Не те Путин мультики смотрел, ох не те

Битания готовится к юридической и экономической войне с РФ, считает Богдан Яременко

Несколько дней кряду объяснял, что реакция Великобритании и мира на ситуацию с отравлением Скрипаля значительно серьезнее, чем может показаться отечественным апологетам знаменитой фразы "не тот теперь Лондон, и Темза-река не та". И допустил серьезную ошибку.



Я утверждал, что все серьезно, но война из-за этого не начнется. Ошибся.



Может начаться. Собственно, похоже, уже началась.



Конечно, можно выражать всяческое непонимание важности для британцев заявления, что члены королевской семьи не поедут на Чемпионат мира по футболу в России. Ну, нет у нас королевской семьи, как нет и сотой доли того чувства гордости и ответственности за свое государство и его символы, которое есть у британцев. Собственно, у нас сама власть больше всего и принижает символы государственности. Так где уж простому украинском эксперту понять весомость словосочетания "члены королевской семьи"?



Можно хихикать и насчет 23 высланных дипломатов.



Однако все гораздо и гораздо серьезнее - и хуже.



Прежде всего, министр иностранных дел Великобритании прямо обвинил Владимира Путина в организации покушения на Скрипаля.



Прежде США и Великобритании уже применяли к российской властной элите подход, который обычно применяют к ОПГ - обещали арестовывать все, что тем принадлежит. Теперь же Великобритания, наконец, вслух назвала имя пахана этой ОПГ.



Обрывки информации о планируемых мерах экономического воздействия то вдохновляют, то захватывают, то ужасают. Британцы намерены арестовывать любые российские государственные активы, которые могли быть использованы для организации нападения, включая самолеты "Аэрофлота", на которых могли прибывать исполнители преступления. Как заявил один важный британский эксперт "мы заберем у них все, что не прибито к полу гвоздями".



А вот это уже и есть война. Пока экономическая и правовая.



Поэтому Путин может хоть Сталинские премии повыписывать авторам мультиков про ядерные ракеты. Не те он мультики смотрел. Ой, не те.



И, похоже, в очередной раз просчитался с реакцией мира. Стареет.





Богдан Яременко

Председатель правления общественной организации Майдан Закордонних Справ

