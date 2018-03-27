Как на дрожжах. На сколько подорожала пасхальная корзина

Стоимость кулича, мяса и алкогольных напитков за год выросла на 25%. Готовы ли потребители экономить?

Через две недели украинцы отпразднуют Пасху. Большая часть наших соотечественников готовятся к большим застольям, а на праздничных столах помимо кулича будет много мяса, салатов и алкоголя. Но с каждым годом праздники обходятся все дороже. Чтобы определить, на сколько, Украинская ассоциация поставщиков торговых сетей составила свой пасхальный набор и сравнила его стоимость с прошлым годом.

Согласно православной традиции, в пасхальной корзине обязательно должны быть кулич, сыр, масло, яйца, буженина или домашняя колбаса, хрен и соль. Некоторые украинцы добавляют в этот набор сало, мак и пшено.

В 2017 году в среднем по Украине 1 кг домашней пасхи стоил 50 грн, семь яиц - 10 грн, 600 гр свиной буженины - 47 грн, 400 гр сала - 16 грн, 200 гр творога - 18 грн, 200 гр сливочного масла - 28 грн, 1 кг соли - 5,6 грн, 250 гр хрена - 8,1 грн, бутылка кагора 0,7л - 77 грн. То есть пасхальная корзина в прошлом году обошлась нам в 259,7 грн. В Киеве такой же набор стоил в среднем на 30 грн дороже - 288,7 грн.

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В этом году кулич подорожал на 20%, буженина - на 38%, сало - на 81%, а вино - на 10%. За год практически не изменилась лишь стоимость творога, хрена и соли. За такой же пасхальный набор, как и в прошлом году, потребителям нужно будет заплатить на 25% больше - 326,8 грн. Киевлянам придется выложить на 32 грн больше -358,8 грн. Если же в корзину добавить мясо, набор обойдется еще на 30% дороже.

Цены на продукты питания растут последние несколько лет, это не сюрприз для покупателей. Почему не удается остановить уровень потребительской инфляции? Производители повышают цены по нескольким причинам. Одна из них - повышение себестоимости производства из-за роста минимальной заработной платы. С 1 января этого года она выросла на 523 грн - до 3723 грн.

Во-вторых, украинские производители продуктов питания стараются подтянуть цены на продукты внутри страны к стоимости товаров на экспортных рынках. Это также приводит к росту стоимости продуктов питания и напитков.

Третья причина - курсовая нестабильность. Некоторые компании считают стоимость своих товаров исходя из курса 29 грн за доллар, другие снизили его до 27 грн за доллар. Благодаря этому мы зафиксировали снижение стоимости около 30% продуктов питания.

В этом году нет предпосылок, которые свидетельствовали бы о стабилизации цен на продукты питания. Бизнес ожидает девальвации гривни уже начиная с апреля, что автоматически приведет к росту уровня продовольственной инфляции. Как будут вести себя потребители? Они вынуждены будут экономить и переходить на потребление более дешевых продуктов питания. Иными словами, есть больше куличей и меньше мяса во время пасхального застолья.

Алексей Дорошенко, генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей