Высылка на 13 персон

Богдан Яременко о наращивании дипломатического давления на Россию

Думаю, пресс-службе президента Украины на этот раз можно было бы обойтись и без эвфемизмов - речь идет о высылке не 13 дипломатов, а 13 работников российских дипломатических учреждений в Украине, которых украинские правоохранители раскрыли как сотрудников спецслужб враждебного государства. То есть, речь идет не о дипломатах, а о шпионах.

Никакие презумпции невиновности для России больше не действуют. Применяется презумпция вины - докажите, что это не ваших (российских) рук дело. Это общеевропейский тренд, и ему стоит соответствовать.

Есть два аспекта этого вопроса.

С точки зрения продолжающейся между Украиной и Россией войны, сделанного мало и недостаточно. У нас на украинской земле уже не должно было быть ни одного российского дипломата, как и ни одного российского дипломатического учреждения, как и дипломатических отношений. Дипломатические отношения и война - вещи несовместимые. Однако украинская власть, больше привыкшая руководствоваться частными коррупционными интересами, не приучена думать, что и как в ее действиях выглядит с позиции международного права. Пока носом ни ткнут.

Другой аспект: попытка Великобритании достичь скоординированной, консолидированной реакции друзей и союзников на то, что произошло на ее территории с Сергеем Скрипалем и его дочерью.

В этом отношении действия украинского президента четкие, правильные и оправданные. Действуя в духе демонстрации солидарности с Великобританией, Украина не только оказалась в хорошей компании (что, согласитесь, бывает с нами не так уж часто). Украина таким образом еще и цементирует (пусть даже с чужой подачи) антироссийские коалицию и позицию. Мудро.

Что будет дальше?

Что-то мы увидим, что-то - нет.

Начинается новый этап противодействия России со стороны Запада. Да, Запад не отказывается окончательно от концепции "сдерживание и диалог". Но в сдерживании, очевидно, он прибегает ко все более резким и чувствительным для России методам, а вот диалог будет носить все более ограниченный характер.

Для понимания новых подходов стоит обратить внимание на несколько моментов.

1. Вся российская элита (и власть, и бизнес) названы организованной преступной группировкой, коллективно ответственной за агрессивную подрывную внешнюю политику РФ.

2. На главу российского государства возложена личная ответственность за приказы на уничтожение людей, что фактически вводит его в статус главы российской ОПГ.

3. Такой подход позволяет США, Великобритании и другим странам Запада не сосредотачиваться только на военных методах сдерживания России и других аспектах в области безопасности , а переключиться на методы политические, информационные и правовые. Основные усилия сейчас направлены на борьбу с различными российскими финансовыми активами. Причем если раньше правительства стран Запада должны были доказывать криминальное происхождение активов, для которых вводятся меры пресечения, то сейчас ответственность за доказательство некриминального происхождения своих активов будет возложена на российскую сторону. (В перспективе этот подход, кстати, может быть применено и в отношении активов коррумпированной украинской элиты).

А что же Россия?

А Россию Путин загнал в угол. Он не смог вернуть свою страну на мировую арену в качестве полноправного уважаемого игрока. И поэтому решил стать полноценным противником Запада. Выйти из логики противостояния с Западом без имиджевых потерь внутри России ему теперь будет трудно - или вообще невозможно.

Он вынужден будет продолжать, хотя вокруг него будет оставаться все меньше людей, готовых верить в успешность его проекта.

Что же касается Украины, то не воровать, не лгать, вести себя последовательно - вот тактика, которая отлично поможет нам в этой ситуации.

Богдан Яременко

Председатель правления общественной организации Майдан Закордонних Справ



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