Ящик Пандоры: как суды могут остановить любую стройку

Суд признал незаконным Детальный план территории Рыбальского острова. Решение может стать прецедентом

В конце февраля появилось знаковое судебное решение. Киевский окружной административный суд по иску нардепа от "Свободы" Юрия Левченко признал незаконным и отменил решение Киевсовета "Об утверждении детального плана территории в границах улиц Электриков и Набережно-Рыбальской дороги в Подольском районе Киева". Основанием стало расхождения ДПТ с Генпланом Киева до 2020 года.

На решение суда отреагировала компания, ведущая строительство на территории Рыбальского. Дело обещает надолго увязнуть в судах. За процессом будут внимательно следить все столичные завтройщики.

Теория и практика

Отмену ДПТ через суд можно считать прецедентом. Хотя участники рынка недвижимости допускали такую возможность еще несколько лет назад.

Как это стало возможным? Статья 10 Закона Украины "О регулировании градостроительной деятельности" разрешает финансирование ДПТ не только за бюджетный счет - но и за "средства из других источников, не запрещенных законом". Решение о таком финансировании принимает орган исполнительной власти.

В теории местные бюджеты получали возможность за счет бизнеса изготовить градостроительную документацию, необходимую для землеотвода и прочих процедур. Это - и скорость освоения территорий, и экономия бюджета. Население получало развитие территорий, перспективы освоения промзон, создания новых рабочих мест и инфраструктуры: социальной, транспортной и т. д. А предприниматели - ускорение землеотводов и новые бизнес-возможности.

На практике получилось привычное "хотели, как лучше, вышло - как всегда". Финансирующая сторона получила рычаг влияния на результат ДПТ, город - красивую "картинку" развития строительства.

Что получили киевляне? В некоторых ДПТ маячат перспективы получить транспортный коллапс, отсутствие рекреационных зон и колоссальным дефицит мест в школах и детсадах.

Прецедент с Рыбальским мог бы случиться и раньше, но, видимо, помешали внутри- и внешнеполитические проблемы.

Поле для деятельности

Расхождение ДПТ и действующего Генплана Киева-2020, на основании которого суд и принял свое решение, - широкое поле для политической деятельности, наработке электората и влияния для всех без исключения политических партий и отдельных амбициозных профессиональных активистов. Бери и делай, как говорится. Но и здесь нужно все-таки поработать и изучить документы, если цель - реальный результат, отмена незаконных планировочных документов, отстаивание интересов горожан там, где они лишаются инфраструктуры и комфорта.

Любой бизнес в Украине - это колоссальный риск. Никто не защищен от внезапной рейдерских атак или "масок-шоу". Даже самые "олигархистые" олигархи при всех своих связях рано или поздно теряют активы, влияние и т.д. Отсюда - отчаянное стремление бизнеса максимально заработать в краткосрочный период, "выжать" все из открывшейся возможности. Часто это и ведет к перекосам и конфликтам интересов граждан, государства, предпринимателей.

К тому же близятся выборы. Вероятно, в ближайшем будущем могут появиться новые судебные иски со стороны политических партий к ДПТ, несоответствующих действующему Генплану. Строительная тема очень благодарна для протестного PR. И некоторые иски будут куда более обоснованными и подготовленными, чем иск по Рыбальскому.

Понятно, что конфликт не решится быстро. Прецедентов устранения нарушений в стране практически нет (единственный, пожалуй, - снос "лишних" этажей на здании на Десятинном переулке). Не снесены верхние этажи "монстра на Подоле", продолжается конфликт вокруг застройки территории Сенного рынка и т. д. Поэтому борьба с ДПТ, несоответствующих действующему Геплану-2020, может затянуться и в итоге не дать результатов.

Возможно, особо конфликтные ДПТ в итоге предстоит переделать. Девелоперам, которые сейчас участвуют в финансировании ДПТ, уж точно стоит отнестись к градостроительной документации гораздо внимательнее и соотнести ее с Генпланом. По крайней мере, пока у них есть такая возможность. В скором будущем рынок ждут изменения.

Готовится ко второму чтению Законопроект №6403, в котором финансирование ДПТ, зонингов и т. д. планируется реализовывать только за счет государственного или местных бюджетов. Значительно основательнее прописаны пункты об общественных обсуждениях и общественных слушаниях.

Решить проблему может только системная работа всех участников процесса. Нужен компромисс, устраивающий все три стороны - горожан, городские власти, бизнес.

Татьяна Шульга-Забельская, управляющий партнер RED Community



