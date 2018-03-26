Ричард Хаас о том, удастся ли миру сохранить ценности демократии и либеральное мироустройство

"Через четверть века после окончания "холодной войны" будущее установившегося тогда мирового порядка поставлено под сомнение", - пишет президент американского Совета по международным отношениям Ричард Н. Хаас в колонке с мрачным названием "Покойся с миром, либеральный мировой порядок". "Более того, - продолжает он, - "три его главных составляющих - либерализм, универсализм и сохранение порядка как такового - теперь оспариваются с яростью, невиданной за 70 послевоенных лет."

Хаас в своей статье перефразирует Вольтера, который однажды пошутил, что за тысячу лет с момента основания Священная Римская империя перестала быть и "священной", и "римской", и "империей". Точно так же, считает автор, нынешний либеральный мировой порядок может перестать быть и либеральным, и мировым, и порядком как таковым.



Либеральный миропорядок, напоминает Хаас, был выстроен США в тесном сотрудничестве с Британией и другими странами после окончания Второй мировой войны. Цель его заключалась в том, чтобы гарантировать, что предпосылки, которые привели к двум мировым войнам за 30 лет, больше никогда не возникнут. Для этого демократические страны озаботились созданием международной системы, которая была либеральной в том отношении, что опиралась на принципы верховенства закона и уважения к суверенитету и территориальной целостности стран, а также строилась на безусловной защите прав человека. Страны-участницы соглашались, что этим принципам они будут следовать по всему земному шару, при этом участие в данной системе было открыто для всех и оставалось добровольным. Были также созданы институты для содействия сохранению мира (ООН), экономическому развитию (Всемирный банк), торговле и инвестициям (Международный валютный фонд, а также институт, много лет спустя превратившийся в ВТО).



Крме принципов, пишет Хаас, выстроенная система опиралась на экономическую и военную мощь США и ряд альянсов в Европе и Азии, а также на концепцию ядерного сдерживания - то есть, либеральный миропорядок опирался не только на идеалы демократических стран, но и на жёсткую силу.



"Всё это было чуждо в принципе антилиберальному СССР, с его фундаментально другими представлениями относительно идеального мироустройства в Европе и во всём мире", замечает Хаас, и отмечает, что после завершения Холодной войны и краха СССР казалось, будто либеральный мировой порядок резко укрепился . Однако сегодня, спустя четверть века, ситуация поставила это утверждение под вопрос.



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"Либерализм сегодня отступает," - считает Хаас. - "Демократические страны переживают последствия подъёма популизма. В Европе набирают популярность политический экстремизм. Голосование Великобритании по Brexit подтвердило то, что прежние элиты утратили контроль. Даже в США наблюдаются невиданные атаки их собственного президента на СМИ, суды и правоохранительные органы. Авторитарные игроки, в том числе Китай, Россия и Турция, стали ещё более авторитарными. А такие страны, как Венгрия и Польша, похоже, полностью равнодушны к судьбе собственных молодых демократий".

Автор считает, что сегодня всё труднее говорить о мире как о чем-то целостном. "Мы видим появление различных региональных порядков (или беспорядков, что наиболее очевидно на Ближнем Востоке)", пишет он. - "Попытки выстроить глобальные системы взаимодействия проваливаются одна за другой. Крепнет протекционизм; а последний раунд мировых торговых переговоров, напротив, не принёс результатов. Принято слишком мало действенных правил, регулирующих использование всемирного киберпространства".



В то же время возвращается соперничество великих держав. "Россия нарушила самые основные нормы международных отношений, применив вооружённые силы для изменения границ в Европе; она также посягнула на суверенитет США попытками повлиять на выборы 2016 года", - пишет Хаас. - "Северная Корея проигнорировала международный консенсус в вопросе о нераспространении ядерного оружия. Мир безразлично взирал на гуманитарный кошмар в Сирии и Йемене, мало что предприняв в ООН (и где бы то ни было ещё) в ответ на применение правительством Сирии химического оружия. В Венесуэле государство стремительно разваливается. Каждый сотый человек в мире сегодня является либо беженцем, либо вынужденным мигрантом внутри своей страны".



Переходя к причинам возникновения этой ситуации, Хаас отмечает, что подъём популизма стал отчасти реакцией на снижение роста доходов и потерю рабочих мест, которые были вызваны внедрением новых технологий, но также стали следствием роста импорта и притока иммигрантов. В результате лидеры стран всё активнее используют популизм для расширения своей власти - особенно на фоне тяжелой экономической и политической ситуации. Что касается всемирных институтов, то они не смогли адаптироваться к новому балансу сил и к реалиям, созданным новой технологической революцией.



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"Ослабление либерального мирового порядка в очень большой степени вызвано изменением позиции США", - считает Хаас. Под руководством президента Дональда Трампа Штаты отказались присоединяться к Транс-Тихоокеанскому партнёрству и выхли из Парижского климатического соглашения. Америка также пригрозила выйти из Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА) и ядерного соглашения с Ираном, в одностороннем порядке ввела пошлины на ввоз стали и алюминия, обосновывая это интересами национальной безопасности, - доводом, которым по прецеденту теперь могут воспользоваться и другие страны. Тем самым был запущен процесс, который вполне может привести к торговой войне. США также поставили под сомнение свои обязательства перед НАТО и другими союзниками, и стали гораздо меньшее внимание уделять принципам демократии и соблюдения прав человека.



"Лозунг "Америка прежде всего" и либеральный мировой порядок выглядят несовместимыми", - декларирует Хаас. При этом он не предлагает считать США "единственным объектом для критики". Другие крупные державы, включая ЕС, Россию, Китай, Индию и Японию, также можно критиковать за то, что они делают, за то, что они не делают - или сразу и за то, и за и другое. Однако США - это не просто "ещё одна какая-то страна". Америка была главным архитектором либерального мирового порядка и его главной опорой, а также его главным бенефициаром. Поэтому решение Америки отказаться от столь серьезной роли, которую она играла более семи десятилетий, воспринимается как серьезный поворотный момент. Либеральный миропорядок не может выжить сам по себе, потому что у других стран нет либо интереса, либо средств для его сохранения.



"В итоге в нашем мире будет меньше свободы, меньше процветания и меньше мира как такового, - причём как для американцев, так и для всех остальных народов", - предупреждает Хаас.

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