам Фармак



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