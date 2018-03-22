Лидер нашего времени. От кнута и пряника к культуре счастья

Много тысячелетий в человеческом сообществе доминировали лидеры формата 1.0. Это так называемые альфа-самцы, которые привыкли утверждать статус в обществе с помощью силы, чем создавали атмосферу страха, в котором нужно было постоянно выживать. Лидер 1.0 - это своего рода продвинутая обезьяна.

Выжить или пропал, или Природа лидера 1.0

В человеческом мозге существует три основные области, которые отвечают за наши реакции и поведение.

2. Рацио - кора головного мозга. Думает, что он самый главный. Находит аргументы для оправдания эмоциональных решений. У лидера 3.0 рацио умеет отказывать эмоцио.





3. Мозжечок - рептильный мозг. Отвечает за выживание. В момент опасности дает один из трех сигналов - бей, беги или замри. В этот момент отключает остальные части мозга.

Читайте также - Профессиональное выгорание: симптомы и правила профилактики

Так вот, лидер 1.0 действует мозжечком. Он думает, что мы еще живем в дикой природе. Поэтому постоянно выживает, воюя за статус и ресурсы. В природе высокий статус обеспечивает более высокие шансы на выживание, так что это чисто животное поведение. Он может спорить до хрипоты, любой ценой отстаивая свою точку зрения. Воспринимает любого несогласного, как угрозу жизни. Пытается производить впечатление на окружающих, показывая свою крутизну, покупая дорогие телефоны и машины.

Особенности лидеров 2.0

Такая тактика неплохо работала, пока не наступила индустриальная эпоха, в которой начали доминировать лидеры формата 2.0. По отношению к подчиненным они действовали несколько иначе - по принципу обмена. Все очень формально: "ты мне - я тебе". Ты выполняешь работу, я плачу тебе зарплату, работаешь внеурочно - получи премию. Это отлично работало в алгоритмических (повторяющихся) задачах, но убивало креативность и инициативность сотрудников.

В этом я убедился на собственном опыте. 25 лет назад, когда я только начал заниматься бизнесом, пытался быть героем. Влезал во все детали процесса и раздавал всем "ценные указания". Будучи перфекционистом, не терпел ошибок. Ни своих, ни чужих. Из-за этого постоянно находил ошибки, занимался самоедством и критиковал коллег.

Читайте также - 5 самых ожидаемых тенденций в HR в этом году

Результат не заставил себя долго ждать. У людей пропадала мотивация, они переставали брать на себя ответственность: все равно не сделают идеально, и им влетит. Таким образом я попал в заколдованный круг "микроменеджмента". Это когда вы берете на себя все больше и больше задач. И чем больше их у меня оказывалось, тем хуже я их решал. На одном из мероприятий мне даже подарили майку с топ-5 должностями, которые я взял на себя в тот период. Это был намек, что долго я так не протяну. Действительно, очень скоро я дошел до стадии эмоционального истощения.

Меняться никогда не поздно

Меня спасла любовь к обучению. За последние двадцать лет я прочитал более полутора тысяч бизнес-книг и посетил свыше двухсот тренингов. Полученные знания помогли мне осознать пагубность подобного стиля управления бизнесом и измениться.

Читайте также - "Ты мне нравишься, но нам придется расстаться"

За последующие семь лет команда менеджеров в компании выросла настолько, что в 2009 году я передал им бразды правления. Но оставил за собой роли "хранителя счастья" и внутреннего тренера. Последние пять лет наша компания растет на 20-25% в год, несмотря на сложные обстоятельства в стране. Это заслуга команды и той культуры счастья, в которой люди с наслаждением выкладываются на 200%, достигая отличных результатов. Главное - им очень нравится то, чем они занимаются.

Лидер нового поколения 3.0

За эти годы я освоил четыре новые роли лидера. Роль "товарища" помогла убрать войны за статус и конфликты в компании, а роль "учителя" - создать профессиональную команду. Роль "визионера" способствовала пониманию нашей миссии и видения нашего будущего. Роль "авторитета" дала пример того, как надо поступать в той или иной ситуации. Как же овладеть этими четырьмя ролями лидера нового поколения и перейти на уровень 3.0?

Существует четыре главных правила.

1. Авторитет - будьте примером и берите на себя ответственность.

Нельзя заставить сотрудника приходить вовремя, если сам опаздываешь на работу. Вы должны стать примером того поведения, которое хотите видеть в других. Компания - зеркало своего лидера, которому иногда сложно посмотреть на себя со стороны. И мы склонны находить оправдания своему поведению, если нам очень хочется нарушить правила. Поэтому просите обратную связь. Наймите "адвоката дьявола", который будет говорить вам правду в лицо.

2. Визионер - мечтайте, генерируйте идеи, следите за трендами.

Чтобы развиваться, читайте статьи и книги о будущем и трендах на 5-20-50 лет. Проситесь на экскурсии в компании из других сфер, особенно IT. Общайтесь с успешными людьми, изучайте их опыт и накапливайте собственный.

Читайте также - Как стать умнее, не прилагая сверхусилий

3. Учитель - обучайтесь сами и развивайте команду.

Рассказывайте новичкам о корпоративной культуре. Станьте наставником и объясняйте, что и как нужно делать. Наберитесь терпения и не уставайте повторять много раз одно и то же. То, что очевидно для вас, не всегда очевидно для новичка. Регулярно давайте обратную связь специалистам. С профессионалами работайте, как коуч. Задавайте вопросы и помогайте им самостоятельно находить правильные ответы.

Чтобы уйти от микроменеджмента, делегируйте все задачи, какие можно передать. Вы должны делать лишь то, что можете делать только вы. Также передайте право на ошибку, иначе никто не захочет брать на себя ответственность.



4. Товарищ - создавайте атмосферу доверия и уважения.

Концентрируйтесь не на слабых, а на сильных сторонах команды. На одно критическое замечание должно быть семь похвальных. Поддерживайте и подбадривайте людей. Поднимайте их энергию и переводите негатив в позитив. Каждый день делайте комплименты минимум пяти людям. Вовлекайте сотрудников в процесс принятия решений, выслушивайте их мнения.

От депрессии к счастью

Лидеры 1.0 пытаются быть счастливыми, гоняясь за удовольствиями (слава, власть, еда, секс, вредные привычки). Это приносит лишь временное облегчение и разрушительно действует на личность. Их преследуют неврозы и депрессии, они агрессивны и наполнены ненавистью к окружающим. И они не понимают, как выбраться из заколдованного круга "выживания".

А все просто. Мы - социальные существа, и можем быть счастливы, только помогая другим. Мы достигаем успеха, сотрудничая и объединившись с себе подобными. Нам нужно научиться получать "тихое" наслаждение от реализации своей миссии, достижений и профессионализма. А не гоняться за "яркими" удовольствиями.

Читайте также - Я 15 лет изучала, почему люди не любят свою работу. И все поняла

Для этого нужно научиться жить осознанно, контринстинктивно - контролируя свои природные реакции. Не опускать статус других людей, а, наоборот, хвалить и подбадривать их. Давать право на ошибку. Прислушиваться к ним и понимать, что ты неидеален. Признавать свои ошибки и постоянно развиваться. Только так лидер 1.0 может трансформироваться в лидера 3.0.

Счастье в деталях

Главное - создавайте культуру, в которой счастливы ваши сотрудники и клиенты. Это позитивно влияет не только на настрой в команде, но и на финансовые показатели бизнеса. По данным исследований психолога и основателя позитивной психологии Мартина Селигмана и его коллег, показатели продаж в счастливых компаниях на 37% выше, чем в тех, где не поддерживают культуру счастья. Кроме того, счастливые сотрудники на 66% берут меньше больничных. По данным американского института общественного мнения Gallup, в счастливых компаниях текучесть кадров на 51% меньше. А в Гарвардской школе бизнеса отмечают, что культура счастья сокращает выгорание среди сотрудников на 25% и на 300% увеличивает инновации.

Поэтому чем быстрее украинские компании начнут уделять внимание не только наращиванию квартальных показателей прибыли, но и поднятию уровня счастья среди персонала, тем быстрее Украина станет “успешной страной счастливых людей”.

Ваче Давтян, собственник комании Промкабель-Электрика, бизнес-тренер

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.