"Внимание: соцопрос". Что нужно знать о технологии манипуляций

Чем ближе к выборам, тем больше результатов соцопросов публикуют СМИ. Но часто эти цифры говорят совсем не о реальной картине

Для политика и его команды держать руку на пульсе общественного мнения - важно. А влиять на это мнение - жизненно необходимо. А что, если использовать и для первой, и для второй цели один и тот же инструмент?

Социологию трудно назвать единственной жертвой таланта украинского политикума извращать и приспосабливать. Последствия этого насилия плачевны и выливаются, в конечном счете, не в рейтинги или самомнение власть имущего, а непосредственно в поставленную в "правильном" месте галочку в бюллетене.

"Если опрос проведен верно, то благодаря ему можно не только оценить успешность политической кампании, а и сформировать ее стратегию", - гласит правило одного из американских учебников по социологии.

Звучит неплохо. Но лишь в теории.

Идеальных схем использования данных об общественном мнении может быть две: либо политик заказывает соцопрос, чтобы оценить свой рейтинг/шансы; либо в компетентную компанию обращается нейтральный заказчик, например, СМИ.

Реальная схема в Украине - это некий гибрид: политик или политсила заказывают опрос (имя заказчика публикуется не всегда) у компании, благонадежность которой часто стоит проверить (лучше дважды); дальше - результаты опроса публикуются (а иногда "сливаются" за определенные суммы) в источники, необходимые заказчику. Конечная цель - уши и глаза электората. И защитить эти органы от очередного вброса "рейтингов" может только мозг.

Конечно, идеальная схема - это мамонт не только в нашей стране. А в Украине, в свою очередь, не все так мрачно. Как и всегда, есть исключения.

Но есть и правила.

Сейчас соцопросам всецело доверяют только 50% украинцев, 35% - колеблются, а 15% - не доверяют вообще, говорит глава Киевского международного института социологии Владимир Паниотто. Очевидно, даже социологам интересно, какое влияние они оказывают на общество.

WHO, WHEN, HOW. Отличить реальные результаты опроса от откровенно заказанных - сложно. Цифры могут отличаться от настоящих десятыми или сотыми. Как поясняет Паниотто, обращать внимание стоит на несколько показателей, которые обязательно публикуют (уважающие себя СМИ) вместе с данными: кто проводил соцопрос, существует ли у этой организации официальный сайт и сколько лет она работает; отдельно не лишним будет проверить, является ли эта организация членом Европейского сообщества (www.esomar.org); насколько свежий опрос; сколько человек было опрошено и в каких регионах страны.

"В начале 90-х политики просто заказывали СМИ публикации несуществующих данных и несуществующих центров. Сейчас есть положительная динамика", - говорит глава КМИС.

"Царь ненастоящий". Наверное, многие из нас хотя бы раз сталкивались с товарами, чьи этикетки напоминали известный бренд. Метод рассчитан на не слишком внимательного покупателя, чей мозг уже пропитался вездесущей рекламой. С соцопросами в начале прошлого десятилетия проделывали тот же фокус: давали своим псевдо научным организациями названия, похожие на уже известные на рынке - например Киевский международный социологический центр (фиктивная организация), похоже на Киевский международный институт социологии (реальный центр исследований).

Однодневки. Еще один метод схитрить - создать социологическую компанию под выборы. А после выборов - ликвидировать.

Полуправда. Третий способ, говорит Паниотто (отмечая, что, строго говоря, это не манипуляция) - публикация только тех данных из реальных результатов соцопроса, которые выгодны заказчику. А ведь нарушения тут нет: он является владельцем данных и имеет на это полное право. Но насколько сильно могут быть искажены данные, если опубликован только их кусок?

Желтый банан и круглый апельсин. И последний пункт, на котором настаивают социологи, но которым часто пренебрегают журналисты: центры используют разные методы, анкеты, опрашивают разное количество людей в разных населенных пунктах. А потому публиковать вместе и, главное, сравнивать такие результаты, мягко говоря, неправильно.

Когда страна стоит на пороге президентских и парламентских выборов (а судя по активности украинского политикума, действительно стоит) результаты соцопросов, как реальные, так и сомнительного происхождения, начинают наполнять медиапространство. Это один из маркеров того, что предвыборная гонка уже началась. Но это еще и сигнал: пора приготовить тот самый орган, который мозг, чтобы не стать жертвой очередных манипуляций.

Екатерина Лященко