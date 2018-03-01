Бизнесу нужны новые герои. Как найти предприимчивого лидера?

Распознать в кандидате на высокую должность предпринимательскую жилку непросто. Но сначала убедитесь, нужен ли компании именно такой человек

Наличие предпринимательского подхода - одно из главных требований к управленцам высшего звена. Эта компетенция в современном бизнесе ценится чрезвычайно высоко. Но четкого понимания сути предпринимательского лидерства, равно как и шкалы оценки, не существует. Определить своего героя из пула претендентов на должность не так-то просто. Нужно не только уметь почувствовать в кандидате предпринимательскую жилку, но и быть уверенным в том, что компании на текущем этапе ее развития необходим именно такой человек.

Портрет героя

Давайте начнем с профиля того самого предприимчивого лидера, которого мечтает заполучить в свое распоряжение едва ли не каждый собственник бизнеса и глава крупной корпорации. Наш герой - это яркая личность. Он постоянно в движении и поиске. Способен оседлать любую волну и выжить в любой ситуации. Работает с максимальной отдачей, предан своему делу, умеет классно вести переговоры и склонять чашу весов на свою сторону. Красивый портрет, не так ли? Вот только чтобы найти "своего" человека, нужно прежде пройтись по основным стереотипным характеристикам предприимчивого лидера, отбросить шелуху и заглянуть в суть.

Стереотип 1: предприниматели необычайно креативны

Вовсе нет. Предприимчивые лидеры обладают не столько креативностью, сколько любознательностью в отношении новых возможностей, знаний и навыков для себя и того дела, которым занимаются. Открытость новому - ключевое качество, отличающее лидеров-предпринимателей от других типов руководителей. При этом постоянный поиск нового - не выбор, а потребность, возникающая из особенностей мышления.

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Предпринимателю физически необходимо исследовать, учиться и находить. Поэтому он так уверенно и эффективно действует в меняющихся условиях. Чем больше переменных, тем лучше, тем больше вдохновения и идей. Хотите определить способность кандидата комфортно встречать изменения? Спросите о его хобби. У предприимчивого лидера их будет много.

Стереотип 2: предприниматели любят рисковать

Если копнуть глубже, окажется, что "любовь" к риску не более чем комфортное пребывание в ситуациях, с ним связанных. Изменения - зона комфорта и привычная среда, позволяющая разогнаться, а не источник стресса, заставляющий притормозить. При этом предприимчивые лидеры отнюдь не парашютисты делового мира. Напротив, умея быстро оценить ситуацию, они всегда стремятся минимизировать риски. Потому такие люди более успешны в условиях неопределенности.

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Понять, насколько кандидат склонен к приключениям, насколько они обоснованны и насколько комфортны для него, довольно просто. Если человек говорит, что выбрал не КИМО, а региональный вуз, и объясняет свой выбор тем, что только там мог осуществить некую свою мечту, которая, кстати, может лежать не в сфере образования, это выглядит очень прагматично. Но в то же время какой-то пиратский романтизм в этом присутствует. В погоне за идеей кандидат сознательно пошел навстречу приключениям - отказался от гарантий престижного университета в пользу возможности реализовать задуманное. Плюс параллельно получал необходимые ему знания и навыки.

Другой пример. Поставьте кандидата в ситуацию неопределенности - два конкурента, одинаковый продукт. И спросите, что нужно сделать, чтобы выиграть борьбу. При этом внимательно следите за лексикой. Предприимчивый лидер будет изобретать, создавать, открывать и эволюционировать, но ни в коем случае не устанавливать, внедрять и реализовывать.

Стереотип 3: предприниматели чрезвычайно амбициозны

Не совсем так. Речь идет не о доминировании и амбициях быть выше. А скорее о чувстве собственности по отношению к своему делу/проекту/бизнесу и ответственности за него. Как правило, предприимчивые лидеры не просто умеют гениально управлять, но и досконально знают свой "продукт". Более того, могут собственноручно его сделать. Они не сидят в больших кабинетах, отгородившись стеной от подчиненных, а предпочитают работать плечом к плечу с членами своей команды.

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Они должны всегда пребывать в центре событий. Знать, кто о чем думает, кто о чем говорит, кто чем дышит. Если хотите, на футбольном поле предприимчивый лидер не тренер, а капитан, который может находиться и не на переднем крае, а занять позицию в средней линии или в защите. Но при этом он - ключевая фигура, формирующая рисунок матча.

Таких плеймейкеров отличает способность и, главное, желание быть ответственным за исход игры. Спросите кандидата, чем он гордится. Предприимчивый лидер не будет упоминать семью, детей и прочие достижения "по умолчанию". Он расскажет об удачном проекте, о чем-то, что сделал. Важно также обратить внимание на форму ответа. Говорит о привлечении средств и полученной прибыли - наш человек. Об инвестициях, выделении финансирования и дорогих проектах - зовите следующего.

Стереотип 4: предприниматели - блестящие продавцы

Это чистая правда. Пожалуй, лучших переговорщиков не найти. Предприимчивый лидер всегда убедителен, ведь искренне верит в то, о чем говорит. А потому с блеском "продает" свои идеи собственникам и команде - в 100% случаев приводит веские аргументы и имеет четкое обоснование своей позиции.

Разумеется, эту убедительность можно оценить. В условиях неизвестности предприниматель всегда будет раскован, честен и предельно прямолинеен. Например, ваш кандидат - успешный корпоративный менеджер, за свою карьеру несколько раз менявший отрасли и рынки. И вам, как собственнику, он интересен своей историей успеха и готовностью рисковать. Вы приглашаете его на интервью, рассказываете о проекте. Если в ответ: "А какие у вас ожидания? Что вы хотите, чтобы я сделал?" - перед вами хороший управленец для корпоративной структуры.

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Предприимчивого лидера абсолютная неизвестность не выбьет из колеи. Он ни на секунду не засомневается в себе, начнет вслух рассуждать о возможных стратегиях, этапах, каналах, приемах. Кроме того, он не боится признаться, что ранее не делал подобной работы. При этом выразит уверенность, что сможет сделать бизнес прибыльным. Можно попросить кандидата описать жизненную ситуацию, когда ему было критически важно изменить мнение других участников, задействованных в принятии решения. У предпринимателя их масса.

Задачи и люди



Прежде чем нанимать предприимчивого лидера, важно честно ответить на вопрос, является ли он тем самым героем, который нужен бизнесу здесь и сейчас. Ведь далеко не все организационные проблемы требуют предпринимательского подхода. Когда речь идет о хорошо структурированном системном бизнесе, где работают кросс-функциональные связи, такой энергичный человек внесет дисбаланс и сумятицу.

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В случае, когда компания выходит на новый виток, осваивает новый бизнес или реализует принципиально новые кейсы, такая самостоятельная бизнес-единица (высокомотивированный персонаж, обладающий фантастическим навыком убеждать других и способностью превратить идею в полномасштабный функционирующий проект/бизнес) добавит ценности и внесет весомый вклад в историю успеха компании. И вы теперь знаете, как распознать в кандидате эту самую предпринимательскую компетенцию.

Светлана Рощупкина, эксперт по поиску управленческого персонала компании Amrop Executive Search в Украине

















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