IoT вездесущий. Как Интернет вещей проникает в закрома аграриев

Почему IoT может стать долгосрочным фундаментом для роста аграрного бизнеса в Украине

Об Интернете вещей (IoT - Internet of things) многие знают, но далеко не все его используют на практике. Применение технологий IoT в Украине связано, в первую очередь со отраслевой спецификой, экономическими и законодательными ограничениями. Играют роль уровень расходов, которые компании могут потратить на увеличение собственной эффективности, сложность изменения бизнес-процессов и кадровый вопрос.

Однако, существует несколько факторов, которые помогают проникновению IoT в сельское хозяйство. В первую очередь, удешевление обработки и передачи информации и улучшение качества аппаратного оборудования (сенсорных аппаратов, дронов и других гаджетов).

Читайте также - Гости из будущего. Как инновации помогают аграриям в работе

Рыночные реалии подталкивают аграриев к активному использованию технологических девайсов. Сформировалось целое явление - смартфарминг. Его суть в том, чтобы сделать сельское хозяйство более контролируемым и точным. Ключевые компоненты смартфарминга - датчики, системы управления, робототехника, автономные транспортные средства, автоматическое оборудование, технология с переменной скоростью.

Базовой сферой применения для Интернета вещей в АПК стали проекты аккумулирования информации.

Дроны постепенно делают АПК отраслью, ориентированной на точные данные. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) делают точечные снимки, после обработки они превращаются в картографические проекции посевных площадей. В конечном счете это приведет к увеличению производительности и урожайности.

Читайте также - Умная ферма. Как Украине накормить планету будущего

Благодаря простоте использования и относительно низкой стоимости по сравнению с малой авиацией беспилотники можно использовать для определения временных рядов, показывающих точное развитие урожая. Такой анализ помогает выявить неэффективность производства и более качественно управлять посевами.

Самое важное - не скорость и легкость управления дроном, а тип и качество данных, которые он может получить. Предпочтительнее использовать БПЛА, которые требуют минимального уровня подготовки фермера и будут максимально автоматизированы.

При помощи Интернета вещей работают вертикальные фермы. Благодаря сенсорным датчикам уже сегодня можно контролировать температуру, интенсивность света и влажность почвы, удаленно поливать растения или определять влажность воздуха в теплице.

Благодаря технологиям фермеры научились диагностировать болезни и беременность у животных.

Читайте также - Агробизнес на дисплее. Цифровая революция меняет подходы в АПК

C учетом переориентации украинского АПК на внешние рынки, производителям следует регулярно обновлять свои основные средства и улучшать технологичность производства сельхозпродукции. Важно учитывать, что в скором времени применение технологий IoT может дать синергетический эффект за счет роста эффективности производства и сокращения текущих расходов.

В случае организованного подхода и системных решений, как со стороны государства, так и бизнеса, IoT может стать долгосрочным фундаментом роста сельскохозяйственной отрасли в Украине.

Владимир Кривко, управляющий партнер Chernovetskyi Investment Group



