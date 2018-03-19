О Новой Почте, уклонистах и оптимизаторах

Представители каких профессий самые богатые люди в Украине? Это министры и их окружение, судьи, прокуроры, таможенники, налоговики, гос. исполнители, депутаты всех уровней, представители самых разнообразных государственных администраций, комитетов, комиссий и прочих госорганов, а также представители юрлиц, участвующих в монетизации этих должностей и распилах госбюджета.

Чей уровень IQ, образованности и эрудиции в среднем выше: у представителей рыночного бизнеса (не связанного с госденьгами) или у вышеупомянутых самых богатых украинцев? Уверен, что не у самых богатых...

Глобальная проблема Украины именно в том, что твое благосостояние никак не зависит от твоего интеллекта и трудолюбия. Весь ужас в непреодолимой пропасти между интеллектом и наглостью, между созидателями ВВП и теми, кто превращает его в золотые слитки, коллекции часов, десятки квартир и автомобилей.

В наезде ГФС и ГПУ на Новую Почту заранее ясно, кто станет на чью сторону и будет поддерживать независимо от правоты той или иной стороны. Представителям бизнеса ничего не надо объяснять о причинах начатого расследования - им обо всем уже красноречиво сказало время прихода с обыском. Пока все проверяющие не начнут приходить утром в понедельник вместо обеда или вечера пятницы, они всегда будут проигрывать в информационном поле со своим невнятными месседжами.

Новой Почте инкриминируют уклонение от уплаты налогов... Кто-то вначале вложил свои или взятые в долг деньги и свое время в идею, смог построить рабочую систему, которая оказалась полезной для рынка и востребованной клиентами, создал рабочие места. И люди благодаря этому смогли сами кормить свои семьи без помощи государства. Кроме генерации ВВП самим этим бизнесом, он стимулировал развитие кучи других бизнесов, которые тоже стали генерить ВВП. ВВП в воюющей стране.

Уплата налогов в бизнесе возникает только тогда, когда уже проделана куча работы, когда идея доказала свою жизнеспособность, когда риск оказался оправданным и в конце всего этого пути возникла прибыль. Сначала много работы, потом прибыль, и только в самом конце - налоги.



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А сколько работы проделали представители самых богатых профессий в Украине? Сколько они опробовали полезных для общества и страны идей? Сколько они сгенерили ВВП и уплатили налогов? Судя по их e-декларациям и стилю жизни, у них прибыли много, но налогов с этого никто не платил и не собирается...



Так, может, ГФС и ГПУ не тех называет "уклонистами" и "оптимизаторами"? Представители рыночных бизнесов не слепые, они видят, куда идут их налоги. И это не только пенсионеры, армия, медицина и образование. Точнее "только не...".

Как много вы знаете по-настоящему известных рыночных бизнесов в Украине, которые зародились из ничего, стали лидерами своих сегментов БЕЗ государственных денег, распилов, связей с политиками, приватизаций, земельных махинаций и прочих государственных преференций? Лично я знаю только три: Розетка, Новая Почта, Synevo. И, по странному стечению обстоятельств, все они уже попадали "под раздачу" ГФС якобы "за неуплату налогов".

Кто следующий? Или по второму кругу?



Это четкий месседж государства всем нам: вы не сможете тут быть успешными и независимыми, просто работать в соответствии с законом - этого недостаточно для спокойной жизни в Украине. И лично мне не важно, виновата Новая Почта или нет в неуплате налогов, они полезны для людей и экономики страны. Для меня важно дожить до того дня, когда уплаченные налоги будут использоваться исключительно в интересах граждан государства Украина, и использоваться максимально эффективно, как это принято в настоящих рыночных бизнесах.

Николай Скавронский, коммерческий директор компании Synevo