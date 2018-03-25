10 причин не нанимать дизайнера в штат

Почему каждый может стать дизайнером в небольшой компании

Кто сделает графику? Кто поправит фото? Кто составит бренд-бук? Куда бежать, если в презентации опечатка? Зачастую ответ на все эти вопросы один - к дизайнеру. Но есть ли смысл содержать штатного дизайнера, если у вас небольшой бизнес, не связанный с креативной индустрией?

Глобальные вещи, типа типографики и брендинга, вы, практически никогда, не сможете решить штатным ресурсами. Кроме того, профи - это дорого, а начинающие дизайнеры хороши своей невысокой стоимостью, но слишком амбициозны из-за формирования портфолио.

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В целом работа дизайнера в компании сводится к одним и тем же шаблонным задачам. Но при этом любой хороший специалист в этой отрасли - личность творческая, рутина - не его удел. Поэтому существует как минимум 10 факторов, над которыми стоит задуматься при принятии решения о том, нужен ли вам такой специалист в штат. А, может, стоит освоить навыки дизайна самостоятельно.

Муки творчества. Дизайнер - это художник и творческая личность. Нелегко найти дизайнера адекватно выполняющего задачу бизнеса, а не свою творческую реализацию. В отличие от менеджера, который хочет результатов. Почти все менеджеры могут делать большинство текущих задач самостоятельно.

Дефицит времени. На составление технического задания, правок и утверждений уходит много времени. Плюсуйте в затраты ресурсов также время работы дизайнера. Может, сделать макет самостоятельно, а тем более по шаблону, вы сможете без привлечения специалиста? Это поможет сэкономить большие ресурсы времени, а часто и психики.

Лишние траты. Хороший дизайнер или агентство стоит хороших денег, а то, что может делать начинающий дизайнер, можете и вы сами с гораздо меньшим усилиями.



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Понимание задачи. Дизайнер сосредоточен на форме, сложности, изысканности реализации задачи, а вы - на ее цели.

Удобство по времени. Все оригиналы файлов в нужных форматах всегда с вами. Их править вы можете в любое время суток, недели, года. А дизайнер - лишь наемный сотрудник, который приходит в офис с 9 до 18 часов.

Простые сервисы. Дизайнера нужно обеспечивать рабочим местом, законным программным обеспечением. В то время как вы можете пользоваться корпоративным офисным пакетом и онлайн ресурсами. Дизайнеру может казаться, что это ниже его достоинства.

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Новая компетенция. Навык визуализации контента - один из самых востребованных на рынке труда. Он всегда останется с вами и будет только прогрессировать.

Профессиональный рост. Вы всегда сможете быстро накидать скетч, стиль, цвета вместо длинного описания и технического задания подрядчикам и объяснения, что вы там имели ввиду. Благодаря своему навыку вы сможете говорить на одном языке с творческими людьми, объяснить маркетинговую концепцию которым практически невозможно.

Работа на коллектив. Вы сможете создать единые шаблоны отчетов, графиков или контента для всей команды.

Необходимый минимум. Вы просто сможете выполнить задачу, а не платить за искусство. За искусство платить можно и нужно, но тогда вы уже не бизнесмен, а коллекционер, инвестор или меценат.

Ольга Павленко, дизайнер, консультант по digital-решениям